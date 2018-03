Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y Kenji Fujimori en los ‘Picotitos’ de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza celebrando juntos en la Backus el triunfo de Perú ante Croacia. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats, para poder ver ‘más allá de lo evidente’, y así presentarles mis ‘Picotitos’ bien picantes, como les gusta a mis lectores.



* LOS RETOS DE VIZCARRA: Los problemas que debe resolver el flamante presidente son numerosos y todos complicados. Pero hay dos que no pueden esperar más, y son la gravísima inseguridad ciudadana y el crecimiento de la economía, que está paralizada. Para ello, como primer paso, es crucial que elija muy bien a los miembros de su gabinete. ¡No se puede equivocar! Además de profesionales calificados, deben ser, sobre todo, personas honradas. La población está harta de vivir con miedo, de la angustia de no saber si sus hijos que salen de casa a estudiar regresarán con vida. Definitivamente, los poco más de tres años que estará en el gobierno no es tiempo suficiente, pero puede hacer cosas importantes.



* EL ESTILO DEL PRESIDENTE: Comenzó bien. Sin mucha prensa, visita lugares y se interesa por las cosas. Es un mandatario que está presente. Como ayer, que fue al colegio ‘Melitón Carvajal’, en Lince, para ver las condiciones del local y si había libros y otros implementos necesarios para la enseñanza de los escolares. Esos gestos lo acercan a la gente, cuyo respaldo necesita. Afirman que se levanta a las 5 de la madrugada para ganarle horas al día. Su imagen de ingeniero provinciano y trabajador le pueden generar empatía con los ciudadanos.



* KEIKO VS. KENJI: Me pregunto, ¿qué dira papá Alberto de la guerra fratricida que sostienen sus hijos Kenji y Keiko? El espectáculo que este par está dando demuestra los niveles tan bajos a los que se puede caer por el poder. Keiko no solo ordenó grabar a su hermanito intentando comprar votos para evitar la vacancia de PPK, sino que pidió su ‘captura inmediata’ a través de un personaje incalificable como Becerril. En respuesta, el dueño del perrito ‘Puñete’, con la sangre en el ojo, amenazó públicamente con echarla ante los fiscales por los aportes de la corrupta Odebrecht, no solo a Fuerza Popular ¡sino a ella misma! Es como decirle ‘yo también te puedo meter a la cárcel’. La Fiscalía ya lo citó para que cante. Caín y Abel quedan chicos.



Martín Vizcarra en el Hospital del Niño

* TREMENDO JOYÓN: Van saliendo a la luz más detalles oscuros de la historia del congresista Moisés Mamani. Francamente, con ‘padres de la patria’ así, dan ganas de quedarse huérfano. No solo se dedicó a buscar encuentros con Kenji y otros de los ‘Avengers’ para grabarlos con cámara escondida, sino que también hizo lo mismo con PPK, a cuya casa habría ingresado. ¿Lo hizo porque estaba decidido a luchar contra la corrupción? Ese cuento no lo cree nadie. Para empezar, está acusado de falsificar sus certificados de estudios, los que presentó a una universidad de Juliaca para estudiar una carrera. Hace dos años el Jurado Electoral Especial de Puno le denunció por mentir en su hoja de vida. También es señalado por hacerse millonario de forma extraña, pues creaba empresas para que firmen contratos con el Estado, y una vez que conseguía esto, las daba de baja. ¿Por qué? Encima, una asesora de su despacho lo acusó de haberla acosado y que al final, de picón, la botó cuando se enteró de que estaba embarazada. Y su antigua pareja lo acusa de haberla abandonado hace años en Puno con su hija de meses de la que se olvidó por completo. La mujer dice que el tipo se llevó hasta el televisor y no les dejó ni para comer. ¡A este personaje Keiko llevó al Congreso!



* SEMANA SANTA CON LA FAMILIA: Se viene el feriado largo y los hijos dejarán de ir al colegio o la universidad, así que estarán unos días en casa. Esta oportunidad debe ser aprovechada por los padres para conversar con ellos, para pasar tiempo juntos. Desde hace unos años se ha extendido la costumbre entre muchos jóvenes de usar la Semana Santa para juerguear en campamentos y discotecas. Por eso, ‘Semana tranca’ la llaman algunos. Una pena, pues se ha desvirtuado el verdadero sentido de esta celebración. Cuando este Búho era un chiquillo, las radios solo transmitían música santa e historias de Jesús. Definitivamente los tiempos han cambiado, pero corresponde a los padres propiciar el encuentro con sus hijos. ¡Los valores y el apego a la familia no pueden pasar de moda! Apago el televisor.