Este Búho sigue con atención el ‘sismo’ político que remece al país desde el 6 de junio, fecha en la que se realizó la segunda vuelta presidencial. Desde entonces, oficialmente, no se nombra al futuro gobernante del Perú para los próximos cinco años, mientras se espera que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva el pedido de nulidad de más de mil actas, por suplantación de miembros de mesa y firmas falsas. Ayer los defensores legales de cada partido político, Perú Libre y Fuerza Popular, defendieron su verdad ante los magistrados en una audiencia pública:

RONALD GAMARRA (Perú Libre): “Señores magistrados, participamos en esta audiencia con el propósito de defender a los ciudadanos de la patria, fundamentalmente del Perú profundo, frente a aquellos que pretenden torcer la voluntad popular y privar del derecho de sufragio a miles de peruanos que han optado por un programa de cambios profundos y necesarios, orientados a hacer realidad la promesa de nuestros padres fundadores, la de una República de hombres y mujeres libres e iguales y de instituciones, como el Jurado Nacional de Elecciones, absolutamente sólidas. Como la historia no es una línea de progreso ideal, a propósito de las elecciones del 6 de junio, Fuerza Popular ha renovado la voluntad de expropiar el voto popular, de cuestionar su validez por cuestiones discriminatorias, que pensábamos desterradas de nuestra sociedad”.

ÓSCAR URVIOLA (Fuerza Popular): “Privilegiar la plena vigencia de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución, como es el derecho y deber del sufragio, no se agota en garantizar que los ciudadanos concurran a las urnas y depositen sus votos. El mandato, que contiene el artículo 178.1 de la Constitución, obliga al Jurado Nacional de Elecciones a realizar la fiscalización de la legalidad del ejercicio del sufragio y de todos los actos del proceso electoral. Solo culmina revisados todos los recursos que flanquean la ley y la última etapa a cargo de la más alta y definitiva instancias, que ustedes, señores magistrados, proclaman los resultados definitivos. No se trata de una controversia en la que están en juego intereses de partes, de personas o instituciones. Se trata de la más seria, quizá la más delicada decisión que marcará el futuro del país”.

JULIO ARBIZU (Perú Libre): “Venimos aquí a defender una posición que no tiene que ver con contrariar una defensa del voto, como ha sostenido Fuerza Popular en sus pedidos de nulidad. No se defiende ningún voto, se trata de eliminar votos contabilizados por la ONPE para excluir de esos conteos, aplicando una serie de reglas aparentemente novedosas, de un proceso especial. Quiero señalar enfáticamente, el proceso electoral es especial, que se confía en ciudadanos, personeros, fiscalizadores, miembros de misiones, la Defensoría del Pueblo. Solamente de manera absolutamente excepcional, en tiempo y causales, es imposible invalidar un voto o acta que no haya sido cuestionado en mesa. Fuerza Popular se ha quedado en señalar presuntos indicios sobre irregularidades, no ha probado el fraude”.

LOURDES FLORES (Fuerza Popular): “Si no son pruebas que acreditan un fraude en mesa: pericias de firmas falsas, pericias que acreditan el mismo puño gráfico en distintos centros de votación, si no ayuda el análisis estadístico, entonces queda claro la intención de nuestros contrarios, no quieren que se conozca la verdad electoral. Y eso es contrario al deber constitucional. Claro que la votación debe preservarse, pero más claro es que el Jurado aprecie los hechos con criterio de conciencia. Si se niega a hacer que la verdad electoral aparezca, el próximo gobierno está condenado a la ilegitimidad y eso no lo merecen el Perú ni los peruanos. Señores magistrados, estamos ad portas del Bicentenario, y no está el Perú para admitir que en el seno de una elección cuestionada, con fraudes acreditados por los documentos que estamos presentando, se pase por agua tibia o se meta bajo la alfombra lo que no se quiera ver. Está clarísimo el actuar de Perú Libre”.

Este Búho coge su ‘espada del augurio’ de los Thundercats, para ver más allá de lo evidente, y ve un panorama oscuro, más aún cuando uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado su declinación al cargo y cuestiona a su presidente Jorge Salas Arenas por estar ‘parcializado’. ¿Tendrá legitimidad el nuevo presidente de La República?

Apago el televisor.