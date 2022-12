Este Búho pone turbo y continúo con mi esperado ranking de fin de año. No me busquen ni me llamen, que estoy en una playa ‘caleta’ donde no ingresa la señal. Y ya saben, el que se pica pierde.

EL CUENTAZO: Gabriela Sevilla denunció que fue secuestrada por un taxista en Surco cuando iba a una clínica a dar a luz. Llorando reveló que sus captores le extrajeron a su bebita ‘Valentina’. El caso motivó la solidaridad de todo el país, pero en el hospital comprobaron que la joven nunca había estado embarazada. Hasta había celebrado un ‘baby shower’ y tenía barriga. Alucinante.

EL DIVORCIO: Keiko Fujimori anunció el fin de su matrimonio de 12 años con el norteamericano Mark Vito Villanela. El ‘gringo’, en múltiples ocasiones, hizo públicas declaraciones de amor a su esposa e incluso realizó una ‘huelga de hambre’ de doce días fuera de la cárcel de Chorrillos, exigiendo su liberación. Medida que se suspendió abruptamente por sospechas de que en su carpa recibía paquetes con hamburguesas Big Mac.

LA ‘SUGAR MAMI’: Betssy Chávez se soltó las trenzas, se hizo la lipo y se enamoró misma quinceañera de su paisano Abel ‘Tony’ Sotelo. Y no tendría nada de malo, si no fuera porque se la dio de ‘regalona’ con la familia de su amorcito, pero con la plata del Estado. Les consiguió chamba a todos. ¡No más pobres en la familia de mi enamorado!

LA NUEVA RICA: En una ‘mina de oro’ se convirtió el sitio ‘Onlyfans’ para Fátima Segovia, la popular ‘Chuecona’ de JB. Dejó su barrio para vivir en casa con piscina en el malecón de Miraflores y hace viajes de placer a Cancún con los miles de dólares que gana mostrando todo en videos ‘hot’. En las redes critican a su pareja por ‘trabajar’ contando los ‘verdes’ que gana su esposita.

LA CONDUCTORA: Gisela Valcárcel sabe su cuento y logró liderar el rating nocturno sabatino con ‘El gran show’ en América, donde aplicó todo su carisma y experiencia para superar a la competencia. Y hasta hizo una telenovela encarnando el papel de ‘tía chibolera’, cediendo a los ímpetus del ‘guerrero’ gaucho Facundo.

LA DECEPCIÓN: El periodista Mauricio Fernandini fue delatado por el detenido exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, de haberle entregado un millón de soles por encargo de la empresaria constructora Sara Goray, como parte de una coima. Además de ser el ‘contacto’ entre ambos. Estallado el escándalo, RPP despidió a Fernandini.

EL CRIMINAL: El jerarca ruso Vladimir Putin es el responsable de la masacre que sus tropas, aviones y misiles ejecutan a objetivos civiles en Ucrania. Las Naciones Unidas han contabilizado más de 7 mil muertos civiles, incluidos 500 niños. Y el criminal de guerra es tan sádico que le gusta compararse con Saurón, el maestro del mal de ‘El señor de Los anillos’.

LA MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE TV: Patricia Barreto, quien se luce como una divertida ‘Maricucha’ en la segunda temporada de la serie en América Televisión.

EL MEJOR PROGRAMA MUSICAL: ‘La Voz’ en sus diferentes variantes en Latina Televisión. Cantantes niños, jóvenes y adultos mayores enfrentaron épicas batallas musicales junto a entrenadores de la talla de la criolla Eva Ayllón o la salsera Daniela Darcourt, bajo la conducción de Christian Rivero.

EL JALE: Empate técnico: el de Rosana Cueva de ‘Panorama’ a ‘Cuarto Poder’ y el de Fernando Díaz de ATV a Latina. ¡Sorpresas!

EL CHOTEADO: El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue vacado por recibir una ‘dieta’ económica de Sedapal mientras recibía su sueldo como burgomaestre. O sea, el ‘colorao’ comía ‘a doble cachete’.

LA JUERGA: La que se metieron en la boda de Ethel Pozo sus compañeros de ‘América hoy’. La misma hija de la ‘Señito’ se quejó de los tragos que se metió Brunella Horna, de ‘Giselo’ que se paró encima de una mesa, Christian Dominguez hizo el ‘baile del gusano’ sin polo y la Barboza malogró las grabaciones. Mañana continúo. Apago el televisor.

TE PUEDE INTERESAR: