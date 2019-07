Los 'hermanitos' y el chat de 'La Botica'.

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Y me reafirmo en que César ‘Hermanito’ Hinostroza, quien hoy está en España, a la espera de ser extraditado a nuestro país, es el ‘Gran Jefe’ de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que tenía siniestros tentáculos en la Fiscalía, Poder Judicial y otras entidades no solo del Callao, sino también en todo el territorio nacional.



A la vez, estoy convencido de que esta mafia hasta ahora goza de poder político. La hipótesis de las valientes fiscales chalacas Rocío Sánchez y Sandra Castro va tomando forma con la declaración del encarcelado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien afirmó que durante su gestión, Hinostroza influía en la designación de jueces y personal administrativo.



En la primicia dada por El Comercio, Ríos confesó que el ‘Hermanito’ hacía estos nombramientos entre enero del 2017 y julio del 2018, cuando era presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Las palabras de Ríos fueron: ‘Él (Hinostroza) tenía interés en que nuestro grupo mantenga la hegemonía de la Corte del Callao’. Pero Ríos siguió echando a Hinostroza. Reveló que ‘lo instigó y presionó’ para apoyar a Guido Aguila en el nombramiento de su concuñada.



No hay duda de que el ‘Hermanito’ es de aquellos personajes que buscan hacerse del poder a cualquier costo y muestra de ello son los ‘audios de la vergüenza’, donde también está involucrado el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Si aún lo duda, lea estos diálogos:



Ríos: Hola, hermano, ¿estás acá o estás en Huancayo?

Hinostroza: Estoy en Jauja, en mi tierra...

Ríos: Ah, caramba. ¡Qué bien, hermano!

Hinostroza: Sí, pues. Hemos venido a almorzar a la laguna de Paca.

Ríos: Caramba, ta bien, ta bien, compare, siempre es bueno.

Hinostroza: Dice que por el doctor Chávarry, Gonzalo Chávarry.

Ríos: ¡Qué bien!

Hinostroza: Próximo fiscal de la Nación.



***

Ríos: Aló, ya.

Paredes: Ya, dígame.

Ríos: Tú me dijiste ‘diez gringas’ (diez mil dólares).

Paredes: No, no.

Ríos: No, hermano. No, no me cambies. Tú me dijiste ‘sale y ya’.

Paredes: Me dijo que era mucho.

Ríos: ¿Pero tú por qué me dijiste ‘ya’?

Paredes: No. No le dije que ya. Le dije que iba a transmitir. ¿Se acuerda? Que era...

Ríos: ¿Cómo, cómo?

Paredes: Yo le dije que iba a transmitir porque era muy elevado.

Ríos: ¡Nooo! Oye, tú estás... Oye, compadre, tú me dijiste que él te había dicho ‘que sale y ya’.

Paredes: Sí, que iba a haber un... Pero no ese, ese punto, sobre ese punto no, porque eran internacionales por el nivel, algo así me dijo, ‘por favor’, y después quedamos en...

Ríos: Pero, oye, compadre, yo transmití eso. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, esto va a crear problemas, hermano. Tú puedes tener mil errores en el trabajo, pero esto es otra cosa...

Paredes: Humm... Él mismo me dice que yo le dije que eran...

Ríos: ¿Cuándo me vas a dar, hermano? Yo no puedo quedar mal...

Paredes: Claro, pero se acuerda que le dije...



***



Ahora acaban de difundirse nuevos chats fujimoristas de ‘La Botica’. Estos desnudan la verdadera faz de los congresistas de Fuerza Popular.



La legisladora Karina Beteta escribe: “Ahora es momento de atacar a Vizcarra...”. Mientras que un decepcionante Marco Miyashiro señala que ‘el hermano de la presidenta de la Comisión de Ética (Janet Sánchez) es un sentenciado por traición a la patria’, lo que podrían utilizarlo para amedrentarla.



Pero quien se va de boca es Úrsula Letona, quien califica de ‘imbécil’ a su colega Gilbert Violeta. Este Búho cree que el ‘blindaje’ de los fujimoristas, secundados por los apristas, a Hinostroza, Chávarry y otros no es gratuito. No hay que olvidar esa vieja frase que reza así: ‘En política piensa mal y acertarás’. Apago el televisor.