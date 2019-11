Este Búho tenía la sospecha de que el Tribunal Constitucional iba a declarar fundado el hábeas corpus presentado por Sachi, solicitando la libertad de su hermana Keiko Fujimori. No solo porque quien expuso la ponencia favorable fue su propio presidente, Ernesto Blume, sino también porque el tribuno Carlos Ramos habría deslizado días antes que así como votó a favor de la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, podía hacer lo mismo en el caso de la lideresa naranja. Y su voto era el que dirimía la correlación de fuerzas entre los que pedían su libertad y los que querían que siguiera en la cárcel. Ni bien pasada la una y media de la tarde, se supo la decision del TC: ordenó la liberación de Keiko.

En ese momento se produjo un tsunami en las redes sociales. La mayoría rechazando la medida. Pero este columnista se puso a reflexionar cómo es que la hija de Alberto Fujimori terminó en esta situación. Ella estaba investigada, no condenada, por el caso de ‘Los cocteles’, presunta pantalla para justificar un millón de dólares ingresados ‘clandestinamente’ a su campaña del 2011, según el fiscal, dinero de Odebrecht que no fue declarado e ingresó bajo la modalidad del ‘pitufeo’.

José Domingo Pérez pidió su prisión preventiva porque durante la investigación, desde el Parlamento, con el escandaloso chat fujimorista ‘La Botica’, que era dirigido explícitamente por Keiko Fujimori, se descubrió maniobras de congresistas naranjas en su contra, con nombre propio. Por esa razón, el juez Concepción Carhuancho le dictó 36 meses de prisión preventiva. Ella cumplía 10 meses cuando su hermana Sachi presentó un recurso de hábeas corpus, idéntico al que interpusieron, cuando estaban encarcelados, el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine, quienes con ello lograron salir en libertad. Ayer, el Tribunal Constitucional también liberó a Keiko Fujimori. Mis fieles lectores me escriben, Búho, ¿entonces Keiko es inocente? Aquí paso a explicarlo.

KEIKO NO ES INOCENTE: Este periodista habrá nacido de noche pero no anoche, y no me como cuentos. El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, tiene un corazoncito color naranja, mandarina o gaseosa Fanta. Pero tuvo razón en no incluir en su ponencia -favorable a la libertad de Keiko- las declaraciones del sobrinísimo Jorge Yoshiyama que la hundían y tampoco las revelaciones de un banquero como Dionisio Romero, pues esos hechos sucedieron después del mandato de prisión preventiva, que era el único fallo que debía revisar el Tribunal Constitucional. Por eso, sus conclusiones no determinan, como quieren hacerlo ver los fujimoristas, que ¡¡ya absolvieron a Keiko y es inocente!! Eso lo dejó bien clarito el propio Ernesto Blume. ‘Dejo aclarado que el TC no ha juzgado el tema de fondo (...) no se ha declarado ni su absolución ni se le ha condenado, eso lo determinará el Poder Judicial’. Más claro, ni el agua.

EL SHOW DE MARK: Este columnista ha consultado a médicos y especialistas. A un hombre que ha seguido una escrupulosa huelga de hambre -solo tomando líquidos- le sería imposible que a los trece días se pueda siquiera parar e inclusive hablar con fluidez. Por eso los médicos se mostraron asombrados con la locuacidad, su normal funcionamiento motriz -declaraba parado y sin ayuda- y hablaba como si nada. Festejaba la liberación de su esposa Keiko y seguramente si ella se aparecía en la puerta del penal, el marido salía corriendo a abrazarla en un sprint como Usain Bolt. ¿Mark Vito es un súper hombre? Resultaba muy extraño que después de trece días de ayuno pudiera estar tan entero y locuaz. Las señoras de limpieza de la avenida de Los héroes en Chorrillos parecieron revelar el misterio de la fortaleza del norteamericano. Que vengan las Bembos.

Apago el televisor.