Este Búho ve a la política peruana como un inmenso piqueo, con gran cantidad de platillos, como el charqui con olluquito y salsa avinagrada al estilo Aníbal, un saltado de sajino con la receta secreta de Vladimir o un caldo de cabeza con mote y olluco de la chacra de Pedro. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘Piqueítos’ y, como decía el terrible Hannibal Lecter, ‘bon appétit’.

FISCALÍA A FONDO: Las evidencias de la corrupción de Pedro Castillo y de miembros de su familia son contundentes, por lo que es fundamental que la Fiscalía continúe con las pesquisas. Tanto para la Fiscalía como para el Poder Judicial las pruebas son más que evidentes y por eso hoy están con prisión preventiva la cuñada y el llamado ‘cajero’ del mandatario, Yenifer Paredes y José Nenil Medina, alcalde de Anguía.

Las autoridades esperan que este último se acoja a la colaboración eficaz, igual que el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, con lo que el círculo alrededor de Castillo se habría cerrado y ya no tendría escapatoria. La situación del chotano y de su círculo más íntimo es realmente grave.

PELIGROSO COMPORTAMIENTO: En una preocupante muestra de irresponsabilidad, el presidente hace abuso de su poder con tal de boicotear las investigaciones en su contra. En una actitud vergonzosa, pidió a los altos mandos policiales que den el máximo castigo al coronel Harvey Colchado y que le den de baja por el allanamiento legal a Palacio de Gobierno ordenado por un juez, con el fin de capturar a Yenifer Paredes.

Se entiende que solicite una investigación si no está de acuerdo, pero sus demás exigencias son fuera de lugar y demuestra que no tiene el mínimo respeto por los fueros policiales. Encima, el premier Aníbal Torres lo secunda en sus intentos de boicoteo, atizando odios y ánimos de revanchismo que solo se pueden entender en alguien que no está bien de la cabeza.

EL PRESIDENTE NO GOBIERNA: En entrevista de ayer con Trome, la periodista Mónica Delta remarcaba con precisión que Castillo solo se dedica a sobrevivir frente a las graves denuncias de corrupción. Añade que la gente está molesta, se siente defraudada, frustrada y que también está tratando de sobrevivir.

Como siempre, los más pobres son los que pagan las consecuencias más duras de este desgobierno. Señala que el presidente debería renunciar, pero no lo hará y tampoco existen los votos necesarios en el Congreso para vacarlo. Ahí están los ‘Niños’, unos oportunistas y ‘lamesuelas’ a quienes el país no les importa nada. Delta enfatiza que se necesita una salida para la crisis. Es urgente.

ALZA DEL COSTO DE VIDA: Este columnista se pregunta qué sentirán los incontables peruanos que deben ver el caos político, las repartijas, el robo de millones en el Gobierno, mientras la gente cada vez come menos y muchos solo una comida al día.

Castillo, Aníbal Torres y sus ministros se defienden señalando que esta dura situación es por culpa de la crisis mundial, pero si tuviéramos gobernantes capaces y con las manos limpias, que en lugar de concentrarse en robar se dedicaran a trabajar por el bien de los peruanos, la situación no sería tan terrible.

Hoy parece, tristemente, que en el único lugar donde hay bonanza y prosperidad es en Palacio de Gobierno, donde se consumen carnes de primera por toneladas. Es un insulto a los pobres que dicen defender.

LA DELINCUENCIA AVANZA: Un informe de la Policía revela que solo en Lima, de enero a julio de este año, se han registrado 150 asesinatos a manos de sicarios. Crímenes por encargo. Eso, sin contar los miles de sangrientos robos, asaltos y extorsiones que se perpetran día a día en la capital y el resto del país.

Por eso la gente se subleva. Pues mientras los millones de peruanos estamos librados a nuestra suerte, cientos de agentes cuidan a Castillo de manera exagerada y hasta le amarran los zapatos. Ni el presidente de Estados Unidos tiene tanta seguridad. Una vendedora ambulante ancianita decía amargamente, tras ver este derroche de recursos: ‘Ya sabemos quiénes son los que dejaron de ser pobres en este país rico’. Apago el televisor.

