Famosos escándalos sexuales

EsteBúho toca un tema sensible. Una aeromoza denuncia tocamientos indebidos del congresista Moisés Mamani y una gran campeona de motonáutica y parlamentaria, Paloma Noceda, acusó al fujimorista Luis López por un ‘masaje asqueroso’. Estos casos no solo se dan en el país, sino en el mundo entero. Ahora voy a recordar los más indignantes del llamado ‘abuso de poder’.



HARVEY WEINSTEIN: El famoso productor de Hollywood cayó cuando el New York Times publicó una investigación de las acusaciones de acoso sexual en su contra. Salma Hayek, la bella actriz mexicana, lo denunció porque la obligó a desnudarse para una escena innecesaria y luego la manoseó como quiso con el cuento de que estaba con mucha grasa. Asqueroso. Fueron más de 50 mujeres las que acusaron a Weinstein, quien fue despedido de su propia compañía fílmica por ‘depredador’.



KEVIN SPACEY: Al toque nomás, la estrella de la multigalardonada serie ‘House of Cards’, de Netflix, y ganador de dos premios Óscar, Kevin Spacey, enfrentó denuncias de un joven actor que lo acusó de intento de violación cuando era un menor de edad. Spacey ha caído en desgracia, fue echado de la notable serie y está internado en The Meadows, un centro de rehabilitación en Arizona que se define como ‘el principal centro de tratamiento hospitalario para la adicción al sexo de los Estados Unidos’.



BILL COSBY: El actor afroamericano que interpretó al genial y comprensivo padre, el Dr. ‘Cliff’ Huxtable en el exitoso programa televisivo ‘The Cosby Show’, fue portada del New York Magazine. La publicación mostraba a 35 mujeres cuyas edades oscilan entre los más de veinte y 80 años y quienes aseguraban haber sido agredidas sexualmente por el famoso actor. Cosby arregló financieramente con algunas de ellas, pero las denuncias eran tantas que se sometió a la Justicia y ha pedido perdón. Muy pero muy tarde.



GEORGE H.W. BUSH: En la política las ‘papas queman’. El presidente 41.° de los Estados Unidos fue acusado por la actriz Heather Lind. A través de una publicación en Instagram, ya eliminada, la mujer aseguraba que Bush padre abusó sexualmente de ella mientras posaban en una fotografía. En su momento, un portavoz del expresidente comunicó: “El presidente Bush no podría, bajo ninguna circunstancia, causar una angustia de manera intencional a nadie y se disculpa sinceramente, si en su intento de humor ofendió a la Sra. Lind”. Ahora Bush está muerto y nunca pagará por su ‘humorada’.



BILL CLINTON: El presidente norteamericano negó en principio haber mantenido una ‘relación sexual’ con la becaria Monica Lewinsky, quien también lo negaba todo. El problema es que la joven, ingenuamente, le contó a una secretaria, Linda Tripp, acerca de su romance presidencial. La confidente se dio cuenta del escándalo que se podía armar y secretamente comenzó a grabar las confesiones que le hacía Lewinsky. Cuando tuvo material suficiente, dio las grabaciones a un acusador indepediente, Kenneth Starr, quien hizo toda una investigación que terminó con una acusación penal contra el mandatario por perjurio. Es decir, por mentir, cuando juraba que no tuvo intimidad con Lewinsky. Después de varios meses y de la aparición de un vestido azul que fue usado como evidencia, Clinton admitió haber tenido una ‘conducta impropia’ con la joven. Finalmente reconoció que la muchachita le hizo ‘sexo oral’ en el despacho oval. Apago el televisor.