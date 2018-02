Juego de Tronos en Fuerza Popular, alcaldes tras las rejas y más en los ‘piquitos’ de El Búho

Este Búho observa que la temperatura política sigue subiendo y solo le queda saborear un rico heladito de pura fruta frente al mar. Abro mis ojazos y les presento estos ‘piquitos’ que tanto les gustan a mis lectores. Cortitos y rapiditos, como los besos que le da Brunellita a su amado Richard ‘Chucky’ Acuña.



* JUEGO DE TRONOS: La pregunta que todos se hacen, ante la salida de Kenji y sus nueve ‘avengers’ de la bancada de Fuerza Popular, es: ¿cuál de los hermanos sale ganando de este sancochado político? Resulta evidente que Keiko pierde peso y fuerza. Para empezar, el fujimorismo ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso, está quebrado y, encima, más legisladores ‘albertistas’ podrían pasarse al lado de Kenji. Por ello, el escenario no es bueno para ella. Ahora Kenji se prepara para formar una nueva bancada desde la cual seguramente se enfrentará de forma más abierta a su hermana y los más rabiosos defensores de esta, como los Becerril, Salaverry, Chacón y otros.



* EL GRAN TITIRITERO: No cabe duda de que la persona que mueve los hilos en esta maraña política es Alberto Fujimori, quien apoya a Kenji, lo aconseja y dirige. Muchos fujimoristas lo son de corazón por el ‘Chino’ y apoyan a Keiko solo porque la perciben como su ‘heredera natural’, aunque no le vean muchos méritos. Más bien, internamente la cuestionan por haber perdido dos elecciones y no mostrar alguna capacidad profesional, pues no se le ha conocido ningún trabajo en el sector privado. Por ello, si ‘Fuji’ toma partido por su hijo menor, será una gran interrogante saber cuántos le darán su apoyo a este. Por su lado, Kenji tampoco tiene muchos méritos, salvo rodearse de gente como Bienvenido Ramírez, sí, el increíble congresista que afirmó que ‘el alzhéimer les da a quienes leen mucho’. Plop.



* UNA NUEVA FIGURA: Los peruanos están desencantados, hartos de la clase política, pues la mayoría son una sarta de incapaces que, una vez en el poder, roban, actúan con prepotencia y se la pasan defendiendo sus intereses. Por eso, no sería raro que surja una nueva figura que obtenga un importante arrastre popular que lo meta en la carrera a la presidencia del 2021. Ojalá no sea un ‘Goyo’ Santos, un extremista que defiende abiertamente al gobierno asesino de Nicolás Maduro, sin importarle que torture, mate y haya llevado a Venezuela a la peor crisis de su historia.



* ALCALDE TRAS LAS REJAS: Este Búho se pregunta qué pasa en nuestro país, que en los últimos tiempos alcaldías y gobiernos regionales están siendo tomados por verdaderas bandas de asaltantes. El alcalde de Santa Rosa, Carlos Arce Arias, apodado ‘Metralleta’, fue detenido, acusado de apropiarse con su organización delictiva de 800 mil metros cuadrados de terrenos. Hace unas semanas cayó el burgomaestre de Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano, acusado de liderar la banda criminal ‘Los Topos’. Los casos abundan. Qué pena por el Perú, pues también tenemos presidentes que cobran coimas de 20 millones y se fugan al extranjero, donde se dan la gran vida y se burlan de la justicia, mientras los ciudadanos honestos trabajan de sol a sol para llevarse un pan a la boca.



* NIÑAS EMBARAZADAS: Un terrible drama en el Perú es el de las niñas violadas. Estos casos parecen ir en aumento y muchas quedan embarazadas. Una pequeña de nueve años acaba de dar a luz en Tacna, pues fue violada a los ocho. A la pobrecita tuvieron que intervenirla 14 médicos y hacerle cesárea porque su cuerpo, a esa edad, no está preparado para el embarazo y mucho menos para dar a luz. Solo un ‘monstruo’ puede destruirle la vida a un angelito y por eso, este Búho insiste en que esas bestias merecen la pena de muerte. Que se haga una consulta popular. Los violadores de niños no cambian, son lacras y representan un peligro para la sociedad. Por eso deben ser condenados a morir. Y si la Corte Interamericana se opone, pues entonces que el Perú se salga, que renuncie. No nos pueden decir lo que tenemos que hacer. ¡Basta ya! Apago el televisor.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.