Este Búho escuchó atentamente los descargos del presidente Martín Vizcarra sobre las graves acusaciones que se le imputan. Su defensa en ‘Panorama’, primero, y ‘Cuarto Poder’, el último domingo, son las mismas: ¡Todo es falso, se trata de una venganza de Odebrecht, venganza del ‘Club de la construcción’! No dijo nada del por qué un exministro amigo suyo, José Hernández, ahora lo acusa de mandarlo a pedir coimas. Solo escucho y analizo, no soy juez ni fiscal, pero me gustaría recordar cómo se defendían los anteriores presidentes con tremendos ‘chicharrones’.

ALBERTO FUJIMORI: Nunca reconoció ninguno de los terribles cargos que se le imputaban. En el megajuicio, donde el juez César San Martín lo condenó a 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, solo gritó a voz en cuello en la sala : ¡¡Soy inocenteeee!! Pero nadie le creyó. En el 2009 reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a Vladimiro Montesinos. Y en el 2015 recibió otra condena por delitos de corrupción, por los casos de espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas. ¡¡Su gobierno es acusado de haberle robado al Perú seis mil millones de dólares!! Nada menos.

ALEJANDRO TOLEDO: Cuando se destapó el caso ‘Ecoteva’ y las compras inmobiliarias de su suegra anciana por 5 millones de dólares, el ‘Cholo’ enfurecido desafió al Congreso. ¡¡Que me investiguen!!, bramó. Y cuando Jorge Barata declaró ante los fiscales en Curitiba que Odebrecht le pagó más de 30 millones de dólares, a través de su amigo Joseph Maiman, el ‘sano y sagrado’ se defendió: ‘miente una vez más’. Después se reveló que hasta llamaba para decir ‘Oye, Barata, paga carajo’. Vergüenza ajena.

ALAN GARCÍA: Ya tenía una orden de detención por graves acusaciones de corrupción con el caso Odebrecht. Cuando un juez ordenó su impedimento de salida del país, García buscó por todos los medios burlar a la justicia solicitando un asilo político, alegando persecución política en la embajada de Uruguay. Se lo negaron. Cuando los fiscales y la fuerza pública llegaron a detenerlo porque tenía orden de prisión preventiva, se suicidó. Ya fallecido, su principal testaferro, Luis Nava, confesó que los millones que se depositaban a su cuenta y las de César Atala, eran plata de García. Pero antes de eso, frente a los periodistas, el líder aprista se defendía sin escrúpulos: “No hay una mención, una declaración, ni una cuenta corriente, todos estos que dicen que a todos los han afectado y a Alan ¿cuándo? No pierdan el tiempo, otros se venden, yo no. De lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme, ¿por qué?, porque el que se enriquece se va a gozar fuera. Allá, en Miami, o en París o en Nueva York. Y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones malhabidos. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo”, expresaba García consultado por las acusaciones de pagos ilícitos de la empresa Odebrecht. Ahora algunas de sus propiedades están embargadas.

OLLANTA HUMALA Y NADINE: La pareja también tuvo frases para la platea y la histeria.

1.- ‘¿Es tan difícil caminar derecho?’. (Nadine Heredia)

2.- ‘A nosotros nos están investigando por supuestos aportes de campaña, no por actos de corrupción’. (sic)

3.- ‘Ellos habrían financiado parte de mi campaña entre septiembre de 2010 a mayo 2011 y Odebrecht dice que ellos financiaron parte de mi campaña en la segunda vuelta electoral’. (Ollanta Humala) Siguen a la espera de juicio.

PPK: El ‘gringo’ también habló de la empresa Westfield, la compañía de su propiedad que dio servicios financieros a la constructora Odebrecht cuando era manejada por su socio Gerardo Sepúlveda, pero digitada por él desde su estratégico cargo en el Consejo de Ministros .Y nunca abrió la boca.

1. ‘Quiero enfatizar que nunca se trató de una empresa creada con el fin de esconder dinero mal habido. Existe desde 1992 y no está en ningún paraíso fiscal. Está en Estados Unidos. Todos sus ingresos han sido bancarizados y han pagado impuestos tanto en el Perú como en Estados Unidos. Es una empresa completamente limpia’, afirmó.

2.- ‘Nunca he mentido ni soy corrupto. Nunca tuve que ver con actos de corrupción, deshonestidad o delitos. Quiero decirles, con todo mi corazón, que si ustedes me apoyan, su confianza no será defraudada’. Ahora está con arresto domiciliario.

¿Los peruanos tendremos un sexto narrador de cuentos?

Apago el televisor.