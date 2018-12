Imágenes del año

EsteBúho tiene que abrir sus ojazos e ingresar al ‘túnel del tiempo’ para recordar los hechos que nos marcaron, para bien o para mal, en este año que ya se va.



¡BIENVENIDO, PAPA FRANCISCO!: El Papa argentino llegó al Perú en medio de un apoteósico recibimiento en Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. ‘El Perú es un país ensantado’, exclamó. Más de un millón de fieles lo escucharon en la Base Aérea de las Palmas. El presidente PPK estuvo pegado al santo padre como chicle, implorando algún milagro que calme la tempestad política de la Nación.



SE NOS FUE AUGUSTO POLO CAMPOS: El inmenso compositor nos legó joyitas de la música popular, himnos que se trasformaron en símbolos de la peruanidad, como ‘Contigo Perú’ o ‘Y se llama Perú’. Una pena que no haya podido ver a las muchedumbres en Rusia entonar su canción a todo pulmón.



¡RENUNCIÓ PPK!: Una siniestra emboscada fujimorista con los ‘mamanivideos’ obligó al mandatario a renunciar el 21 de marzo. Sin embargo, el ‘gringo’ no puede irse a Estados Unidos como quisiera, pues es investigado por el caso Lava Jato y tiene impedimento de salida del país.



NO OLVIDAR A EYVI: En un acto monstruoso, la estudiante Eyvi Ágreda fue quemada viva por un compañero de trabajo en un ómnibus, en pleno corazón de Miraflores. La joven luchó durante esos aciagos días de abril por su vida, pero falleció por la gravedad de las quemaduras. La ola de feminicidios debe parar ya.



VOLVIMOS AL MUNDIAL: El 16 de julio fue un día inolvidable. Ese día la selección del ‘Tigre’ Gareca debutó ante Dinamarca. Hacía 36 años que no jugábamos en una Copa del Mundo. En Rusia, nuestra hinchada campeonó de lejos, pero en el verde fallamos en las definiciones -Cueva erró hasta un penal contra los daneses- y no pasamos a la siguiente ronda, pese a vencer a Australia.



KEIKO ‘GUILLOTINÓ’ A SU HERMANO: El 7 de junio, por orden expresa de la presidenta de Fuerza Popular, su abusiva bancada en un ‘desafuero express’ expectoró del Congreso a Kenji y a dos de sus ‘Avengers’.



LOS AUDIOS DE LA VERGÜENZA: IDL-Reporteros lanza los primeros audios del escándalo, donde aparecen el juez superior del Callao Walter Ríos pidiendo ‘diez verdecitos’, después el ‘Hermanito’ César Hinostroza ofrecía absolver a un violador y los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura se mostraban en componendas francamente decadentes. El pais gritó ‘¡basta ya!’.



KEIKO A LA REJA: Octubre negro para Keiko Fujimori. A la ‘más más’ del fujimorismo, el juez Concepción Carhuancho le decretó 10 días de prisión preliminar. Luego llegaría una preventiva de 36 meses para ella y sus ‘asesores’ Pier Figari y Ana Herz. También anularon el indulto humanitario a su padre Alberto Fujimori.



DESALOJARON A ALAN: El presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció el 4 de diciembre que su país no le daría el ‘asilo político’ a Alan García e instó a su embajador en Lima para que ‘lo invite a retirarse de su embajada’. El mandamás ‘charrúa’ dijo que ‘en el Perú no hay persecución política’, como argumentaba el líder aprista. Fue una humillación a nivel mundial.



ATROPELLADA TRIUNFAL: Pese a que en gran parte de la campaña electoral andaba rezagado con el grupo de ‘los pitufos’, el burgomaestre de Miraflores, Jorge Muñoz, ganó la Alcaldía de Lima a un sorprendente Daniel Urresti, un desinflado Renzo Reggiardo y un apolillado ‘Hermanón’ Ricardo Belmont.



