Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Susana Villarán y más en el análisis de El Búho

Este Búho, dados los acontecimientos, no puede evitar asociar a la política peruana con una gigantesca feria donde se compite por quién ofrece los mejores ‘chicharrones’. Al parecer, la favorita en llevarse ‘La oreja de chancho de oro’ es Keiko Fujimori.



Empezando por la lideresa, los de Fuerza Popular incluyen a Joaquín ‘Cobrador de combi’ Ramírez, Yesenia ‘Alumna fantasma’ Ponce, Edwin ‘Socio de narco’ Vergara y Moisés ‘Súper agente’ Mamani, solo entre los más notorios. Su competidor es Kenji, que pugna por llevarse también ‘la oreja’. Cuenta la historia que un tiempo regentaban el negocio juntos, como les inculcó su padre Alberto, quien terminó en prisión. Luego los hermanos se pelearon y Kenji se abrió, pero fue filmado, grabado y terminó por poner su local propio en la avenida Universitaria, donde poco a poco sigue teniendo más y más carne, relleno y canchita de sabor más oriental por la receta y consejos del papá, del que es incondicional. El querubín empezó el año con tremendas porciones cocinadas por sus Avengers: Bienvenido ‘Yo pongo al prefecto’ Ramírez, Lisbeth ‘Mochasueldos’ Robles. Qué vergüenza.



* VERGARA CON SALSA ‘BLANCA’: El congresista de Fuerza Popular, que fue por dos años socio y amigo de un capo de la droga colombiana, que cayó con ¡una tonelada! de cocaína, dice que no sabía que era narco ‘porque viajaba en el Metro y comía menús de ocho soles’. Pero no se explicaba cómo cada semana viajaba a Colombia ni cómo puso 200 mil soles para la campaña electoral si decía que su empresa de pintura no dejaba ganancias. ¡Chicharrón quemado!



* YESENIA CON MAYONESA ‘FANTASMA’: La congresista Ponce fue escandalosamente ‘blindada’, pese a que se demostró que mintió en su hoja de estudios secundarios. Consignó compañeros de estudios inexistentes, pero también ¡¡profesores fantasmas y falsos!! Y para colmo se descubrió que pagó diez mil soles al director del colegio donde le dieron los certificados ‘truchos’. Si hasta Becerril ha pedido que se reabra la investigación y se le sancione. Esto no es un pan, es una fuente de chicharrón de burro.



* GIUFFRA CON CEBOLLA Y NUEZ: Para este columnista, del escándalo de los ‘Mamanivideos’, el exministro Bruno Giuffra es uno de los más perjudicados y el que está con la soga al cuello. Porque los congresistas kenjistas pueden alegar ‘fanfarronería’, pero Brunito no, porque era nada menos que ministro y tenía mucho que ofrecer y dar. No sé por qué misteriosas razones nadie lo toca ni hablan de él ni de sus audios -hasta han salido nuevos- y más bravos y encubridores. Me parece sospechoso que muchos miren para ‘otro lado’ y ni lo mencionen, tanto ‘camote’ para alguien que dijo estas frases: ‘¿Ya sabes cómo es la nuez?’, ‘con quién acabas de estar ¡huev...! Tú asegura lo otro nomás’, ‘(A Mamani): ‘Despístala, no la convoques (por Yesenia Ponce)’, que han quedado para la historia nacional de la siniestrada. Al final, al exministro, el congresista ‘Mamani Bond’ lo hizo quedar como un huevo grandazo. Chicharrón ligth con triquina.



* LIZBETH CON MOSTAZA ‘SÚPER GIRL’: Esta legisladora de los ‘Avengers’ no tenía nada. Más bien, tenía a un villano como marido, que desde la oficina del Parlamento de la congresista, que usaba como suya, hacía casting para conseguir ‘asesores’ para su pareja. Pero los requisitos no eran académicos sino la predisposición de entregarles la mitad de sus sueldos, gratificaciones y bolos, hasta escolaridad. Los chantajeados, hartos de tanto atropello, grabaron todas las conversaciones con la pareja de la parlamentaria y da vergüenza escuchar los audios y ver cómo se despilfarra y se roban el dinero de todos los contribuyentes. Por ser ‘kenjista’, seguro la desafueran al toque, pero al marido deberían meterlo a la cárcel. ‘Chicharrón de rata’.



* SUSANA CON FEIJAO ‘FAVRE’: Como un lunar instaló su chicharronería la ‘Tía regia’ en una esquina de la margen izquierda de la miraflorina calle Schell. Allí frieron harto chancho por la revocatoria por el ‘No’. Hay tres millones de dólares en juego que, según acusación fiscal, fueron gestionados por la ‘Tía regia’ y Castro y entregados por Barata y Marcelo Odebrecht. ¿Cuándo la Fiscalía hará cantar al mago Luis Favre? Apago el televisor.