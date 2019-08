El doble discurso de Vizcarra

Después de dos semanas pletóricas asistiendo a los Juegos Panamericanos, todo se empañó, ¡cuándo no!, por los escándalos de la política doméstica. Y lo peor, que tuvo como protagonista al mismísimo presidente Martín Vizcarra, quien fue grabado en una reunión con el revoltoso gobernador characato Elmer ‘Dinamita’ Cáceres y algunos alcaldes ‘toma carreteras’, prometiendo ‘resolver’ el problema de Tía María a favor de los intransigentes líderes de las protestas, que terminaron, como sabemos, con la suspensión del permiso de construcción de la minera. El doble discurso presidencial ha tenido el efecto de una bomba de relojería, criticado hasta por analistas cercanos al Ejecutivo. Pasemos a auscultar a algunos de los protagonistas de este conflicto.



MARTÍN ‘EL AGITADOR’: Siguen saliendo nuevos audios que comprometen al presidente. El ciudadano común, ese que integra el 75 % que apoyó su adelanto de elecciones está decepcionado. ‘Solito se puso la soga al cuello’, se escucha en la calle. Los nuevos audios muestran a un mandatario que se ‘deschava’ con quienes creía eran sus ‘iguales’, el violento presidente regional arequipeño Elmer Cáceres y otros alcaldes y autoridades líderes del paro en el valle de Tambo. Y ‘en confianza’ hasta parece que se convierte en su ‘asesor’ con perlas como esta: ‘Lo que hay que hacer es revertirlo (el permiso de construcción) y revertirlo también administrativamente’. ¿Con qué? ‘Con la medida que presenta el gobernador’ (sic). Pero lo que más ha causado preocupación es que, mientras el ministro Carlos Morán mandaba columnas de valerosos policías para enfrentar a los vándalos y fueron recibidos con dinamita, el mandatario le decía a los responsables políticos de las agresiones: ‘Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, hagan una medida radical y todo’ -allí sí Martín se equivocó totalmente. En su desesperación por arreglar el conflicto, se atrevió a lanzarles un reto fuera de lugar a un grupo de dirigentes violentistas. ¡¡Les estaba dando irresponsablemente un caramelo!! Lo único que ha conseguido es que el mal ejemplo cunda en regiones vecinas como Moquegua, donde el objetivo violentista es el proyecto minero Quellaveco, que estaba en plena ejecución, ya que la empresa, antes de operar, llegó a acuerdos con agricultores y gremios de la ciudad. Sin embargo, ni bien se produjeron los desórdenes en Islay, el beligerante ‘Frente anticorrupción moqueguano’ comenzó tomando la carretera Binacional y decretó un ‘paro indefinido’, al que se sumó oportunistamente el gobernador Zenón Cueva. Los malos ejemplos se expanden como epidemia si el Ejecutivo, en vez de curar, quiere contagiarse con el enfermo.



GOBERNADOR ‘DINAMITA’: Solo en el sector turismo se perdió medio millón de dólares por las jornadas violentas del paro en el valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa. Los empresarios turísticos y los comerciantes responsabilizan de la graves asonadas de violencia al gobernador Elmer Cáceres. Los afectados aseguran que este habría financiado a más de un centenar de matones provenientes de Puno y Cusco vinculados al ‘etnocacerismo’ y les habría proporcionado alimentación, alojamiento y consumo de alcohol para que enfrenten a sangre y fuego a las fuerzas del orden. ‘Dinamita’ también habría sido el ‘cerebro’ de la celada en la que cayó Vizcarra, pues fue él quien le sugirió al mandatario ir a un ‘aparte’ con las otras autoridades, sin la presencia de Salvador del Solar.



¡QUE SE VAYAN TODOS!: Mauricio Mulder quiso sorprender a los periodistas sosteniendo que ‘en la ‘Junta de Portavoces se presentó un pedido de vacancia a Vizcarra’. Tubino e Iberico lo desmintieron y quedó muy mal parado. Ahora dice que él solito seguirá tocando la puerta a las bancadas para su pedido, Que tenga cuidado, porque así empezó César Villanueva buscando vacar a PPK y miren cómo está terminando. El papel de Vizcarra en esta crisis por ‘Tía María’ es patético e indefendible, pero no justifica una vacancia que, a lo único que contribuiría sería a echar más leña al fuego y ahondaría la crisis.



Apago el televisor.