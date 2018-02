‘Juego de Tronos’ en la política peruana [VIDEO]

Este Búho no deja de sorprenderse. Cada vez más, en la política peruana se dan siniestras alianzas, impensadas, maquiavélicas, que me hacen pensar que no estamos en la ‘real política peruana’, sino en el escenario de una ficción televisiva de HBO como ‘Juego de Tronos’. Al inicio de la historia de ‘Game of Thrones’, obra de George R. Martin, ubicada en el medioevo, en el llamado ‘Poniente’ reina Aerys II Targaryen, que está sentado en el ‘Trono de Hierro’ y gobierna los ‘Siete Reinos del Poniente’. Poco a poco, el rey está perdiendo la razón, por algo lo apodan ‘El Rey Loco’.



Abusa de sus súbditos y comete las peores crueldades. Cuando su hijo rapta a Lyanna Stark, de una poderosa casa norteña y que estaba comprometida con otro lord, el señor feudal Stark solicita al rey que impida la relación. El malvado rey le ordena que comparezca en su palacio con su hijo mayor. Al llegar, los achicharra con acero fundido a altas temperaturas. Ese acto, desquiciado, a sabiendas que ya su reinado estaba tambaleando y se escuchaban voces discordantes, hace que la Casa Baratheon, junto con los Stark, apoyados por los señores del norte, se declaren en rebelión a la Casa Targaryen que reinó por siglos. Para derrotarlos se hicieron uniones espurias con casas antagónicas como la de los Lannister, que al principio apoyaron al ‘Rey Loco’. Este, desesperado, porque los ejércitos rivales estaban a las puertas de su ciudad, ordenó quemar la capital con todos sus inocentes habitantes dentro. Por eso fue asesinado por Jaime Lannister, quien era su escudero real y había jurado defender con su vida al ‘Rey Loco’, de allí pasaron a llamarlo ‘Mata Reyes’. Así Robert Baratheon se convierte en rey, se casa con Cersei Lannister y comienza otra dinastía, y la primera temporada televisiva de ‘Juego de Tronos’.



¿Qué hubiera pasado si el ‘Rey Loco’, en un arranque de cordura, hubiera procedido con justicia, obligando a su hijo a entregar a la doncella y concediendo una indemnización a los Stark con tierras, castillos, en lugar de achicharrarlos con acero? Seguramente seguiría siendo rey, no habría el primer libro ‘Canción de Fuego y Hielo’, que dio inicio a la serie. Hago esta reflexión al comprobar el gravísimo error que cometió el mandatario PPK al indultar, en diciembre a Alberto Fujimori, solo unos días después de haberse salvado por un milagro de la vacancia que parecía un hecho consumado. Su acto arrogante me pareció muy similar al que cometió Aerys II al quemar a los señores Stark, que fue la chispa que encendió la pradera y no solo terminó con su reinado y su vida, sino que sirvió para que ex aliados, sus enemigos, los Lannister, acabaran con toda su familia. PPK, imitando a Aerys II, cometió errores garrafales que pueden ser, como en la serie, mortales. Con el indulto posibilitó alianzas contra natura, como en la serie.



Keiko Fujimori puede ser Cersei Lannister y el ‘Cura’ Arana, Robert Baratheon, personajes que consumaron un matrimonio por conveniencia para apropiarse del trono. Pero cuidadito, ‘Cura’, que Cersei complotó para matar a su marido porque mantenía una relación con su hermano mellizo Jaime, algo que es impensado en la realidad peruana, porque están enfrentados, aunque uno nunca sabe hasta dónde se darán alianzas inimaginables. Mientras que Keiko, en un obsesivo afán vengativo, quiere guillotinar a PPK, a sabiendas que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es que su intención de voto, si bien sigue primera, está en bajada y más bien, como en la serie, llega un amenazante rey de la noche, que quiere sembrar muerte y destrucción en los ‘Siete Reinos’. En el país llega otro peligro, del norte, Cajamarca, ‘Goyo’ Santos. Viene a oponerse a las inversiones extranjeras y hacer colapsar la economía. El Perú está, aunque no lo crean, como ‘Juego de Tronos’. Hay incertidumbre. Los reyes de la noche amenazan con liquidar los reinos y llegan por el norte. Hay varios aspirantes al ‘Trono de Hierro’: Keiko, Julio Guzmán, Kenji, Verónika ‘Madura’ Mendoza, ‘Chicharrón’ Barnechea, ‘Plata como cancha’ Acuña y el peligroso ‘Goyo’ Santos. Si en las series, generalmente, hay un final feliz, cuidado, no siempre eso se da en la vida real. Apago el televisor.



