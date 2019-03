Aumentan los psicópatas

Este Búho asiste horrorizado a una terrible y macabra espiral de violencia cotidiana sin parangón en el país. Ya nos estamos acostumbrando a ver en los noticieros mujeres degolladas introducidas en un barril, otras quemadas, descuartizadas y decapitadas en cuevas. No solo en Lima, sino también en provincias. Cada vez se ven más psicópatas en todas las regiones.



El reconocido médico psiquiatra Guillermo Ladd, del Hospital Noguchi, sostiene: ‘Los seres humanos somos violentos por naturaleza, algunos más que otros. Por lo general, los descuartizadores, feminicidas o asesinos de parejas e hijos son personas criadas con privaciones emocionales, por lo que son incapaces de sentir o ponerse en el lugar del otro y detener la agresión’.



Un típico psicópata es el asesino Juan Carlos Álvarez Infantas, quien mató a su enamorada Nicolle Flores Cuya (18) en un hostal de Pueblo Libre. Álvarez se contactó con Nicolle, que vivía en Chilca, para planear un encuentro en Lima, a lo que la joven aceptó. Mientras ella llegaba a la capital, el criminal fue al mercado cerca de su casa en Pueblo Libre, compró un filudo cuchillo y lo metió a su mochila, donde llevaba otra muda de ropa. Estaba decidido a matarla aquella tarde. Ingresó con la jovencita, a la que le llevaba cinco años de diferencia. Después de tener relaciones sexuales, sin motivo aparente la degolló. Tapó el cadáver con una frazada, se bañó, se cambió de ropa, se puso una gorra y salió como si nada. ¡Como si hubiese eliminado a un insecto con un matamoscas! Sin ningún sentimiento por aquella muchachita. Luego de unas horas llamó al hostal, que queda a unas cuadras de su casa, y dijo: ‘Hay una muchacha en la habitación 23 que se quiere suicidar’. Solo así descubrieron el cadáver.



Para ese entonces, Álvarez estaba muy lejos, en Ica. Los psicópatas son o se alucinan muy inteligentes. En esa ciudad realizó la segunda parte de su plan: Fue a una peluquería y se rapó el pelo. Después se hospedó en un hotel, se cortó las venas -claro, solo superficialmente- y gritó pidiendo ayuda. Quería simular un intento de suicidio. Tras ser atendido en un hospital iqueño, enrumbó a Lima para ejecutar la tercera parte de la siniestra estrategia: simular tener alteraciones mentales. Al llegar a su casa, convenció a sus padres de que ‘estaba loco y se iba a matar’, todo para que lo internaran en el hospital Noguchi. Pero los videos y los testimonios de los familiares de la infortunada Nicolle permitieron su captura. Así actúa un típico psicópata.



Este columnista se queda impresionado con la serie de Netflix ‘Fargo’, que ya va por su tercera temporada. Nadie podía imaginar que la laureada película de los hermanos Coen de 1996 podría convertirse en una serie de TV vía la plataforma de streaming Netflix y conservar la magia y la maravilla visual del filme. En la serie, como en la película, hay una mujer policía gordita, tierna, inteligente, que se ve inmersa de la noche a la mañana en un mundo de extrema maldad, en su tranquilo pueblito en Minnesota, donde las temperaturas en la noche descienden a 20 grados bajo cero. Ese pueblo que parece una congeladora y donde solo hay de vez en cuando accidentes en bicicleta o alguna muerte por hipotermia, porque un borracho se quedó dormido a la intemperie, ebulliciona cuando llega Lome Malvo (notable Billy Bob Thornton) un asesino por encargo, que es tan adicto a la sangre que se da el lujo de desviarse de sus misiones para cometer otros asesinatos ‘por justicia’ para algún desconocido.



En estos tiempos en que los psicópatas peruanos acaparan las primeras planas de los diarios y noticieros de TV, me puse a ver las extraordinarias tres temporadas de Fargo en Netflix. Y recordé la sentencia del doctor Ladd: ‘Los psicópatas son el tres por ciento de la población mundial’. Pero lo que más me impactó de las revelaciones del psiquiatra fue sobre ‘los psicópatas más inteligentes que se vuelven políticos. Uno de cuello y corbata es Vladimiro Montesinos’. Concuerdo con el doctor, pero creo que hay otros que incluso han ostentado la banda presidencial. Adivinen.



Apago el televisor.