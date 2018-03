Este Búho siente que ayer se vivió un ‘terremoto político’, tras la difusión de los videos en los que aparece Kenji convenciendo al puneño Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, para que no vote por la vacancia de PPK. Francamente, estas jugadas bajo la mesa y complots maquiavélicos dejan chiquitas las siniestradas por el poder de Frank Underwood y su esposa Claire en ‘House of Cards’. En este momento, ya nadie puede creer en nadie, pues una vez más quedó demostrado que la política puede llegar a ser sucia y artera. Pero vamos paso a paso.



VIDEOS BOMBA: Las imágenes presentadas por Fuerza Popular hicieron recordar las oscuras épocas del régimen fujimorista, cuando empresarios, políticos, militares, artistas y otros pasaban por la salita del SIN donde eran grabados haciendo arreglos y recibiendo plata de Montesinos. El legislador Mamani -acusado de mentir en su hoja de vida- grabó a Kenji, al asesor de este, Alexei Toledo, y al parlamentario Guillermo Bocángel haciéndole promesas. “A los que han votado a favor de la vacancia (en el primer intento), a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado”, dice Kenji. Luego, Toledo añade: “Los que van a trabajar con él (PPK) vamos a ser nosotros, porque él no tiene congresista en Puno”. Y más adelante el engreído de Fuji señala: “Por eso en la vida hay que tomar decisiones difíciles”. En los últimos días se venía hablando de que están ofreciendo pagar 100 mil dólares y luego 200 mil a los congresistas que no voten por la vacancia, y ayer se esperaba el video de ese ofrecimiento, pero no apareció nada. Pero esto traerá cola.



KEIKO INDIGNADA: Resulta inverosímil que la lideresa del fujimorismo haya publicado ayer en su Twitter que ‘este gobierno creía que con la plata se compra todo’, que lamenta que su hermano Kenji ‘se encuentre envuelto en estas prácticas que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia’ y que ‘llegó la hora de decirle al señor PPK que se vaya’. ¿Acaso en el régimen fujimorista, en el que ella fue primera dama, no se inauguró la compra de congresistas por miles de dólares? Y las acusaciones que recaen sobre ella, de recibir plata de Odebrecht a través de Jaime Yoshiyama, son peores que las que pesan sobre PPK. ¿Cómo es entonces que aparece con cara de indignada ante la corrupción y hasta exige renuncias? Y la denuncia del video que sus congresistas hacen contra su hermano deja claro que en la lucha por el poder no le importan los lazos de sangre. ‘Caín y Abel’, exclamarán algunos, pues no me van a decir que Keiko desconocía que los videos divulgados pueden poner a su hermano tras las rejas. ¡En la guerra por el trono, ni la propia familia importa!



PPK CON RESPIRADOR: Con los videos de ayer, la situación de Kuczynski se agrava. Para empezar, los legisladores que pensaban apoyarlo votando en contra de la vacancia, ya están dudando de hacerlo por temor a que sus electores crean que fueron comprados. Lo dije antes y lo repito hoy, PPK está metido en esta situación por su propia culpa. Él es responsable de que busquen vacarlo por los más que sospechosos negocios de sus empresas con Odebrecht cuando él era ministro entre el 2004 y el 2006. ¡Y todavía dice que desconocía esos aportes! Cómo no va a saber que a una de sus firmas ingresan 600 mil dólares ni quién los deposita.



VIZCARRA MUDO: Mientras en nuestro país la situación política está que arde, el primer vicepresidente Martín Vizcarra se mantiene en balcón, mirando tranquilito desde Canadá, esperando. Se ha negado de forma persistente a decir qué hará si sacan a PPK, pero a estas alturas nadie tiene dudas de que ya está listo para mudarse a Palacio de Gobierno. El Perú hoy atraviesa una nueva crisis política que afecta la gobernabilidad y el crecimiento económico, una situación que, al final, afecta a los bolsillos de todos los peruanos, sobre todo de los más pobres. Apago el televisor.