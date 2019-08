Los audios de Vizcarra

Este Búho recibe correos de sus jóvenes lectores: ‘Búho, estábamos muy enfocados en los Panamericanos y ahora vemos tremendo escándalo por la suspensión del proyecto minero Tía María’. Paso a transcribir parte de los audios del mandatario Martín Vizcarra con dirigentes de Arequipa, del 24 de julio, que han hecho que algunos ya pidan la vacancia presidencial:



Vizcarra: (…) La población en sus dudas, en su resistencia, ya está bien, pero no paren nada absolutamente nada y por eso logramos eso. Ahora muy bien, ya se dio. Ahora hay argumentos para retroceder y ya se presentó, vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. O sea, hay que verlo, pero hay que trabajarlo (...).



Autoridad local: (…) Como no nos creen desde hace un tiempo, entonces lo único que queremos, por favor, es que no nos echen la culpa a nosotros por decisiones que no hemos tomado. Es algo que me molesta porque muchas veces dicen ‘no, los alcaldes’, ‘no, los gobernadores’ (...).



Vizcarra: Lo que sí puedo comprometerme aquí, sabiendo cuál es mi posición transparente, buscar alternativas de solución. No podría yo ahorita salir y decir ‘voy a cancelar’, bajo qué argumento, o sea, tengo que preparar el argumento (...).



Autoridad local: Quería darle una sugerencia, qué le parece si usted, hoy día o mañana, hace un mensaje al pueblo y usted va a estudiar la posibilidad, de acuerdo a la presentación de la revisión para anular la licencia y que todo esto a usted lo obliga a básicamente elegir la vida humana (...) Usted revierte esta situación y todo el mundo gana y todos ganamos, la paz y las fiestas de Arequipa, las Fiestas Patrias, todo vuelve a la normalidad. Creo que es lo más sensato, señor presidente, es lo más adecuado.



Vizcarra: Yo voy a declarar que he conversado antes con el gobernador, alcalde provincial, alcaldes distritales y he escuchado claramente su posición, que representa a la del pueblo. Entonces esa posición nosotros vamos, en función a la documentación que se presenta vamos (…) En el tema administrativo tú no puedes adelantar tus actos. Vamos a analizar la posición que han presentado. Ya ustedes saben cuál es la posición, no puedo adelantar porque yo sé. Lo que sí, decirles que hemos tomado conocimiento (...).



Nuevos audios revelados ayer (también del 24 de julio) dan a entender que Vizcarra apoyaría al gobernador regional arequipeño contra la licencia de construcción de Tía María, algo que había negado:



Vizcarra: Yo mismo, con los técnicos, les vamos a dar el soporte (...) El gobernador ha presentado unas consideraciones técnicas y legales. Perfecto, comencemos, démosle contenido a esa posición. (...) Yo me pongo con ustedes a buscar contenido a esa justificación y solitos vamos a encontrar la justificación. (...) Se ha llegado hasta esta situación y hay que sustentarlo, yo voy a estar con ustedes (...) lo que hay que hacer es revertir administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador. (...) Vayamos juntos, las posiciones técnicas que ustedes tengan yo las respaldo.



MARTÍN ‘DOS CARAS’ VIZCARRA: El mandatario, días antes de su mensaje presidencial, se reunió con los dirigentes del conflicto. Y él, que ingresó con la postura de hacerles reflexionar para que acaten la ley, salió diciendo que ‘por una semana’ los que estaban en contra podían presentar sus ‘objeciones al proyecto’. Eso pareció una capitulación. El 28 de julio anunció su propuesta de adelanto de elecciones para el 2020 y no mencionó para nada en qué iba a quedar ‘Tía María’. Era evidente que en ese tiempo no pensaba sacar adelante el proyecto para no quemar su ‘capital político’. Pero lo que no sabía es que lo había grabado por lo bajo una de las ‘autoridades toma carreteras’. Con una total falta de respeto, al moqueguano lo agarraron de ‘cholito’. Ahí reconocía que ‘iba a preparar’ la manera de ‘bajarse’ el proyecto minero, para beneplácito de sus interlocutores.



Pero lo que me parece más grave es que el sábado declaró: ‘A mí me mandaron ese audio porque me querían intimidar’. Me pregunto, si efectivamente lo querían intimidar, ¿por qué inmediatamente no denunció la presunta extorsión? Como presidente de la República estaba en su derecho de exponer en público a esas lacras, pero calló porque pensaba que sus ahora ‘aliados’ le iban a tener un poquito de consideración. El mandatario quedó como el villano de Batman, Harvey ‘Dos Caras’ Dent. Qué situación tan patética y qué daño para la gran inversión en el país.



Apago el televisor.