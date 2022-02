Este Búho se sorprende de la capacidad de convocatoria del ‘rey del trap’ latino Bad Bunny, que promete llenar dos veces con más de 45 mil fanáticos el Estadio Nacional en noviembre próximo. Una muy buena ocasión para recordar los grandes conciertos que vieron estos ojazos en su dilatada trayectoria.

MIR TAMBIÉN: Bad Bunny y Menudo





ROLLING STONES (2016)

El concierto con el que todos los rockeros peruanos soñábamos desde adolescentes. En los ochentas y noventas habían recorrido Brasil y Argentina, pero la banda liderada por Mick Jagger e integrada por Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood eludió al país por culpa del terrorismo. Aquella histórica noche en el Monumental nunca olvidaremos ese baile endemoniado que montó Mick cuando interpretó ‘Simpatía por el diablo’. ¡¡Un exorcista!!, se escuchó en la platea.

Los Rolling Stones en Perú. (Foto: Getty Images)

PAUL MCCARTNEY (2011)

El ‘Beatle’ se enamoró del Perú, de su comida y del cariño de su gente. Este columnista estuvo en sus dos grandes conciertos, el primero ante 80 mil personas en un Monumental que nunca antes lució tan majestuoso. Al año siguiente llenó el Estadio Nacional para los fanáticos que lloraron por no asistir a Ate. Nos regaló clásicas de los Beatles como ‘Hey Jude’, ‘Penny Lane’, ‘Yesterday’ y ‘Tontas canciones de amor’, ‘Christmas time’, ‘Live and let die’ y otras de su época de Los Wings.

ROGER WATERS (2007)

El mejor concierto fue el primero, donde solo cinco mil fanáticos asistimos extasiados al evento de nuestras vidas. El segundo fue apoteósico, con cincuenta mil personas en el estadio Monumental. Pero me quedo con el de 2007, que vi en primera fila y me quemaron esos juegos pirotécnicos de otro mundo. Cuando el ‘chanchito volador’ surcaba los cielos de Ate y el maestro interpretaba ‘Another brick in the wall’, abracé de agradecimento a mi amiga Rita, la que hizo posible que viera uno de los mejores conciertos de mi vida.

El regreso de Kiss al Perú se realizará después de 10 años de su histórico primer concierto. (Foto: Instagram @kissonline)

KISS (2009):

Afuera del Estadio Nacional se ubicaron unas decenas de jóvenes que te pintaban la cara como los entrañables integrantes de Kiss, desde cinco lucas. De adolescente escuché hipnotizado el ‘Rock and roll all nite’ en el año 1975 y no dudé en que debía pintarme la cara como el ‘diablo’. Los ‘del beso’ no defraudaron y se mandaron un tremendo conciertazo con Paul Stanley y Gene Simmons, con tanta energía que parecía que hicieron un pacto con el demonio.

HÉCTOR LAVOE (1986)

‘La voz’ de la salsa llegó increíblemente a un abarrotado ‘Gran Estelar’ de la Feria del Hogar puntualmente a las ocho de la noche, en todas las noches de su presentación. Interpretó las clásicas canciones de su época de la Fania con Willie Colón, como ‘Che cole’ ‘Barrunto’, y de su etapa de solista como ‘Juanito Alimaña’ o el ‘Rey de la puntualidad’ y ‘El cantante’. Y como no podía ser de otra manera, el inolvidable y travieso Hector gritó: ¡¡Chimpum, Callao!! Eternos recuerdos.

CHARLY GARCÍA (1985)

El ‘Gran Estelar’ de la Feria del Hogar recibió al bote al genial tecladista quien, agradecido, presentó una banda de lujo, integrada por los ‘GIT’, Willy Iturri, Alfredo Toth y Pablo Guyot, además de un chibolito pelucón en los teclados y coros: Fito Páez. ‘Nos siguen pegando abajo’, ‘Demoliendo hoteles’, ‘Canción para mi muerte’, ‘No me dejan salir’, ‘No llores por mí, Argentina’ fueron llegando con otros clásicos aquel 28 de Julio y a los que estábamos presentes nos deseó: ‘¡Feliz independencia, locos... que les dure!’.

SODA STEREO (1987)

En su segunda gira por Lima presentando el disco ‘Signos’, los argentinos Gustavo Cerati, Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio, junto al tecladista Fabián ‘Zorrito’ Quintiero, ofrecieron en el hoy abandonado Coliseo Amauta de Chacra Ríos un concierto apoteósico, musicalmente brillante y con arreglos novedosos. Tocaron tan bien aquí que ‘Persiana americana’ y ‘Prófugos’ fueron incluidos en su disco en vivo ‘Ruido blanco’. Apago el televisor.

MÁS INFORMACIÓN: