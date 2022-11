Este Búho considera a Don Winslow (Nueva York, 1953) como un escritor de culto para varias generaciones adictas a sus novelas que nos introducen en la guerra contra los sanguinarios narcos en la frontera entre Estados Unidos y México. Winslow trabajó como detective privado, pero también fue gerente de una sala de cine y guía de safaris en África. Publicó su primera novela en 1991: ‘Un soplo de aire fresco’ (Premio Maltese Falcon). Pero definitivamente las obras que lo han convertido en una celebridad fueron las de una trilogía: ‘El poder del perro’ (2009), ‘El cartel’ (2015) y ‘La frontera’ (2019) , donde describe sin contemplaciones la historia del narcotráfico en la frontera desde los años 70 hasta hoy.

‘El poder del perro’ se ubica en los años iniciales . La administración de los Estados Unidos emprende una lucha a muerte contra el narcotráfico al sur del Río Grande. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen latino, no demora en obtener buenos resultados y liquida al ‘Patrón’ local. Un grave error: otro más cruel y ambicioso, Adán Barreda, lo sustituye.

Como satélites en la misma guerra entre agentes y narcotraficantes giran Nora Hayden, una bellísima prostituta de alto vuelo adiestrada para desquiciar a los hombres; el padre Parada, un cura católico confidente de la ‘lolita’ y empeñado en ayudar a la población, y Billy Boy Callan, un chico taciturno convertido en sicario a sueldo por culpa del destino. Por sus páginas discurren narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, decapitaciones, hasta una manada de irlandeses desalmados, policías corruptos, un soplón con el sugerente sobrenombre de ‘Mamada’ y un santo milagroso conforman el reparto principal y secundario en el universo de este thriller épico, coral y sangriento a borbotones.

En ‘El cartel’ nos presenta una monumental narración que se mueve entre los desérticos y áridos paisajes mexicanos y las perfumadas oficinas de los poderosos de Washington. Pero cuyas pesquisas se van a extender hasta ciudades europeas como Berlín y Barcelona. Vuelve a aparecer el agente Art Keller, quien vive como un monje aislado en un monasterio de Nuevo México, dedicado a criar abejas. Después de treinta años en guerra contra las drogas, solo desea descansar. Testigo de parte de baños de sangre, decapitaciones y más horrores, su venganza contra el cártel más poderoso de México, ‘La Federación’, se saldó con el arresto de su líder, Adán Barreda, no sin antes ver cómo fallecía su camarada y se destruía su familia. Cansado, quiere olvidar su pasado como agente.

Pero los planes se arruinan al recibir la visita de un excompañero con la terrible noticia de que Barreda ha puesto precio a su cabeza: dos millones de dólares. Todo se complica cuando el narcotraficante vengativo escapa de la prisión dispuesto a reconstruir el imperio que lo convirtió en el ‘Capo de capos’ del narcotráfico y obliga a Keller a abandonar su cómodo retiro para embarcarse una vez más en la búsqueda y captura del psicópata. Por otro lado, no satisfechos con luchar contra los ‘capos’, las agencias gubernamentales de México y Estados Unidos están enfrentadas entre sí. En su cruzada por acabar con Barreda, Keller no solo va a tener que hacer frente a la desconfianza de sus nuevos compañeros y la incomprensión de sus superiores, sino también preguntarse si podría estar dispuesto a renunciar a todo, incluso a vender su alma al demonio con tal de salir victorioso.

Cierra la trilogía ‘La frontera’. La página literaria del The New York Times la calificó como un híbrido entre ‘El padrino’ de Mario Puzo y ‘La guerra y la paz’ de León Tolstoi. La historia de las dos sagas anteriores continúa. Hace cuarenta años que Keller está en la primera línea de la trinchera del conflicto más prolongado de la historia de Estados Unidos: la guerra contra las drogas. Su obsesión por derrotar al capo más poderoso, multimillonario y peligroso del mundo, Adán Barreda, le ha costado terribles heridas físicas y psicológicas, el tener que perder a las personas que más quería se ha llevado parte de su ser. Ahora se encuentra al mando de la DEA y planea destruir al ‘monstruo’, pero comprueba que han surgido otros, muchos más, que están llevando mayor caos y destrucción a su México lindo y querido. Pero eso no es lo peor. Barreda deja una herencia letal: la epidemia de consumo de heroína que está asolando a Estados Unidos. Keller busca acabar con ese enemigo mortal, pero se encontrará con adversarios de todo tipo: sicarios que quieren matarlo, políticos ambiciosos que desean destruirlo y, lo peor, una administración entrante coludida con los traficantes de drogas.

Para hacer de su vida una novela, Don Winslow sorprendió a sus lectores después de presentar su último libro, ‘City on fire’ (2022), al anunciar que se retira de la escritura para ‘combatir a Donald Trump’ y toda la maldad que encarna, desde las trincheras del Partido Demócrata en el área de comunicaciones. La realidad supera a la ficción. Apago el televisor.