Este Búho mantiene sus ojos bien abiertos y sigue embalado para entrar a la recta final de mi ranking de fin de año que tanto disfrutan mis lectores. Ya lo saben, el que se pica pierde.

LA IMAGEN DEL AÑO: El presidente Pedro Castillo ingresando a escondidas con gorrita de ‘piraña’ a la casa de Sarratea en Breña para reuniones clandestinas con empresarios con prontuario. Gran destape de ‘Cuarto poder’.

EL VIAJE AL INFIERNO: El de Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso que se fue de este mundo tras haber causado muerte y destrucción en el Perú.

EL GRUPO: Explosión de Iquitos, que hizo bailar a medio mundo con ‘No sé’. Hasta hicieron famosos al ‘ingeniero bailarín’ y ‘La Uchulú’.

EL INDESEABLE: Evo Morales pretende meter sus garras en la política peruana con la intención de crear una central internacional chavista. Los congresistas deben ponerse fuertes y cerrarle el paso a este populista barato que cuenta con el apoyo de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

EL REPORTERO DE TV: De lejos, Gunter Rave, de América Televisión, quien en plena pandemia recorrió cerros y asentamientos humanos. Hasta ayudaba a las mamitas.

EL PROGRAMA MUSICAL: ‘La voz senior’, que reivindicó a los viejitos, quienes se lucieron en la pantalla. El programa fue una gran alternativa para pasar una agradable velada familiar.

EL PROGRAMA POLÍTICO NOCTURNO: ‘Beto a saber’, por Willax. Sus denuncias sobre los múltiples actos de corrupción en la gestión de Cerrón en Junín le crearon enemigos poderosos. Ni bien ganó Castillo, le iniciaron una investigación ‘por delitos de sedición’. Ante esas amenazas decidió hacer su programa desde México, con el gran aporte de la reportera Claudia Toro.

LA DESPEDIDA: La de Mónica Delta de Radio Programas del Perú, quien era una de las voces más escuchadas de esa emisora a nivel nacional.

EL REPORTERO DE INVESTIGACIÓN: Marco Vásquez dio la hora en ‘Panorama’ con contundentes destapes.

EL PROGRAMA CULINARIO: ‘Con sabor a Perú’ que conduce Ysrael Laura. El peladito, a pesar de estudiar gastronomía en Barcelona, tiene calle y nos adentra a los huariques de donde nos provoca con la preparación de deliciosos platillos de la costa, sierra y selva del Perú. Mención aparte merecen sus cortinas musicales de salsa dura. Sabooorrr.

EL LIBRO DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA: ‘El perfil del Lagarto’, de Carlos Paredes. Una versión en su real dimensión de quién es realmente el vacado Martín Vizcarra.

EL LIBRO DEL ABUSO: ‘Plata como cancha’, de Christopher Acosta, quien escudriña la vida, ‘secretos’ y fortuna del presidente de Alianza Para el Progreso, César Acuña. El chotano se picó y ha querellado al autor y la editorial que publicó la reveladora investigación, exigiendo una reparación civil de cien millones de soles. Abusivo.

LA NOVELA GRÁFICA: ‘En la cara no’, del escritor Óscar Malca y el dibujante Mario Molina. El guión de Malca lo sumerge a uno como pez en el agua en los vericuetos de un barrio como Magdalena en decadencia. Los protagonistas, como siempre, son la mancha de ayer que es la ‘batería’ de hoy. Muchachos de colegio nacional en los turbulentos años ochenta y noventa. Viñetas donde discurren sangre, violencia, robo y hasta integrar un comando paramilitar del gobierno fujimorista. Alucinante. Me voy, pero mañana me echo a tomar el sol y bañarme en el mar tibio y turquesa donde me encuentro con mis hijos y regreso el domingo con mi último ranking. Feliz año. Apago el televisor.

