Luis Galarreta, Javier Hualpa, Paolo Guerrero y más en los ‘Pastillazos’ de El Búho

* FALLÓ COMO EL CÓNDOR: El Tribunal Constitucional no dio un ‘fallo’, más bien erró como Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, en aquel tristemente célebre partido con Ecuador. Algunos analistas consideran que fue un acto político. Es cierto que ellos no han decidido si la pareja nacionalista es culpable o inocente, pero este fallo podría estar motivado por otras razones. Con ambos afrontando el juicio en libertad, será casi imposible que algún juez dicte una prisión preventiva contra otros investigados en casos de corrupción similares, como Keiko Fujimori o Alan García. Aquí radica el meollo del asunto, por eso Ollanta no puede cantar victoria y menos amenazar que su partido prepara un ‘Plan de Gobierno’. Ellos, junto a Toledo, estaban con la soga al cuello, porque las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Barata los incriminan. Y sus propios excompañeros del Partido Nacionalista declararon que los dineros sucios de Hugo Chávez los sacaban en maletas de la embajada de Venezuela y los llevaban a casa de Nadine, en Surco. ¿Alguien cree que el nacionalismo gastó tres millones de dólares en la campaña del 2011? Por algo la hermana de Humala, quien radica en Suiza, hizo lo imposible para que no le abran el secreto bancario. ¿Por qué será?



* CHAU, GALARRETA: Pese a que prometió una Presidencia del Congreso abierta y participativa, la labor de Luis Galarreta, a la cabeza del Legislativo, deja mucho que desear a decir de parlamentarios como Yonhy Lescano: ‘El fujimorismo hace lo que le da la gana’. Debería pasar a manos de otra bancada. Entre los puntos más negros de la gestión del ‘cantor de karaoke nocturno’ está la ‘no desactivación de la Comisión de Ética, manejada a su regalada gana por el fujimorismo, y el blindaje que se le hace a Richard Acuña, para quien la Corte Suprema pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria’. Qué lejanos los tiempos en que proclamaba ‘a mí nadie me rompe la mano’.



LA LEY DEL TALIÓN: Javier Hualpa Vacas, el cobarde agresor que quemó a Eyvi Ágreda con gasolina en un ómnibus, en Miraflores, ahora llora de miedo porque ‘dicen que me van a quemar en el penal’. En la antigüedad existía la llamada ‘Ley del talión: ojo por ojo y diente por diente’. El perpetrador podría recibir un castigo idéntico al crimen que cometió. Hoy, en tiempos modernos, la sociedad se rige por el Código Penal, pero en algunas cárceles los presos, en ciertos casos como violaciones o agresiones tan salvajes como la cometida por este sujeto contra Eyvi, a quien destrozó la vida, prefieren recurrir a la antigua e implacable ‘Ley del talión’. Mientras tanto, los médicos luchan por reconstruir la piel de la infortunada muchacha y ya van por su quinta operación con aplicación de injertos. Pobre joven, no hizo nada para merecer semejante castigo.



PAOLO ¡¡NO CAIGAS EN LA WADA!!: Nuestro capitán está en Suiza para luchar por su inocencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Busca que se le anule la sanción de seis meses por presunto dopaje. Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) tampoco se sintió satisfecha con el fallo, apeló y quiere que le impongan una sanción de dos años, con lo que el nueve quedaría fuera del Mundial de Rusia. Lo siniestro y oscuro en la desesperación de la WADA para sancionar a Guerrero, sería que ese organismo recibe un fuerte financiamiento del gobierno de Dinamarca, uno de los rivales de Perú en la primera ronda. Además, se sabe que los abogados de la entidad antidopaje han trabajado también para el TAS, o sea están como en su casa. Ojalá que el TAS no se preste para la WADA. Apago el televisor.