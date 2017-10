Jorge Barata, Martha Huatay, el censo y más en los ‘Piquitos’ de El Búho

Este Búho abre bien sus ojazos para ver en detalle nuestra política, que está más movida que ‘Kike’ Suero y el ‘Chato’ Barraza un sábado en la tarde con bastante sol, luego de un partido de fulbito. Por eso, les presento mis ‘Piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.



* PIDEN FACULTADES: El gobierno de PPK anunció que volverá a solicitar facultades para legislar en economía, algo que no ha caído muy bien en el Congreso, pues este régimen ya hizo uso de esta figura en su primer año. Para muchos, es poco serio el pedido y el Apra ya adelantó que no se las otorgará, mientras otros partidos lo van a pensar. Pero PPK confía en que ‘Meche’ Aráoz podrá convencer a los indecisos. La ciudadanía solo pide que los congresistas se pongan de acuerdo sin pelear, sin hacer escándalos, y decidan lo mejor para el país en crecimiento económico y seguridad ciudadana.



* BARATA ACUSA: Se reveló un video en el que Jorge Barata, quien fuera representante de Odebrecht en el Perú, confiesa a fiscales brasileños que su empresa dio sobornos de ocho millones 100 mil dólares a los funcionarios del gobierno aprista, Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau. El dinero fue depositado en cuentas de empresas ‘offshore’ que estas personas tenían en Andorra. De esa forma Odebrecht se adjudicó la multimillonaria construcción del Metro de Lima. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Todo ese dinero era realmente para esos ‘peces chicos’ o estaba destinado para otros ‘tiburonazos’?



Jorge Barata hunde a Nadine Heredia

* MONSTRUOS DE SENDERO: Los deudos de las miles de víctimas de Sendero Luminoso están indignados con la liberación de Martha Huatay. Esta terrorista, que cumplió su condena de 25 años de prisión, fue cabecilla del sanguinario grupo Socorro Popular que, según los sabuesos de la policía, fue responsable del 95 por ciento de los atentados que se perpetraron en Lima. Desde España, adonde escaparon para salvar sus vidas, los hijos de María Elena Moyano, asesinada de forma atroz por Sendero, se lamentan porque Huatay sale otra vez a las calles. A la ‘madre coraje’ un comando de cobardes fuertemente armados la asesinó a balazos en Villa El Salvador. No satisfechos con quitarle la vida, colocaron sobre su cadáver cinco kilos de explosivos y la hicieron volar en pedazos. Y Martha Huatay y otros terroristas que están saliendo libres hasta hoy ni siquiera piden perdón ni pagan un sol de reparación civil.



* LIBROS DE LA VERGÜENZA: Es el colmo que el Ministerio de Educación reparta a los colegios estatales desde el 2013, ¡o sea hace cuatro años!, libros con numerosos y garrafales errores en Matemática, Razonamiento Matemático, Comprensión Lectora y Comunicación. No hablamos de una humilde editorial, sino del ente máximo de la educación en el país. Fue durante la gestión del excesivamente alabado ministro Jaime Saavedra, a quien calificaban de ‘ministro de lujo’. Hoy este señor está en el Banco Mundial, mientras miles de niños en el Perú ‘aprenden’ con los peores materiales. Y pensar que en esa gestión se pagó millones de soles en consultorías a muchos incapaces, buenos para nada. Increíble.



* CENSO Y ENCIERRO: Nadie duda de la importancia de los censos, para conocer cuántos somos, nuestra diversidad, necesidades y otros datos, pero creo que se equivocan cuando le dan carácter carcelario. Es un abuso eso de que la gente debe quedarse encerrada en casa todo el día so pena de ser detenida por la policía, y se prohíba a los negocios abrir. ¡Cuántos hay que no comen sino trabajan un día! Apago el televisor.