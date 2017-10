Kenji Fujimori, PPK y más en los 'Piqueítos' de El Búho

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja al gran bufé de un conocido hotel cinco estrellas. Allí imagino a políticos de grueso calibre degustando sus platillos preferidos. Alan no se aleja de los restaurantes de la costa, porque devorará una fuente de chicharrón de ballena y, como bajativo, un vinito brasileño marca ‘Don Marcelo’. Keiko, como buena deportista, degustará una ensalada con verduras ‘bien lavadas de activos’ con olluquito hongueado de la chacra de Joaquín Ramírez. El ‘Cholo’ Toledo no se despega de la sierra, donde reclamará su cuy frito entero con una inusual tremenda colaza de rata. Sé que con estos ‘Piqueítos’ se les hace agua la boca. Pero no vale picarse. Como dice el gran ‘Chato’ Barraza, ¡¡a comerrrrr!!



* INDULTO CON GOLES: El indulto a Alberto Fujimori parece un hecho. PPK le habría comunicado a su entorno más íntimo: ‘Eso lo manejo yo, ustedes háganse los locos que no saben nada’. Por eso la premier Meche Aráoz se ‘hace la tercia’ cuando le tocan el tema y, debido a ello, despidieron a Marisol, de Justicia. Tiene razón el mandatario cuando afirma que no toca el tema con Kenji, él habla con Alberto, el dueño del circo. Solo está esperando los goles de Paolo Guerrero a Argentina o Colombia para abrirle las rejas al ‘Chino’ por un misterioso ‘informe médico’.



* ¡EL JUEZ CONCHA! Este columnista cree que algo muy, pero muy extraño está pasando en el Poder Judicial. En momentos en que el principal operador de Alejandro Toledo, su amigo, su socio, su ‘adú’, Josef Maiman, ya se acogió a la colaboración eficaz y reconoce que ‘ayudó’ a Alejandro Toledo a ‘lavar’ los millones de la corrupción que le pagó Odebrecht por la buena pro de la Interoceánica, el juez Abel Concha acaba de suspender el trámite de arresto provisorio con fines de extradición. Increíble. No le importa que el principal socio está dando todos los datos que demuestran que el ‘Cholo’ lo utilizó como testaferro y que con sus empresas logró ‘blanquear’ la plata de la ‘cutra’ en Ecoteva y que sirvió para que Toledo, vía su suegra, la viejita Eva, comprara residencias y oficinas por varios millones de dólares. Qué cosa.



PPK sobre la salud de Alberto Fujimori

* EN LOS CHICHARRONES, ¡¡HERMANOS!! Este Búho siempre lo dijo. Kenji es una marioneta del titiritero mayor. El ‘Chino’ juega como en las series de TV, del ‘policía bueno y el policía malo’. Kenji es el ‘hijo bueno’ y Keiko ‘la hija mala’. Pero cuando a la lideresa de Fuerza Popular se le viene la noche por una muy seria denuncia de lavado de activos, el querubín de Alberto sale rapidito a defenderla con un ‘pongo las manos al fuego por ella’. Así como pone ‘las manos al fuego’ por un padre condenado a veinticinco años de prisión por graves crímenes, toma partido por su hermana sin esperar los resultados de la investigación fiscal. ¡Qué dirán ahora los ‘progresistas ingenuos’ que veían al otrora dueño del perrito ‘Puñete’ como un ‘fujimorista distinto’, open mind, amplio, abierto. Creo que lo confundieron con el Kenji del ‘Wasap de JB’. ¡¡Tampoco tampoco!!



* MUERTE Y DOLOR EN LAS VEGAS: El histórico libro del creador del ‘periodismo gonzo’, Hunter S. Thompson, se tituló ‘Miedo y asco en Las Vegas’. Asociada al juego de casinos y a matrimonios más veloces que una carrera de Usain Bolt, la ciudad de Nevada se vio ensangrentada por una carnicería sin parangón en la historia de los Estados Unidos, causada por un hombre aparentemente ‘común y corriente’ en la sociedad norteamericana. Blanco, contador jubilado, sin antecedentes policiales, propietario de una casa valorizada en más de trescientos mil dólares y con dos aviones en un hangar, era el prototipo del ‘perfecto ciudadano norteamericano’. ¿Por qué entonces se levantó una mañana y armado hasta los dientes acribilló a una multitud durante un concierto de música country, matando a 59 personas inocentes? Tenía novia, le gustaba cazar y lo único ‘raro’ en su personalidad era su adicción al juego. Pero, además, el tipo tenía un verdadero arsenal. En Estados Unidos no hay Sendero Luminoso, FARC, montoneros, MRTA. Allí, los terroristas son esos hombres, jóvenes, hasta niños, que se loquean con el perfecto ‘sueño americano’. Apago el televisor.