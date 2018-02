Lava Jato, Jorge Barata y más en los  ‘Picotitos’ de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza saliendo de una fiesta con corcho libre por el fin de los carnavales. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y les presento mis ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



1O MAIS CORRUPTA DO MUNDO: La corrupción en el mundo tiene un antes y un después del estallido del caso Lava Jato en Brasil, cuyos efectos se esparcieron como un virus por varios países del mundo, involucrando en una multimillonaria maraña de corrupción y sobornos a empresarios, funcionarios públicos, políticos y hasta presidentes de la República de una docena de países latinoamericanos y Mozambique. Hay exmandatarios presos como el de Panamá, Ricardo Martinelli, y Ollanta Humala. Miles de millones en coimas de una empresa constructora y energética que fundó Norberto Odebrecht, en el estado brasileño de Salvador, y que extendió su hijo Emilio, quien hizo los contactos políticos con los presidentes de turno. Pero fue su hijo Marcelo quien extendió sus tentáculos ‘cutreros’ y ‘mermeleros’ a varios países de Latinoamérica por más de mil millones de dólares en coimas.



HOY ES EL CONCERTINHO DE BARATA: Jorge Barata , el otrora hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, ‘cantara’ hoy y mañana ante los fiscales peruanos en Sao Paulo. El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, querrá que Barata le cante al oído todo sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia. Al día siguiente, Barata deberá afinar la garganta para entonar setenta y un respuestas a las preguntas del fiscal José Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori y la tristemente anotación de Marcelo Odebrecht: ‘Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’. La Fiscalía, a última hora, aclaró que el fiscal Pérez también interrogará al brasileño sobre lo que parece ser el clamor del país: ¿Le dieron dinero a Alan García y a PPK y cuánto? El brasileño la sacó barata, pero no puede mentir: pasó de investigado a testigo y le descongelaron sus cuentas y bienes inmobiliarios.



MIEDO Y ASCO EN CHAPARRÍ: Como el título de la novela del padre del ‘Periodismo gonzo’, Hunter S. Thompson, ‘Miedo y asco en Las Vegas’. Hay pánico en el enclave natural de Chaparrí, el santuario protegido por la comunidad de Chongoyape, allí donde todavía subsiste una especie en extinción: el oso de anteojos. Los malditos traficantes de tierras asesinaron a un dirigente que protegía la zona intangible de los invasores y ahora han amenazado de muerte al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Increíble. Esas lacras actúan impunemente porque hay un Ministerio Público y un Poder Judicial local que, por miedo o ‘aceitadas’, hace la de Shakira, sordos, ciegos y mudos ante las tropelías. ¡Que el Ministerio del Interior enfrente a los invasores asesinos!



LA DOCTORA FOTOCOPIA: Este columnista francamente no se explica cómo funcionan instituciones claves para el desarrollo del país. El nombramiento de la enfermera Flor Luna Victoria, como titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), originó una ola de críticas, no solo porque su currículum no daba la talla para liderar esa institución, sino también porque estaba vinculada al expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ente opuesto a la necesaria reforma de la universidad. Para colmo, está acusada de plagiar la tesis de una estudiosa brasileña. Ahora se defiende y asegura que ‘no la escribió, sino la asesoró’. Poco falta que diga ‘no fue plagio, sino copia’, como el inefable César Acuña.



SE FUE UN SEÑOR ACTOR: Este Búho no puede dejar de rendir homenaje a un tremendo actor, patriarca del teatro, como lo fue don Enrique Victoria, quien actuó en más de 300 obras y superó las 30 telenovelas. Aunque fue en el cine donde las generaciones más recientes pudieron apreciarlo a través de películas emblemáticas. En ‘Alias la gringa’ (1991), de Alberto ‘Chicho’ Durand, se metió al bolsillo a la platea en su papel de ‘El viejo’, el compañero de celda en ‘El Frontón’ del protagonista, un anciano canero gay. Y luego en la entrañable ‘Viejos amigos’ (2014), su última cinta. En esta integró un trío de polendas con otros dos emblemáticos actores: Carlos Gassols y Ricardo Blume. La actuación de Victoria fue memorable. Se fue un maestro, pero dejó semilla en su hijo Carlos, otro actor de raza. Descanse en paz, ‘Viejo’. Apago el televisor.