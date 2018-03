Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y más en los ‘Picotitos’ de El Búho [VIDEO]

Este Búho ve el panorama político más movido que ‘Kike’ Suero y el ‘Chato’ Barraza celebrando en la Backus la clasificación de Perú al Mundial después de 36 años. Por eso, agarro la espada del augurio de ‘Los Thundercats’ para ver más allá de lo evidente y presentarles así mis ‘picotitos’ que tanto reclaman mis fieles lectores.



* KEIKO HABLÓ AL FIN: Luego de 20 largos meses de silencio, desde que perdió las elecciones, Keiko Fujimori por fin dio una entrevista. Solo se había pronunciado mediante redes sociales o en conferencias de prensa. Y salió a hablar para pedir la renuncia de PPK porque dice que tiene muchos cuestionamientos por corrupción. ¡Justamente lo dice ella!, cuando Jorge Barata acaba de confesar que le dio un millón de dólares a través de su ‘tío’ Jaime Yoshiyama. Quedó clara su intención de intentar otra vez vacar a Kuczynski, a quien le puso piedras en el camino desde su primer día de gobierno. En esos esfuerzos, su bancada estuvo a punto de censurar al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el caso Chinchero. Pero ¡oh, sorpresa!, en la entrevista, Keiko no dudó en pedir que Vizcarra reemplace a PPK.



* EL ‘TÍO’ YOSHI:Jaime Yoshiyama desde el inicio fue parte del entorno más cercano del fujimorismo. Primero estuvo al lado de Fujimori, quien en 1990 lo nombró presidente de la Comisión de Privatización de Empresas Públicas (Copri), institución que en diez años recibió más de 9 mil millones de dólares por esas ventas. En el 2011, fue jefe de campaña de su ‘sobrina’ Keiko, cuando, según Barata, recibió el millón de dólares junto a otro exministro fujimorista, Augusto Bedoya. Por esta acusación, Yoshiyama y Bedoya fueron incluidos por la Fiscalía en la investigación preliminar por lavado de activos. Por eso, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el allanamiento de las casas de ambos personajes. Fueron en busca de documentos que lo comprometan, pero hallaron una pistola y dos mil balas. Como no tiene permiso para tenerlas, fue detenido. La tarde de ayer fue liberado, pero parece que se le vienen días complicados.



Keiko Fujimori

* PPK SIGUE CAYENDO: La última encuesta de Datum señala que la desaprobación del Presidente subió a 79 %, su peor momento desde que llegó al poder, mientras que su aprobación bajó a solo 17 %. Las declaraciones de Barata han terminado por hundirlo y muchos piden que se vaya. Pero el jefe de Estado salió a decir que no renunciará. Lo triste es que mientras el país parece avanzar ‘en automático’, como por inercia, y cuando más se necesita un líder fuerte y lleno de energía que trabaje las 24 horas, PPK y su equipo ocupan buena parte de su tiempo y esfuerzos en defenderse ‘panza arriba’ para seguir en el sillón presidencial. Obviamente, está haciendo ofrecimientos para lograr apoyo a la hora de las votaciones. Un consuelo para el mandatario, acaso de tontos, es que Keiko, que es la persona que más obstáculos le ha puesto y que ya dijo que volverá a lanzarse a la Presidencia en el 2021, tiene una tremenda desaprobación del 70 %, según Datum, solo superada por Alan García, que muestra un inmenso 88 %.



* SUSANA VILLARÁN: Como muchos políticos por estos días, Susana Villarán no duerme tranquila, sobre todo desde que Barata afirmó que Odebrecht también aportó dinero a la campaña del ‘No’. Los fujimoristas preguntan molestos por qué se allanan las casas de personajes como Yoshiyama, pero no de la ‘tía’ Susana. Otros hasta piden que sea puesta tras las rejas. Las autoridades ya pusieron la mira en la ‘tía’ y en cualquier momento podría recibir una fea sorpresa.



* DELINCUENTES SIN PERDÓN: Todos los días, los delincuentes disparan a matar a sus víctimas, así sea para robarles unos cuantos soles, un celular viejo o unas zapatillas usadas. El video de un asalto en un bus de transporte público, en Trujillo, es estremecedor y pinta de cuerpo entero la crueldad de los criminales de hoy. Cuatro rateros armados subieron al bus que cubre la ruta Trujillo-El Porvenir y uno de ellos disparó, con total sangre fría, a un policía porque no quiso entregar sus pertenencias. Lo baleó sin compasión, sin dudar. El disparo le dio en el abdomen y hoy el agente vive de milagro, aunque está grave. El bus tenía cámara de vigilancia y eso permitió identificar a estas hienas que, cuando sean capturadas, deberían recibir varios años de prisión. A menos que les toque un fiscal o juez compasivo que los suelten ‘por falta de pruebas’. Estamos en el Perú. Apago el televisor.