Este Búho ve la situación política más movida que Kike Suero después de celebrar hasta el día siguiente la llegada del 2022. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así darles estos ‘Pastillazos’ con bastante ají, como les gusta a mis lectores. El gobierno tiene grandes retos este año y el presidente Pedro Castillo debe mejorar radicalmente la gestión o se vacará solito.

ALENTAR LA INVERSIÓN

Basta en el gobierno de seguir priorizando ideologías trasnochadas de los años 60 del siglo pasado que fracasaron donde fueron puestas en práctica, pues solo traen pobreza. La inversión, sobre todo del sector privado, es la que impulsa el desarrollo y crea riqueza. Por eso, es fundamental que el presidente Castillo deje de seguir causando incertidumbre, pues esta viene ahuyentando las inversiones desde el año pasado. Dos buenas señales serían que se abandonen los intentos de establecer una Asamblea Constituyente y se deje de nombrar a gente con prontuario para ministros y otros cargos del Estado. Los más perjudicados con el alejamiento de las inversiones no son los empresarios, que se llevarán su plata a otros países, sino los más pobres que Perú Libre dice tanto defender.

REGRESO A LOS COLEGIOS

Después de dos años fuera de las aulas, recibiendo clases a medias, es fundamental que nuestros escolares vuelvan al colegio. Los expertos en educación consideran que los últimos 24 meses fueron un tiempo perdido, pues los estudiantes con más suerte solo tenían clases un promedio de dos horas diarias. Muchos no contaban con conexión a internet, ni celular o computadora. Diversos estudios demuestran que la no presencialidad tiene serias consecuencias académicas, sociales, mentales y físicas en los estudiantes. Nuestro país es uno de los que peor está en el regreso a las aulas, cuando en naciones como Argentina o Uruguay la inmensa mayoría ya volvió a los colegios. Por eso, se debe avanzar con la vacunación en niños y alistar protocolos en todas las escuelas.

Está claro que el gobierno carece de un plan para hacer frente a la delincuencia. (Foto: Agencia Andina)

INSEGURIDAD CIUDADANA

El país padece una ola de asaltos, extorsiones, asesinatos por sicariato y otros graves delitos que cobran la vida de miles de peruanos inocentes y significa la ruina económica de muchas familias. Está claro que el gobierno carece de un plan para hacer frente a la delincuencia. Tampoco veo al ministro del Interior, Avelino Guillén, capaz de afrontar semejante reto. El problema es gravísimo y urge actuar de inmediato. Lo peor que podemos hacer es asumir esta situación como normal, no podemos resignarnos a vivir en permanente zozobra, con miedo a ser asaltados y baleados por un celular. No se puede aceptar lo que está ocurriendo. Expertos en seguridad señalan que hay más de 20 mil policías que realizan trabajos de oficina y podrían salir a las calles a vigilar. ¿Por qué no se hace?

FALTA DE EMPLEO

Debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, en 2020 más de dos millones 500 mil peruanos perdieron el empleo. Aunque tras el levantamiento de dicha medida hubo una recuperación, cientos de miles siguen sin encontrar trabajo o se dedican a actividades con peores condiciones laborales y encima ganan menos. Es decir, hay muchos más pobres. Ante esta situación, es un pecado mortal que se promueva el cierre de minas y que, en el colmo, funcionarios como la premier Mirtha Vásquez lo celebren, como hizo en Ayacucho. Hay que buscar que las mineras paguen más y contaminen menos, pero no las podemos cerrar. Y eso de dar bonos como quien entrega canchita en una fiesta infantil no es serio porque no soluciona en nada la pobreza. Ayudará un par de días a los beneficiarios y luego seguirán igual, pero el Estado desembolsó cientos y hasta miles de millones de soles.

CASTILLO DEBE MEJORAR

En cinco meses, el presidente ha demostrado hasta el cansancio una evidente y grosera incapacidad para gobernar. Es como si quisiera hacerlo todo mal a propósito. Nadie espera de él que realice un gran gobierno, pero lo sensato sería que, consciente de sus limitaciones, por lo menos se esfuerce en elegir a los mejores profesionales del país, a los más destacados y exitosos, para que sean ministros y ocupen otros altos cargos. No se puede gobernar bien un país, ni siquiera administrar una bodeguita de barrio, si elijo a incapaces, ignorantes, corruptos y con ideologías absurdas. El profesor debe dejar de nombrar a funcionarios solo porque son sus amigos o paisanos. Es absurdo y tonto. Salvo que no le importe en absoluto el Perú y lo único que le preocupe sea disfrutar del poder mientras le dure. Apago el televisor.

