María Foronda, Luis Castañeda, Paolo Guerrero y más en los ‘Piqueítos’ de El Búho

Este Búho alucina la coyuntura política como un inmenso bufé internacional con ricos platos para todos los gustos. El presidente Vizcarra degusta unas yucas fritas con salsa agria, un sabor bien fuerte que no le está gustando mucho a los comensales. Keiko, parada al fondo de la mesa para pasar piola, saborea unos chicharrones con ají Odebrecht . El ‘Mudo’ Castañeda se carcajea mientras se deleita con un caldo de cabeza. Alan disfruta unos anticuchos de corazón de búfalo con rocotito. Sé que se les hace agua la boca con estos platillos y por eso les presento mis clásicos ‘piqueítos’.



* SOLO EN EL PERÚ. Es increíble que una mujer que administraba las ‘cárceles del pueblo’ -un eufemismo para nombrar a esas terroríficas tumbas en que los delincuentes del sanguinario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) enterraban en vida a los que secuestraban-, haya sido llevada por la parlamentaria izquierdista María Foronda al mismísimo Congreso para que sea su secretaria. La condenada por terrorismo Nancy Madrid ocupaba un cargo de confianza en el MRTA y por eso, según reveló ‘Panorama’, se hizo pasar por otra persona, dio documentos falsos y pagó por adelantado el alquiler de un año de una casa en San Borja para emplearla como ‘cárcel del pueblo’. La congresista Foronda debería ser desaforada del Parlamento. Eso no es un error.



* LOS MÁS POBRES PAGAN. Con la excusa de que lo hacían para ‘cuidar’ la salud del pueblo, el gobierno del presidente Vizcarra dio un ‘paquetazo solapa’ al aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo de varios productos y, entre ellos, de los combustibles. No hace falta ser economista para saber que si suben el diésel y la gasolina, sube todo, incluidos los alimentos. Quienes terminan sufriendo de verdad estas medidas son los más pobres, que trabajan de sol a sol todos los días por un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. Vizcarra viaja a provincias y se toma fotos con los más humildes y olvidados, pero es a ellos a quienes golpea como a piñata. Que deje de hacer la más fácil para recaudar.



Luis Castañeda Lossio

* SE PELEAN POR LAS ALCALDÍAS. Numerosas críticas recibe el alcalde Luis Castañeda porque, imposibilitado por la ley de buscar la reelección a la Alcaldía de Lima, su hijo Luis Castañeda Pardo , de 31 años, postulará en su lugar por Solidaridad Nacional. Otros burgomaestres, también impedidos por la misma ley, se lanzan para ser alcaldes de otros municipios. ¡Increíble! Muchos ven a los municipios como un botín, de otra forma no me explico por qué tanta desesperación para seguir atornillados. Los ciudadanos deben fijarse bien en los candidatos y elegir con responsabilidad. Después no nos estemos lamentando por las malas autoridades que nos gobiernan.



* GRAVE DENUNCIA. Bastante delicada la denuncia contra la jueza Miluska Cano López por presunto abuso sexual a una menor de edad durante seis meses. La magistrada señala que la chica de 13 años es manipulada para que la perjudique, pues ve casos importantes como ‘El Frontón’, la matanza de Pativilca y el crimen del periodista Hugo Bustíos. La investigación apenas comienza y debe llegarse hasta el final para descubrir la verdad y, si la jueza es inocente, las autoridades deben encargarse de limpiar su nombre. Pero si es culpable, debe ser castigada con todo el peso de la ley. No hay crimen más terrible que abusar de un menor.



* PAOLO ES DE LA GENTE. Asombrosa la identificación que muchos peruanos tienen con Paolo Guerrero . El último domingo miles de hinchas salieron a las calles para marchar por su capitán, injustamente impedido de jugar el Mundial. Manifestaciones de cariño de ese nivel por un deportista no se habían visto en nuestro país y, creo, en gran parte del mundo. Se lo tiene bien ganado, pues gracias a su empuje, profesionalismo y goles el Perú podrá asistir a un Mundial luego de casi cuatro décadas. Claro que los otros jugadores y el cuerpo técnico también fueron fundamentales, pero Paolo descolló. Ojalá se dé el milagro. Se lo merece. Apago el televisor.