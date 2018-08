Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y Susana Villarán en los 'piqueítos' de El Búho 

Este Búho imagina, hoy más que nunca, a los políticos y distintas autoridades dándose un verdadero festín en un bufé con toda clase de delicias. Los tremendos jueces Walter Ríos y César Hinostroza engullían unos picantes choritos a la chalaca con bastante limón, además de unos camarones a la diabla. Keiko se deleitaba saboreando un cebiche de tramboyo con el toque especial de salsa agria a lo Becerril. El ‘Mudo’ Castañeda paladeaba un chilcano de cangrejos popeye, esos cuyas poderosas tenazas no sueltan lo que chapan. Estoy seguro de que con estos platillos se les hace agua la boca a mis lectores. Por eso, les presento mis ‘piqueítos’ bien picantes, como les encanta. ¡¡A comeeeeeerrrr!!



VIZCARRA SE RECUPERA: Luego de tres meses de caída en su popularidad, el presidente Martín Vizcarra se recuperó, según la última encuesta de Datum. Ahora obtuvo 49 por ciento de aprobación, es decir, 10 puntos más que hace 30 días, cuando llegó a tener 39. Sin duda, la gente comenzó a apoyarlo cuando decidió enfrentar a la aplanadora fujimorista del Congreso. Ya lo dije, el pueblo rechaza el abuso de poder, los ciudadanos quieren un gobernante fuerte, con don de mando, que no se deje apabullar por nadie. El gesto que más aplaudió la gente fue su discurso por 28 de Julio, en el que propuso hacer una reforma política y electoral con referéndum incluido sobre la no reelección de congresistas.



KEIKO SIGUE EN BAJADA: La otra cara de la moneda es Keiko, la llamada ‘señora K’, cuya aprobación volvió a caer y llegó a 14 por ciento, mientras que su desaprobación alcanza un elevado 81 por ciento. Todo el año pasado, el apoyo a la lideresa de Fuerza Popular subía y caía, pero a partir de diciembre último, cuando su padre fue indultado, su desaprobación no se ha detenido. Para los peruanos, la familia es muy importante y en la gente quedó clara la impresión de que Keiko, por cálculo político, no quería que el ‘Chino’ salga de su encierro. Debe hilar fino si no desea perder su tercera elección en el 2021.



BANDAS EN LAS ALCALDÍAS: Los cincos burgomaestres de Solidaridad Nacional, el último de ellos el impresentable Elías Cuba, de La Victoria, y sindicado como el líder de la banda ‘Los Intocables Ediles’, son el aviso más visible de que cada vez más municipios están siendo tomados por mafias delincuenciales. No me refiero a uno que otro corrupto, sino a verdaderas organizaciones criminales con una estructura establecida, que cuentan con financistas, abogados y hasta brazo armado compuesto por sicarios, que han visto las alcaldías como apetitosos botines para convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Faltan solo dos meses para las elecciones y los ciudadanos estamos en la obligación de averiguar la historia personal de los candidatos de nuestros distritos. Estamos advertidos.



LOS TREMENDOS JUECES: Los vergonzosos arreglos bajo la mesa, siniestras confabulaciones, pedidos de coimas, chantajes sexuales y otros delitos que se escuchan en los ‘audios de la vergüenza’ entre altos magistrados, demuestran que urge una reforma total del aparato judicial de nuestro país. Porque no podemos ser tan ingenuos como para creer que solo actúan de esta manera los jueces que fueron grabados. Lo mismo debe pasar hasta en los juzgados más alejados. En provincias también es habitual que impresentables magistrados liberen a narcos, violadores y hasta asesinos y no pase nada. ¡Hasta cuándo!



VILLARÁN AL BANQUILLO: Esta tarde, la exalcaldesa debe acudir al Poder Judicial, donde un juez decidirá si le dan comparecencia restringida por los presuntos aportes de empresas brasileñas para su campaña del ‘No’ a la revocatoria. Según las investigaciones, los gastos para esta campaña y la de su reelección sumarían ¡¡más de 4 millones 485 mil soles!! Si esto se demuestra, Villarán tendrá mucho que explicar, por más que diga que jamás en su vida recibió una coima. Mientras tanto, la Justicia negó a Kuczynski el permiso para viajar a Estados Unidos, donde este mes buscaba hacerse un chequeo médico. Es que ya no quieren correr más riesgos después de lo que pasa con Toledo, que pese a tener orden de captura, se burla del Perú vacilándose de lo lindo en ese país, donde visita discotecas, playas, billares y compra trago en supermercados. Una joyita. Apago el televisor.

