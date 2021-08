Este Búho estuvo atento a las palabras de Vladimir Cerrón anoche en Canal N. Pudo haber convencido a los incautos, pero conozco desde las entrañas el modus operandi del partido político Perú Libre. En mayo de este año viajé a Huancayo para observar con mis ojazos cuál ha sido el rol que Cerrón jugó durante sus dos periodos como gobernador regional de Junín, que fue interrumpido luego de que lo sentenciaran por corrupción. Su legado es un rosario de obras inconclusas, contratos fantasmas y amedrentamientos a voces opositoras, llegando incluso a atentados contra la vida, según denuncias públicas en televisión.

A pesar de que aún no se conocía todo lo que hasta hoy se conoce, por ejemplo los ‘chanchullos’ que ejecutaban ‘Los Dinámicos del Centro’, en las calles su nombre generaba y genera repelencia. Me bastó conversar con tres o cuatro huancaínos para entender la indignación de nuestros connacionales. En la plaza Inmaculada, un hombre me dijo a bocajarro: ‘Ese nunca hizo nada. Se llevó la plata. Ese señor tuvo dos periodos en el gobierno regional. Por su culpa los hospitales están inconclusos, los colegios inconclusos. Lo único que ha hecho es perjudicarnos’. El ‘monumento a la corrupción’, sin duda, es el hospital El Carmen, un elefante blanco, abandonado, a medio construir y por el que se pagó jugosos contratos.

Allá, el ‘Doctor Anemia’ también es conocido como el ‘Rey de las maquetas’, pues era su especialidad presentar proyectos en miniatura de obras que nunca ejecutaría. El puente Comuneros es otro elogio a la ineficiencia y la corrupción. Al observarlo pensé si acaso la tremenda obra fue construida por practicantes de ingeniería, aunque ni así se pueden explicar las terribles deficiencias en sus estructuras. En 2019, Cerrón fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado peruano, y fue obligado a pagar una reparación civil de casi un millón de soles, que habría sido cancelada gracias al financiamiento de sus partidarios.

En Huancayo, además, conversé con Jesús Gómez, fundador del partido del lápiz y ex brazo derecho de Cerrón. Hoy es uno de sus detractores más radicales en la región. Vio desde adentro cómo el partido se fue pudriendo. Si en un principio el objetivo de Perú Libre era mejorar el sistema educativo y de salud, me reveló, pronto fue redireccionándose hacia el nepotismo y el favorecimiento a empresas de dudosa reputación. La mala gestión administrativa no es el único ángulo que investigué sobre el líder de Perú Libre, también su accionar contra la prensa independiente.

Vladimir Cerrón busca ahora presentarse dialogante y moderado, pero la verdad es que le tiene alergia a quien no piense u opine igual que él. Su nivel de intolerancia hacia el periodismo inquisitivo y crítico lo ha llevado a niveles delictivos, según testimonios. Desde el anonimato, un colega me comentó cómo un día mientras regresaba a casa, unos desconocidos lo interceptaron, lo secuestraron y lanzaron al río Mantaro.

El mensaje fue claro, que deje de investigar la gestión del gobernador regional. A otro le dejaron un perro muerto en su casa un par de días antes de que revelara una denuncia sobre malversación de fondos. Ese es el ‘cerebro’ de Perú Libre, el que además le habla al oído al presidente del país, Pedro Castillo. Su ego es tan grande que desde sus redes sociales toma el papel de quien maneja los hilos en esta nación. Lo imagino relamiéndose los labios por el poder que ahora ostenta y debe imaginar un Perú sometido a su ideario marxista-leninista. Ese es el personaje del que no quiere desmarcarse el profesor chotano, a pesar de las zancadillas que le pone.

Ha aceptado sin chistar las imposiciones de su ‘padre putativo’ y no quiere ver la realidad, que pertenece a una agrupación política enquistada de buitres. A Huancayo le tengo un cariño especial. Allá radican grandes amigos y por ese motivo he viajado en diversas ocasiones.

Asistí a las fastuosas celebraciones que realizan en honor a su patrón Santiago, también a algunas palpas, que son matrimonios tradicionales en donde los invitados llegan jalando una vaca o un carnero de regalo. Paseé por el Parque de la Identidad acompañado de una bella lugareña y disfruté su exquisita gastronomía, como la pachamanca o la trucha frita con papita sancochada. Lamentablemente, la región fue tomada por un grupo político siniestro, que hizo de esta bella ciudad su sala de ensayos. Ahora pretenden aplicar su ideología chavista al país entero.

Apago el televisor.