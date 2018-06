Martín Vizcarra, Alberto Fujimori, selección peruana y más en los ‘Piqueítos’ de El búho

Este Búho alucina que en plena fiebre mundialista los políticos preparan platillos típicos del país de Vladimir Putin. Keiko Fujimori y su inseparable ‘cobrador de combi’, Joaquín Ramírez, se cocinaron un pato siberiano deshuesado a lo ‘Kenjikov’. La ‘Tía Regia’ Susana, un carísimo caviar negro como la conciencia de su gurú Luis Favre. Alejandro Toledo, una ‘ratarova’ chactada con su botellón de vodka, y Ollanta Humala , un sopa de frejoles pisados de Sebastopol con conejita en salsa Nadinoshka, bien lavadita de activos. Sé que se les hace agua la boca con estos mis ‘piqueítos’, tan reclamados por mis lectores. Solo recuerden que el que se pica, pierde.



¡TOME EL TIMÓN CON FUERZA!: Este columnista es un firme convencido de que en estos tiempos de turbulencia política, donde es evidente que hay poderes del Estado como el Congreso, que pretenden ejercer una fuerza paralela y avasallante sobre el Ejecutivo, es necesario que el mandatario Martín Vizcarra se ponga firme y haga respetar su investidura. Él es el presidente constitucional y debe recordárselo a quienes pretenden imponerle agendas autoritarias.



MAESTROS DEL CAOS: Hoy lunes, los radicales maestros del Conare Sutep , que jefatura el tristemente célebre dirigente Pedro Castillo, buscan iniciar una huelga magisterial. ¿Es que no les bastó el año pasado hacer perder meses de clases a millones de niños? Ahora tratan nuevamente de perjudicar a nuestra niñez, bajo el pretexto de reclamos laborales o por ‘el paquetazo’ del alza de los combustibles. ¡Por favor! Su intención claramente es darle una estocada a la dirigencia oficial del Sutep y capturar la Derrama Magisterial. Que estos radicales no perjudiquen a los niños con sus apetitos políticos. Mano dura contra los que perjudican a los escolares.

ALAS INVESTIGADAS: Se veía venir. La denuncia hecha por directivos y socios de la cooperativa que fundó la Universidad Alas Peruanas , contra Fidel Ramírez, estará a cargo de la Fiscalía que jefatura el fiscal Germán Juárez Atoche. En la acusación se señala que dicha institución educativa se inició con un capital de mil soles y hoy alcanza una inversión de 402 millones de soles. Los investigados no solo son Ramírez , su esposa y sus dos hijas, sino 21 funcionarios más, cuyo caso se abordará en un marco de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito. En la denuncia se da cuenta que una de las hijas tiene propiedades por más de nueve millones de soles y la otra, de dos millones de soles. ¿Y cómo lo hacen?



POBRECITA FAMILIA: Alberto Fujimori la pasa muy mal. No solo porque su indulto pende de un hilo por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque el Día del Padre no pudo pasarlo con todos sus hijos. Al menos Keiko y las hijas de esta no fueron a saludarlo para no encontrarse con Kenji. Una situación parecida a la película ‘El padrino’, donde Michael no quiere ingresar al velorio de su madre porque se encuentra allí su hermano Fredo, a quien al final terminaría asesinando. El Chino ve cómo el trágico final de los Corleone se refleja en su propia familia y por eso ayer publicó una foto antigua donde se les ve a Alberto, su esposa Susana y sus cuatro hijos chiquitos comiendo en un restaurantito sencillo. Fujimori sabe que él fue el principal responsable de destruir a su familia. Los ahora enemigos Keiko y Kenji son hechura suya.



¡VAMOS, PERÚ!: Este Búho es futbolero y cree que lo mejor que le pudo pasar a la selección peruana es ver el triunfo de México ante Alemania. Ya no hay ‘cucos’ en el Mundial. Perú se bloqueó en su debut después de 36 años, pero contra Francia puede haber una revancha. Todo pasa porque el ‘Tigre’ Gareca sea el del final de las Eliminatorias. ¿Quería consagrarse a nivel mundial como técnico ganando a Dinamarca sin Guerrero? Solo los sobones, los loquitos que fungen de periodistas en la tele y que están de ayayeros de Edwin Oviedo en Rusia pueden defender que haya dejado a Paolo en el banco. Lean los diarios de España, Argentina, Colombia y México, que califican de increíble su alineación inicial sin el capitán. Apago el televisor.