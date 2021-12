Este Búho ha leído con entusiasmo el libro del periodista Carlos Paredes, ‘El otro Vladi’, un perfil detallado y bien documentado sobre el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En la publicación se revela la génesis ideológica extremista del nefasto exgobernador de la región Junín. Por eso, no me sorprende que hace un par de días haya participado en un conversatorio con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una agrupación guerrillera terrorista que -al igual que Sendero Luminoso en Perú- sumió en la barbarie al hermano país cafetero. La ponencia del popular ‘Doctor anemia’, fiel a su pensamiento marxista-leninista, fue para responsabilizar a los medios de comunicación sobre la inepta gestión que viene realizando su partido político, encabezado por el profesor Pedro Castillo.

“El presidente Castillo, por ejemplo, no tiene a su mando los medios de comunicación, que son los principales enemigos. No tiene a su mando a los empresarios, no es bien visto por los sectores militares, por sectores policiales, por la política internacional”, dijo.

Para Vladimir Cerrón, como ya lo ha demostrado como gobernador, una prensa independiente y vigilante es un ‘enemigo’, y considera que el poder de turno debería tenerlo al ‘mando’. Ese es el pensamiento Cerrón puro y duro. Sus antecedentes como gobernador refuerzan su tesis. Es una actitud que reconozco perfectamente, pues en Huancayo, centro de operaciones del partido del lápiz, el inefable Cerrón hacía lo mismo contra sus opositores cuando era gobernador regional. Sus dos gestiones, marcadas por la corrupción y la ineptitud, que pueden verse y comprobarse en tremendos ‘elefantes blancos’, fueron fiscalizadas e investigadas por colegas valientes y probos, que pusieron por delante el oficio antes que su integridad física.

“Cuando se empezaron a destapar las corruptelas de Cerrón, también empezaron a querer callarnos. Las denuncias que hicimos nunca se profundizaron, pero era evidente de dónde venían los ataques”, me contó un colega. Evidentemente, esto me lo narró ‘off the record’. Entonces y quizá hasta hoy, los tentáculos de Cerrón siguen moviéndose por Junín. A un periodista lo secuestraron y lo lanzaron al río Mantaro. A otro le dejaron un explosivo en su casa. Quien sí pudo dar la cara, con miedo quizá de que puedan tomar represalias contra él, fue Óscar Rodríguez, corresponsal de Panamericana en Huancayo. Él denunció malversación de fondos del Gobierno Regional de Junín en la creación de un vivero. Se había aprobado una millonaria inversión para esa obra, pero jamás se ejecutó. Entonces Vladimir Cerrón era presidente regional. Al anunciar el destape por sus redes sociales, la misma noche, dejaron un perro muerto en la puerta de su casa y lanzaron piedras sobre su techo de calamina. Él entendió el mensaje y no ‘arrugó’ con la denuncia.

Evidentemente, estos atentados eran dirigidos. Durante su presentación en el foro organizado por personajes siniestros cercanos a las FARC, Cerrón también arremetió contra el profesor de Chota, pues considera que es una persona que no está preparada para su cargo. “Como nosotros llegamos por casualidad (al gobierno), no podemos exigirle a Pedro Castillo una revolución porque no está preparado en ese aspecto, ya sea por las oportunidades que ha tenido u otros factores”, señaló. Las declaraciones de Vladimir Cerrón llegan en un momento en que Pedro Castillo se encuentra en la cuerda floja, luego de que se le denunciara por supuestamente favorecer en una licitación a una comercializadora de biodiésel.

Y también, después de su negativa para colaborar con la fiscalía ante este nuevo caso de ‘faenón’. Cerrón, quien entra como Pedro en su casa a Palacio de Gobierno, no ha dicho absolutamente nada sobre estos bochornosos casos que involucran seriamente a su ‘hijo putativo’, más bien se dedica a reunirse con personajes turbios ligados a una organización terrorista. A estar alertas. Apago el televisor.

