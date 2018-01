Keiko Fujimori, PPK, sismos y más en los ‘Piquitos’ de El Búho

Estos ojazos de Búho no se cierran ni en la madrugada. Estaba viendo de corrido los hilarantes capítulos de la serie mexicana de dibujos de humor negro ‘La familia del barrio’, por MTV, cuando empezó el temblor. Parecía que estaba en medio de la movidaza política peruana. Aquí les presento mis ‘piquitos’ fugaces y cortitos como los que le da Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña.



* ¡TREMENDO SUSTO!: Los insomnes despiertos a las cuatro de la mañana pensaron que se venía un terremoto porque el temblor duró más de la cuenta. Los segundos pasaban, la tierra no paraba de moverse y las ventanas sonaban como si las moviera un fantasma. Arequipa fue la región castigada con un sismo de 6.8 grados. Hubo casas destruidas, derrumbes en carreteras y al menos un fallecido. Hizo bien el presidente PPK en llegar rápido a las zonas más afectadas. Todos los peruanos debemos tomar precauciones, hace tiempo las autoridades anuncian que en cualquier momento puede producirse un terremoto de gran magnitud.



* BAJA, BAJA, PPK: La última encuesta de Ipsos le da un cachetazo al mandatario. Si bien luego de salvarse de la vacancia y con el indulto subió unos puntitos de aprobación y quedó en 25 %, hoy, nuevamente, bajó tres puntos. Su desaprobación está en ¡¡70 %!! A estas alturas solo le va a quedar bailar con algunas tías de San Isidro ‘El baile de los que sobran’, de ‘Los Prisioneros’.



* SORPRESAS ELECTORALES: Lo más jugoso de la referida encuesta es la pregunta ¿Por quién votaría si las elecciones fueran mañana? Hay que hacer la aclaración de que los nombres son sugeridos en la cartilla. Por eso dominó el rubro ‘Ninguno’ con un 25 %. Este segmento estaría esperando la aparición de algún político nuevo ajeno a tanta corrupción que parece salpicar a todos los ‘presidenciables’. Keiko Fujimori aparece con un 20 %, pero que no se alegre, porque en diciembre encabezaba con cinco puntos más y viene en bajada. Dos sorpresas: el ‘Moradito’, sin estar en el ‘ruido político’, alcanza un expectante 13 %. Le valió estar ajeno a los ‘chanchullos’ de Odebrecht. La otra sorpresota, el 12 % de Kenji Fujimori, que subió cinco puntos. Creo que se los robó a su hermana tras el indulto a su padre. Verónika Mendoza tiene 8 %. Alfredo Barnechea, por la ‘sombrita’, está vigente con 5 % y César ‘Plata como cancha’ Acuña, 5 %. En el grupo de los ‘pitufos’ aparece Alan García con 3 %, empatado con un peligroso ‘Goyo’ Santos, el gobernador de Cajamarca, quien purgó cárcel por corrupción y es enemigo de la inversión minera. Pero esto recién empieza.



* EL CLUB DE LA CUTRA: Esos sinvergüenzas se hacían llamar ‘El Club de la Construcción’. Pero eran en realidad ‘de la coima’. Una gavilla de representantes de grandes empresas constructoras coordinaban con un siniestro funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este movía sus influencias para derivar todas las obras del ministerio a los integrantes de ‘El club’, claro, previo pago de millonarias coimas. Uno se pregunta cómo el pueblo no va a estar asqueado de la mal llamada ‘clase política’, que desde la Presidencia o funcionarios públicos, alcaldes y gobernadores se levantan en peso el dinero del Estado, mientras millones de padres de familia trabajan honradamente día a día con bajos sueldos para alimentar y dar educación a sus hijos, con la frente en alto. Estos ‘señores’ de saco y corbata no solo ganan unos sueldazos, sino que todavía se roban el dinero de todos los peruanos. Es una vergüenza el tipo de autoridades que tenemos y aquí no se salva derecha, centro ni izquierda. A la hora de la cutra, todos se apuntan. Apago el televisor.

Ministro de Salud hace reporte de los daños del sismo en Arequipa. VIdeo: Latina