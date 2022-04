Este Búho está muy molesto, al igual que las amas de casa que ven cómo se elevan los precios en los mercados por el paro de transportistas que todavía es indefinido. Y encima el presidente Pedro Castillo dice que les han pagado a los choferes y ellos están indignados.

El panorama político está más movido que Kike Suero saliendo de un karaoke en Comas, tras la censura del ministro de Salud, Hernán ‘Agüita’ Condori. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

VOTOS COMPRADOS

Este Búho no se hacía ilusiones de que el lunes, en el Congreso, se obtuvieran los 87 votos para vacar al incapaz de Pedro Castillo. Otra vez la estrategia del siniestro Vladimir Cerrón dio sus frutos. El ilegal ofrecimiento de prebendas por obras públicas y votos. Por el mismo delito renunció PPK y Kenji Fujimori y sus ‘avengers’ están enjuiciados y pueden irse a la reja. No puede ser casual que 13 congresistas de Acción Popular ‘se abstengan’ para favorecer a Castillo. Allí no solo hay cinco ‘ñiños malos’ sino hartas ‘pirañas’. El arquitecto Fernando Belaunde se volvería a morir si viera cómo se comportan los impresentables y angurrientos legisladores de la lampa, a quienes no les importa que el país se vaya por un tubo con tal de recibir las sobras de la repartija del poder que les arrojan de Palacio. Aquí no solo hay ‘niños’, adolescentes, madurones y viejos para ‘recibir la suya’, que no son golosinas sino obras en los ministerios de Transportes y Vivienda. Mención aparte merece Alianza para el Progreso que, contra las peroratas de su jefe César Acuña, quien de la boca para afuera dice que hay que parar los desaguisados del cajamarquino, contó con ocho de sus legisladores que votaron por encubrir al jefe de Estado.

Congreso aprobó importante ley. (Foto: Agendapais.com)

CABEZA DE LA CORRUPCIÓN

El mandatario Pedro Castillo demostró que no exhibe rubor ni vergüenza cuando se presentó al Congreso con su abogado. Ingresó muy campante al hemiciclo cuando un día antes la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del caso de la millonaria construcción Puente Tarata III, lo incluyó en las investigaciones que terminaron con la detención de 11 implicados en estos dolosos contratos con el Estado, entre los que está el oscuro empresario Zamir Villaverde y un funcionario de la alta dirección de Provías, del Ministerio de Transportes. Según las investigaciones, Villaverde era el representante de Castillo, contactaba, ofrecía a empresarios para ser adjudicados con obras en Transportes y Vivienda, y lograba que sean favorecidos por pagos de altísimas comisiones. ‘Estas acciones se habrían producido desde que Pedro Castillo asumió la presidencia y nombró como ministro de ese sector a Juan Silva’, se lee en la resolución de la fiscal que publicó el diario El Comercio. Y aún pensaba ir al estadio con una camiseta de Perú. Felizmente no fue porque iba a recibir tremenda pifiadera.

Los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, se encuentra prófugo de la justicia (Foto: Cesar Campos/ @photo.gec)

SOBRINOS EN FUGA

El megaoperativo policial no pudo capturar a otros principales miembros de la presunta banda criminal: los dos sobrinos del mandatario, Gianmarco Castillo y Fray Vásquez. Increíblemente Castillo se quejó de que ‘han querido hacer creer’ que sus familiares han incurrido en corrupción’. O sea, los apañó. El presidente Castillo no tiene ni ocho meses en Palacio y ya dos de sus sobrinos tienen orden de detención por un caso de corrupción, y en vez de exigir que el Poder Judicial actúe con total imparcialidad, se pone a defenderlos. No se puede olvidar que Fray vendía pollos a la brasa y chifa, y de la noche a la mañana apareció como ‘anfitrión’ en la casa de Breña, codeándose con ‘empresarios’ como Zamir Villaverde. Además, pasó a manejar una tremenda camioneta cuatro por cuatro y cuando estalló el escándalo le cantaron la de Frankie Ruiz: ‘¿Y cómo lo hace?’. Tuvo que justificarse diciendo que el peligroso ‘empresario’ Villaverde ‘se la prestó’. Otro que está con la soga al cuello es Bruno Pacheco, quien también eludió la orden de detención y se oculta en alguna madriguera. Está acusado de tráfico de influencias y organización criminal, por haber intervenido en la designación de servidores públicos en acuerdos con Villaverde. Apago el televisor.