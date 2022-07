Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero brindando por su cumpleaños con un pisquito acholado, bien aromático. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y poder darles estos ‘Picotazos’, bien picantes, como les gusta a mis lectores.

LA CUÑADITA: Mientras más se investiga, más detalles se van sabiendo sobre los ‘emprendimientos’ que la hija-cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, realizaba mediante el Estado. La joven está citada para dar sus declaraciones esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima por presunto tráfico de influencias.

Yenifer aparece en un video junto a Jhony Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, vestida con chaleco de dicha compañía, prometiendo una obra de saneamiento a pobladores de una comunidad de Cajamarca. Fue en setiembre del 2021.

Jhony Espino registra cinco visitas a Palacio de Gobierno, en una de las cuales visitó el despacho de la primera dama Lilia Paredes, quien la semana pasada también cantó por este caso ante la misma Fiscalía y aseguró que no se reunió con el mencionado empresario. Meses después, la empresa de Espino ganó la licitación por cerca de cuatro millones de soles. ¡Qué suertudo!

TIEMBLAN POR ZAMIR: La orden de libertad para el empresario Zamir Villaverde, dada por el Poder Judicial, ha puesto a temblar a varios en las más altas esferas del poder. El dueño de una empresa de seguridad ya demostró que tiene pruebas contundentes que demuestran sus denuncias.

El exministro de Transportes, el hoy prófugo Juan Silva, negaba que lo conocía, pero Villaverde lo había grabado y entregó a la Fiscalía un audio en el que le decía que le entregaba ‘cien grandes’ como una ‘señal’ enviada por la empresa Tapusa.

Desde entonces, los defensores de Castillo que se empeñaban en descalificar las declaraciones de Zamir porque ‘es un delincuente’, ahora están callados, pues temen más audios. De hecho, Villaverde saldrá en libertad en cualquier momento porque prometió entregar más pruebas que serán lapidarias. ¡Urge que protejan su vida, pues no vaya a ser que sufra un ‘lamentable accidente’!

MARÍA DEL CARMEN ALVA METE LA PATA

METE LA PATA: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está acostumbrada a dar ‘carnecita’ a sus críticos con sus declaraciones fuera de lugar. Ahora, viene recibiendo ‘palos’ porque afirmó en Piura que el Congreso trabaja para “blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos, nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases”.

La acusan de dar un ‘discurso clasista’ y de tener ‘mentalidad colonial’. Creo que sus declaraciones no han sido las mejores, pero tampoco son graves como se pretende hacer creer. No me preocupa defenderla, pero no puedo dejar de notar que los mismos que hoy la atacan y poco más hasta la comparan con un monstruo, son los mismos que callan en siete idiomas sobre las gravísimas denuncias de corrupción que hay sobre Castillo y sus familiares.

También son los que insisten en calificar el secuestro a los periodistas de ‘Cuarto poder’ solo como una inocua ‘retención’. Y los del Gobierno utilizan este escandalete para victimizarse. ¡Doble rasero!

CUIDADO CON LO QUE SE VIENE: No es un secreto que en las últimas semanas están trayendo a Lima gente para agitar las calles con el objetivo de intentar cerrar el Congreso. Cuidado con la asonada que están preparando para tal fin, con el que este Gobierno siempre ha soñado.

Para Castillo y su gente, el mundo ideal sería gobernar sin un periodismo crítico, sin Congreso e instaurar una asamblea constituyente a su medida para hacer las leyes que les dé la gana y que los perpetúen en el poder. Como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde no se respetan los derechos de los ciudadanos y los gobernantes roban con impunidad.

No se debe olvidar la infeliz pero reveladora frase de Guillermo Bermejo, pues muestra de forma cabal el respeto que los radicales tienen por la democracia: “Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas”. Apago el televisor.

