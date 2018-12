Las frases del año

Este Búho es fiel seguidor de Aristóteles y tiene muy en mente lo que sostenía al decir que ‘el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras’. En este convulsionado año 2018, que felizmente ya se va, hubo de todo: una renuncia presidencial, desafueros parlamentarios, escándalos y corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía, anulación de indulto a un expresidente y hasta un pedido de asilo de otro exmandatario. Todos estos hechos vinieron acompañados de frases para la historia y para la histeria. Frases abiertas, cínicas, siniestras, mentirosas. No habría espacio para consignarlas todas, así que las escogidas son ‘perlitas’ significativas de un año para olvidar.



-‘Demuéstrenlo, pues, imbéciles’: Alan García ante acusaciones de que Odebrecht le pagó 100 mil dólares de su ‘caja cutrera’ por una conferencia.



-‘Ya sabes cómo es la nuez’: Bruno Giuffra ‘convenciendo’ a Moisés Mamani para que vote en contra de la vacancia de PPK.



-‘Keiko, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja’: Kenji Fujimori ante el inminente desafuero parlamentario ordenado por su hermana.



-‘Yo no vivo de lo que se gana en el Congreso (15 600 soles). Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza’. La congresista Leyla Chihuán explicando su gasto con una frase que daría origen al popular ‘estoy chihuán’, sinónimo de ‘estoy misio’.



Leyla Chihuán dice que sueldo de congresista no le alcanza. Video: Exitosa

-‘Vizcarra es un malnacido y traidor, nos golpea para favorecer a los caviares’: Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular.



-‘Por favor, no me maten... si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar’: Alberto Fujimori cuando le anularon el indulto.



-‘Vamos a sacar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros’ : Luis Galarreta cuando ‘reinaba’ en la presidencia del Congreso.



-‘Voy a investigar a tu papá’: Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, en debate municipal ante la pregunta del hijo de Castañeda Lossio sobre cómo iba a combatir la corrupción en el municipio limeño.



-‘Una persona feliz es la que logra su felicidad’: César Acuña, líder de APP filosofando en su universidad.



-‘Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido donde es secretaria general, respete usted. Respetos guardan respetos’: Daniel Salaverry ante los bochinches de su colega.



César Acuña y su frase que convirtió en viral. (Video: Facebook)

-‘Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república’: Pedro Pablo Kuczynski en su último mensaje a la nación como presidente.



-‘La ‘Señora K’, la que usted fue a su casa y le dio... caramba, la ‘Fuerza número 1’: Antonio Camayo coordinando con César Hinostroza una reunión en su casa con la misteriosa ‘Señora K’, a quien Camayo confirmó como Keiko Fujimori.



-‘Estoy pensando en diez verdecitos’: Walter Ríos, exjuez superior del Callao instruyendo a su asesor para cobrar esa cantidad (diez mil dólares) para promover a un fiscal en Puno.



-‘Si mi delito es ser esposo de Keiko, entonces condénenme a la pena de muerte’: Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, y su ‘declaración de amor’ en plena audiencia pública.



-‘Hola, hermanito. El tema con nuestro amigo el ‘gordito’. ¿Los tickets cuándo nos los entregará?’: Juez supremo César Hinostroza preguntándole a ‘Toñito’ Camayo por Edwin Oviedo y las entradas para el Mundial.



-‘¡Me da la gana de gritarte porque eres un traidor!’: Mauricio Mulder a Jorge del Castillo en pleno hemiciclo, porque votó en contra de la vacancia a PPK.



-‘Son tres niños y esta es su casa, y se la quieren quitar’: La ex primera dama Nadine Heredia llorando cuando incautaron una de sus viviendas de Surco.



-‘Se pasó de conchán Vizcarra’: Héctor Becerril.



-‘Adiós, Mulder, te llevaremos a vivir a una chacra’: Daniel Urresti cuando se conocieron los resultados del referéndum sobre la no reelección de congresistas.



-‘La primera reunión fue promovida por ambas partes y así se dio y el presidente Vizcarra propuso el lugar’: Keiko Fujimori revelando reuniones secretas con el mandatario.



-‘Ese chat ‘La botica’ me parece de lo más bajo’: La excongresista fujimorista Luisa María Cuculiza.



-‘Presidenta, ¿aplaudimos al presidente o no?’: Congresista Alejandra Aramayo consultando a Keiko Fujimori sobre cómo recibir al nuevo jefe de Estado, Martín Vizcarra, en el Congreso.



Mañana continúo con mi recuento. Apago el televisor.