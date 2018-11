Luis Miguel abucheado 

Este Búho se entera de que el gran Luis Miguel fue abucheado por miles de fanáticos en un concierto hace una semana en México. Las imágenes están en las redes sociales. El ídolo de 48 años dejó un sabor agridulce debido a que se ausentó en varias ocasiones del escenario y cantó las canciones a medias. Algunos comentaban que estaba ebrio y otros, incluso, exigían que les devuelvan el dinero que habían pagado por sus entradas. Lo cierto es que esto no es nuevo en el llamado ‘Sol de México’.



Desde antes que se emitiera en Netflix ‘Luis Miguel: la serie’, ya había tenido diversos problemas porque estuvo sumido en el consumo excesivo de alcohol. Algunos de sus biógrafos revelaron que esto se debería a que el cantante padece de un grave mal al oído llamado tinnitus, el cual se manifiesta con un constante zumbido en los oídos, que resultaría de haber estado expuesto durante más de 30 años a sonidos fuertes. ‘Esto acabará muy pronto con su carrera’, dijo una fuente allegada al músico.



Salvando las distancias, el popular ‘Luismi’ tiene mucho de Michael Jackson. Igual que ‘Jacko’, inició su carrera siendo un pequeño. El niño prodigio del sello ‘Motown’, integrando el grupo familiar ‘Los Jackson Five’, y ‘El Sol’ como solista bajo la batuta de su padre, el despiadado Luisito Rey. Igual que Michael, se sintió utilizado por su progenitor y rompió con él. Pero la coincidencia más trágica es que ambos, cuando llegaron a la cumbre, a ser ídolos de millones y vendieron cantidades siderales de discos, se volvieron huraños, misteriosos, escurridizos. En la cúspide de la fama, incubaron un resentimiento ante las cámaras y la prensa en general. Michael se encerraba en su inmenso parque de diversiones llamado ‘Neverland’ con chibolos. Allí sí había una gran diferencia: el divo mexicano es un gran mujeriego y le rompió el corazón a Daisy Fuentes, Mariah Carey, Kenita Larraín y otras.



Pero en los últimos tiempos, a ‘Luismi’ se le pegaron todas las manías y fobias de Michael Jackson, luego de tener dos hijos con la actriz Aracely Arámbula. Desapareció de circulación. En México hasta lo dieron por muerto, aunque muchos aseguraban que todo fue un truco publicitario de sus promotores, pues este, pese a que sigue sacando discos, no ha podido siquiera igualar aquella época de oro entre los años 1984-2000, con éxitos como ‘Palabra de honor’, ‘Isabel’, ‘Ahora te puedes marchar’, ‘Cuando calienta el sol’, ‘Un hombre busca a una mujer’, ‘Fría como el viento’, ‘La incondicional’, ‘Tengo todo, excepto a ti’ o ‘Será que no me amas’.



Los boleros como ‘La barca’, o con mariachis como ‘La bikina’ y paro de contar. En realidad, Netflix le devolvió la vida e incluso se confirmó que habrá una segunda parte, pero el cantante ya no será el mismo. A sus 48 años, sus fans se preguntan si aún tiene voz o ya la perdió. Qué lejanos están los tiempos cuando Luis Miguel, a los doce años, fue al programa ‘Gigante deportivo’, de ‘Pocho’ Rospigliosi, con su peluca, sus dientes salidos y se dejaba vacilar por el gran periodista.



O cuando el hombre de prensa Marcos Mendoza viajó en 1992 hasta La Paz para poder ir en el mismo avión que lo traía a Lima y entrevistarlo. A diez mil metros de altitud, se acercó al cantante con un Tumi y una llama de un metro y se los regaló. ‘Luismi’, sorprendido, aceptó la entrevista, pero cuando llegaron a Lima, toda la prensa estaba al pie de la escalinata del avión de ‘Lufthansa’. Bajaron todos los pasajeros y el último era Luis Miguel... ¡con Marcos Mendoza al costado! Decenas de flashes iluminaron al cantante y a Marcos. Los fotógrafos estaban enardecidos y vociferaban ‘¡¡Mendoza, sal carajo!!’, pero el periodista no se movía y el artista se reía porque sabía que este quería malograrles la foto a sus colegas. Creo que fue la última vez que el divo se rio espontáneamente ante la prensa en el Perú. Apago el televisor.