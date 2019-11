El increíble Isaac Humala

Este Búho repasa la lista de los 22 cabezas de las listas que se presentan al Congreso y no duda en vaticinar que Isaac Humala (Oyolo, Ayacucho 1931), padre del expresidente Ollanta y de Antauro, el condenado por asesinar policías y también candidato, será uno de los animadores en los debates políticos que se avecinan. Postula bajo las banderas radicales de Perú Libre, del controvertido Vladimir Cerrón, y podemos considerarlo como el ‘decano’ de los candidatos. El ‘patriarca’ de los Humala cuenta historias alucinantes sobre el origen de su familia.



LOS CURACAS HUMALA Y EL RESCATE DEL INCA: En una increíble entrevista afirmó: ‘Mi familia está en problemas con el poder desde la época incaica. Cuando Pizarro captura al Inca Atahualpa (1532), este le ofrece dos cuartos llenos de oro y plata. Atahualpa ordena a los curacas del Tahuantinsuyo que lleven todo el oro y plata a Cajamarca, pero el español se adelantó en matar al Inca, ya que llegaba Diego de Almagro con mil hombres y tendría que compartir el botín con ellos cuando solo 166 capturaron al Inca, por eso ordenó asesinarlo, por ambición. Pero solo llegó la mitad del oro. Después de los cuarenta años de guerra de resistencia indígena, los españoles se dedicaron a buscar desesperadamente el oro perdido camino a Cajamarca. ¿Dónde está el oro? Así llegaron a Pumatambo, de donde eran mis antepasados, sufren torturas y agresiones por la ambición española. Ese problema lo tenemos hasta ahora, pues se siguen llevando nuestras riquezas”.



CONTROVERTIDO DISCURSO RACISTA: “Yo descubrí que en el país sufrimos de ‘evofobia’, el 95% de peruanos odia y reniega de lo cobrizo, de su raza indígena que son la mayoría del país, para preferir y admirar a los blancos, que son minoría. Debemos imponer la ‘evofilia’, que significa amar y reivindicar lo cobrizo, lo indígena. Los blancos tienen el poder en Occidente. La raza amarilla manda en China y Japón. Los negros, mal que bien, dominan en África. Pero los indígenas, los cobrizos, después de la conquista, no gobiernan en ningún lado y ya es hora de que tomen el gobierno”.



EDUQUÉ A MIS HIJOS PARA DAR GOLPE DE ESTADO: En el 2018, en una entrevista, este abogado y candidato de 88 años que, paradójicamente, pese a su especialidad de laboralista y su militancia en el Partido Comunista Peruano y en el MIR, laboró en grandes constructoras y una gran empresa importadora de procedencia japonesa, confesó: ‘Yo descubrí que era la Escuela Militar de Chorrillos y no otra escuela, el camino más rápido para llegar a Palacio. Usted se gradúa de subteniente y con sesenta soldados va y toma Palacio, le arrancha la banda al mandatario, lo mete al calabozo, lo fusila, usted lee un mensaje a la nación y listo’.



BORRACHITA DE PODER: En el 2012 arremetió por primera vez contra su nuera, a quien culpaba de apartarlo, junto con su esposa Elena Tasso, del Partido Nacionalista, que ellos fundaron, para colocar a su hermano Ilan Heredia y a otros de sus allegados en puestos claves. Le disparó artillería pesada: “A ella le gusta el dinero como caramelo... Nadine es inteligente, pero está borrachita de poder”. Y para atizar más el fuego, la llamó ‘mentirosita, metiche y una loca sin remedio’. Dos años después, en el 2014, cuando cayó el premier César Villanueva por un enfrentamiento con la primera dama, bramó: “Desconozco a mi hijo, solo es Humala por el apellido, vivimos en un gobierno de Heredia. Ollanta está tratando a la gente no como un Humala, sino como Heredia, como papel higiénico. Ella ya no es una borrachita por el poder, ahora es una loca de atar”.



CON PALO A FUJIMORI: “No quiero que mi hijo Ollanta termine en una cárcel, en ese caso debería suicidarse. Que no termine como Fujimori, que hace el ridículo disfrazándose de moribundo, una vez fue todo pestífero a las audiencias porque no se había bañado ni se había lavado la boca, abrieron las ventanas y seguía el mal olor”, indicó.



Apago el televisor.