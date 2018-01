Kenji Fujimori, Marcelo Odebrecht y más personajes en los 'piqueítos' de El Búho

Este Búho, en esta ola de calor, se fue a la playa El Silencio, a la mítica cebichería de ‘Román, el Pescador’. Ahí aluciné a Alan devorando un chicharrón de lenguado con salsa tártara Odebrecht y al Cholo Toledo entrándole a unos ‘choritos escaperos’ en salsa de chuño. Por su parte, la ‘Tía Regia’ Susana tomaba su rica sangría con vino Camargo Correa y a Keiko con su gringo Mark saboreando un cebiche con rocoto picantito y amenazador del mercado de Barata. Sé que se les hace agua la boca. Como diría el siniestro doctor Hannibal Lecter: ¡Bon Appétit!



MARCELO LES HIZO LA CRUZ: La verdad siempre sale a la luz. ¿Pensaban Alan y Keiko que Marcelo Odebrecht nunca iba a ‘cantar’ y decir la verdad sobre los ‘apoyos’ que su empresa cutrera hizo a casi todos los políticos protagonistas de las elecciones del 2006 y 2011? Gracias a la justicia brasileña y norteamericana, que lo ‘apretó’ amenazándolo con que si no decía la verdad sobre los dineros ilícitos destinados a Perú, volvería a prisión y se cancelaría su arresto domiciliario, es que Odebrecht se vio obligado a hablar de su ‘amigo’ García y Fujimori. Ojo, ambos mintieron en sus declaraciones ante la Comisión Lava Jato.



KENJI SE ‘DESCHAVÓ’: Este columnista abrió sus ojazos después de leer la reveladora entrevista a Kenji Fujimori por parte de Fernando Vivas en el diario decano. De ella saco mis conclusiones de lo que el ventrílocuo Alberto le dijo a su querubín: 1) Kenji y sus ‘Avengers’ aceptarán castigos sin sumisión. 2) No piensa irse del partido que, asegura, ayudó a crear con 800 mil firmas. 3) Todo tiene que pasar por la expectoración de Ana Vega y Pier Figari. 4) Al final, todo se va a arreglar en el plano ‘familiar’. Claro, con Alberto como ‘mediador entre sus dos hijitos engreídos y pleitistas. ‘Tarde o temprano me voy a reunir cara a cara con mi hermana’, aseguró. ¿Qué dirán Becerril, Salaverry, Letona o ‘Agüita de azahar’ Reátegui de esa conversa al estilo ‘samurai’?



EL CLUB DE LA CUTRA: Así califiqué a esa asociación ilícita para delinquir -según la Fiscalía- de un grupo de empresarios de las principales compañías de construcción junto con un siniestro asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar. La Fiscalía asegura que este se reunía con los empresarios y les otorgaba las concesiones de los principales proyectos a cambio de millonarias coimas. Se hacían denominar ‘El Club de la Construcción’. Hoy, este ‘club de la coima’ enfrenta el pedido de 18 meses de prisión preventiva para todos sus miembros. Hasta el momento, el Ministerio Público quiere encerrar al exasesor y cuatro ‘miembros con membresía del club’, aunque sus abogados los pinten como angelitos y sostengan que nunca existió esa organización. Lo mismo decían los miembros de Ku Klux Klan en el sur de los Estados Unidos: ‘Nunca existimos...’. Hummmmm.



DAMNIFICADOS ETERNOS: Con las fuertes lluvias de verano que amenazan con causar desbordes y huaicos en Chosica, veo más de lo mismo. Hasta creo ver a los mismos damnificados, que viven en zonas de alto riesgo y durante décadas se niegan a evacuar sus viviendas, que representan una invitación a la muerte. Pero lo peor es que veo al mismo alcalde, Luis Bueno, quien lleva siete periodos en el cargo y Chosica sigue igual. Lo paradójico es que todavía se ha ‘achorado’ para justificar la falta de prevención en su distrito, diciendo que la ‘Reconstrucción con cambios’ no le da presupuesto para construir muros. Edgar Quispe, director de ese organismo, le calló la boca y lo dejó como un demagogo. Han presentado malas solicitudes para pedir un presupuesto. En segundo lugar, ¿cómo el alcalde pide dinero para hacer diques y muros de contención en plena época de lluvias? Este Búho piensa que un alcalde fracasado debe irse a su casa. Apago el televisor.