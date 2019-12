Este Búho se sorprendió con la decisión de la Corte Suprema de dejar al voto el recurso de nulidad de la sentencia de 30 años de prisión que pesa contra Abencia Meza, por ser la autora intelectual del cruel asesinato de la recordada ‘Princesa del Folclore’, Alicia Delgado, perpetrado por su chofer, Pedro César Mamanchura, el 24 de junio del 2009.

Recuerdo ese caso como si fuera ayer porque lo cubrí, ya que Alicia era una verdadera estrella del folclore, aquí y en el extranjero. Me pregunto, que si por el ‘voto’ de una sala anulan todo el proceso y Abencia sale libre, ¿quién entonces mandó matar a la ‘Princesa’? ¿Pasará lo mismo que en la sala presidida por Villa Stein, donde se anuló la sentencia a Eva Bracamonte Fefer como autora intelectual del crimen de su madre, la empresaria Eva Fefer, y solo quedó preso el sicario colombiano ‘Payaso’ Ospina? ¿Así funciona la justicia en nuestro país, que no le interesa capturar a los verdaderos culpables, los asesinos intelectuales, y solo se conforma con encerrar a los sicarios? Repasemos este caso que conmocionó al país hace diez años, un día en que también murieron Michael Jackson y la recordada ‘Angel de Charlie’ Farrah Fawcett.

1. AMIGUITAS. Si bien ambas se expusieron acarameladas ante la prensa, sobre todo en el programa ‘Magaly TV’, Alicia nunca reconoció abiertamente una relacion lésbica. Es más, mantenía un volcánico romance con el arpista (Miguel Salas) de su orquesta. Sin embargo, Abencia, apodada ‘Pistolita’, porque andaba armada y en una oportunidad en una fiesta en Ancash disparó e hirió a un niño, afirmaba que sí lo eran y que vivieron juntas en su casa. Ambas protagonizaron terribles peleas en las que Alicia llevaba la peor parte, según ella, por celos de Abencia, al punto que la denunció en la comisaría. Por esta razón, Alicia abandonó la casa y se fue a vivir a su departamento de Surco. Ojo, antes de ser asesinada, Alicia grabó un video donde responsabilizaba a Abencia de cualquier cosa que pudiera pasarle. No transcurrió mucho tiempo y la ‘Princesita’ fue cruelmente asesinada en su propio departamento.

2. MAMANCHURA. Sí. El chofer, seguridad de Alicia, confesó, a la hora de su detención en Tumbes, que la mató por pedido de Abencia Meza a cambio de dinero. Sin embargo, luego aseguró que hizo esa confesión bajo tortura. Pero cuando se levantó el secreto telefónico de Mamanchura, se descubrió que mantuvo comunicación con Abencia antes y después del asesinato. La acusación fiscal sostuvo que Mamanchura y su patrona fingieron que se pelearon. Así, fue a pedirle trabajo a Alicia quien, compadecida, se lo dio y hasta lo dejaba vivir en su departamento de Surco.

3. LAS HIPÓTESIS. Tiene varios móviles. Según la acusación fiscal, fue un crimen pasional, pues Abencia estaba terriblemente celosa de la relación de Alicia con el arpista Miguel Salas, ya que Mamanchura, el ‘Topo’ de ‘Pistolita’, la tenía informada de que el músico se quedaba a dormir en su departamento. Alicia quería romper para siempre con ella y hasta grabó ese video denunciando sus maltratos físicos e infidelidades. La acusación también consignaba como móvil el robo, pues Mamanchura se llevó la caja fuerte donde había dinero y joyas, y se la entregó a su hermano. A este último se le descubrió cuando les levantaron el secreto telefónico a Mamanchura y Abencia, pues recibió llamadas de ambos, antes y después del crimen, según la Fiscalía.

4. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE TORIBIA DELGADO EN EL CRIMEN? Toribia es hija de un primo hermano de Alicia. Según Clarisa Delgado, hermana de Alicia, nunca visitó a su tía, pero en el cruce de llamadas entre Mamanchura y Abencia apareció que Toribia llamó decenas de veces a ambos antes y después del asesinato. Además, estando libre, visitó a Mamanchura y ¡¡Abencia!! en el penal. Que la sobrina visitara a los presuntos asesinos de su tía llamó a sospechas. Su defensa de que telefoneaba al chofer para contactar a su tía se derrumbó cuando el monitoreo telefónico reveló que ella estaba a pocas cuadras de la casa de la ‘Princesa’. “¿Por qué no tocó la puerta?”, preguntó el fiscal. Ella también fue comprendida en la acusación, pero por robo y no por homicidio. Los fanáticos de la ‘Princesa’ vuelven a sufrir después de diez años. Su muerte fue horrible: siete puñaladas, algunas de ellas innecesarias porque ya estaba muerta, pues luego de los cortes la estrangularon con una correa. ‘La Princesa del Folclore’ merece que su crimen no quede impune.

Apago el televisor.