Este Búho se sorprendió gratamente al encontrar el ingreso, en la parrilla de la plataforma Netflix, de ‘El padrino III: El epílogo. La muerte de Michael Corleone’ (2020), una versión remozada y con cambios en el inicio, final y algunas escenas de la película original de 1990, injustamente maltratada por la crítica tras compararla con ‘El padrino I y II’, obras maestras que recibieron el Oscar a ‘Mejor Película’.

Lo que no se sabía era que Francis Ford Coppola se resistió durante los 16 años que transcurrieron desde el estreno de ‘El padrino II’ a los pedidos de la Paramount para que dirija una tercera parte, pese a jugosas ofertas financieras. Ni siquiera aceptó, a pesar de que su estudio de cine, ‘American Zoetrope’, se declaró en quiebra. Paramount, que había comprado los derechos al novelista Mario Puzo, estuvo en conversaciones hasta con ¡Silvester Stallone! para que dirigiera el proyecto porque el mundo reclamaba una tercera parte. Solo cuando Puzo accedió escribir un nuevo guion, Coppola accedió a dirigir y coescribir el libreto.

El resultado fue ‘El padrino III’. Pero Francis, eterno inconforme, aprovechó el 30 aniversario del estreno, en el 2020, para restaurarlo y reeditarlo. La historia se ubica en 1979. Michael Corleone (notable Al Pacino) vive atormentado por sus crímenes -sobre todo por ordenar la muerte de su hermano Fredo (John Cazale)- y quiere rehabilitarse socialmente y legalizar los negocios de la familia. Para ello hace una alianza financiera con el Vaticano, contribuyendo con 600 millones al Banco de la Iglesia, sin adivinar que los tiburones eclesiásticos eran más mafiosos y ‘cabeceros’ que las ‘cinco familias’ de Nueva York. Enfermo, cuenta con el apoyo de su hija Mary (Sofia Coppola) y con Vincent Mancini (Andy García), el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, heredero de toda la ferocidad asesina de su progenitor.

La historia vuelve a colocar a su exesposa Kay (Diane Keaton) y su hermana Connie (Thalia Shire), pero no se incluyó a un personaje inolvidable como Tom Hagen (Robert Duvall) porque, según la productora, reclamó un sueldo exhorbitante. En esta nueva versión elimina algunas escenas clásicas de violencia extrema. Cuando desde un helicóptero masacran a punta de metralla a los jefes de la mafia reunidos en el piso de un hotel. En cambio, se incluyen escenas como la de Michael con el cardenal Lamberto, el futuro papa Juan Pablo I. En esta nueva versión el director reordena el inicio y cambia el final.

Comienza con las conversaciones de Michael con el arzobispo Gilday, quien le pide plata a los Corleone, con unas palabras antológicas: ‘Don Corleone, necesito su ayuda’, y este acuerda invertir en el consorcio Inmobiliare, escena que en la cinta de 1990 aparece más adelante. En el final, el cambio es sutil, pero trastoca por completo el destino de Michael. Después de la muerte de Mary, su hija, el viejo Don pasaba sus días en soledad, recuerda las mujeres que amó y que perjudicó: su hija Mary, su primera esposa Apollonia, Kay, la madre de sus hijos, y cae de su silla al suelo, fulminado, con la sola compañía de un perro. Un final poco digno. En ‘El padrino III: Epílogo’ Michael seguirá encadenado a su pena y culpa.

La actuación de Al Pacino es extraordinaria

Y ese grito de dolor, ante la muerte de su hija, pone los pelos de punta. El filme tiene escenas impresionantes, diálogos, violencia, alta tensión, intriga, conspiraciones. Pero parte de las críticas a la película se centraron en la actuación de Sofia Coppola. Lo que no se sabía es que el director había contratado a Winona Ryder para el papel de Mary, pero la actriz llegó exhausta a Roma, tras haber filmado tres películas al hilo y por su agotamiento terminó en el hospital. Así, Francis recurrió a quien tenía a mano, su hija Sofia, de 19 años.

La muchacha estaba destinada a ser una gran directora, porque la actuación no era lo suyo. A diferencia de las otras partes de la saga, ‘El Padrino III’ no ganó ningún Oscar y en taquilla fue superada por ‘Mi pobre angelito’, pero eso no la desmerece y es de visión obligatoria. ¿Es esta la definitiva y última parte? Los estudios tienen en proyecto una cuarta entrega con la historia de Vito Corleone treintañero, las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. ¿Aceptaría Coppola dirigirla? Todo depende de que le hagan una oferta que no pueda rechazar. Apago el televisor.

