Jorge Barata, Keiko Fujimori, Alan García y más implicados con Odebrecht

Este Búho piensa que las declaraciones de Jorge Barata en esta ‘segunda ronda’, la más esperada, ante el implacable fiscal Domingo Pérez, en Sao Paulo, se iban a constituir en una bomba de neutrones contra Keiko Fujimori, y de taquito a Alan García, PPK y Susana Villarán. Toledo ya estaba achicharrado y jugaba de mantequilla. Pero me debo a mis lectores que me escriben. ‘Búho, explícanos ¿por qué ahora Jorge Barata declara y prácticamente ‘echa’ y deja en la ignominia a toda la clase política peruana?’, me escriben. Como les gusta a mis fieles lectores, se los voy a explicar bien masticadito.



* ¿POR QUÉ ‘CANTÓ’ BARATA? Hasta hace muy poco tiempo, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, era un investigado, fugado de la justicia peruana. Sus cuantiosos bienes inmobiliarios y cuentas bancarias estaban embargados y congelados. Cuando Marcelo Odebrecht ofreció ‘cantar’ todo lo que sabía con tal de salir de una prisión común para irse a un cómodo arresto domiciliario, la condición fue que instruyera a sus lugartenientes en todos los países involucrados para que ‘echen’ a los políticos que recibieron dinero sucio de la constructora. Barata negoció y obtuvo algo inédito: le descongelaron sus inmuebles y sus cuentas, que en Lima ascendían a más de ¡¡tres millones quinientos mil dólares!! para ‘cantar’ todito. O sea, ¡este cobró más por cantar que su paisano Roberto Carlos o Julio Iglesias!



* A KEIKO SE LE VINO LA NOCHE. En la campaña del 2011, Keiko Fujimori era la gran favorita y el peligro para una constructora pulpo como Odebrecht era que un militar admirador de Hugo Chávez ganase la presidencia. Según Barata, le entregaron ¡¡un millón doscientos mil dólares!! para su campaña y asegura que se los dio a su ‘tío’ Jaime Yoshiyama y al fujimorista que fue presidente de la Confiep, Ricardo Briceño. En ese tiempo, la hija del ‘Chino’ no daba un paso sin la aprobación de su ‘tío’ Jaime, el brazo derecho de Alberto en buena parte de su gobierno. Keiko podrá decir ‘a mí no me dieron nada’, pero ella era la candidata. Además, Barata y Odebrecht pueden demostrar que ese dinero no era lícito. Provenía de la siniestra División de Operaciones Estructuradas, que funcionaba al margen tanto del fisco brasileño como del fisco peruano. Qué feo roche para Fuerza Popular y su lideresa.



* ‘NO ES DELITO RECIBIR DONACIONES EN CAMPAÑA’. Eso argumentan los abogados de Keiko que, en Sao Paulo, quisieron dilatar las declaraciones de Jorge, al pedirle que declare en portugués para que se demore la traducción. Estaban desesperados. La candidata fujimorista en 2011 nunca consignó ningún dólar de donación de Odebrecht. Por lo tanto, esa tremenda cantidad podría caer de perillas en el delito de lavado de activos. El candidato no era Yoshiyama. Ahora pues.



* EL AMIGO DE ALAN: El ‘declarante’ brasileño era muy amigo de Alan García. Los analistas aseguran que todo lo que dijo es cierto, porque se jugaba su patrimonio. Pero también creen que no dijo toda la verdad, sobre todo en el caso de Alan García. Muchos se preguntan: ¿Si el aprista ya olía a presidente a inicios de la segunda vuelta contra Ollanta en el 2006, Odebrecht le iba a alcanzar solo 200 mil dólares para la campaña presidencial a sabiendas de que Hugo Chávez enviaba petrodólares chavistas a Ollanta? Y todavía dice que quien recibió la plata fue un político que -según los viejos apristas- ¡¡era enemigo de García!!, Lucho Alva Castro. Alan, desde la presidencia en 1990, no apoyó al candidato de su partido, Lucho Alva, sino que invirtió mucho en el ‘Chinito’ del tractor, Alberto Fujimori. García insiste con su cantaleta: ‘Nunca pedí ni recibí nada’. ¡¡ Esto está que quema!! Apago el televisor.

Fiscalía archiva investigación por lavado de activos de Jorge Barata