Martín Vizcarra, Keiko Fujimori, Ollanta Humala y más en los ‘Picotitos’ de El Búho

Este Búho ve el panorama político nacional más ‘movido’ que esos hinchas que vieron en bares y cantinas el debut de Perú en el Mundial. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, que me permite ‘ver más allá de lo evidente’, y les entrego estos ‘picotitos’ rabiosos que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA, ES TIEMPO DE ACTUAR : Si el gran temor del presidente Martín Vizcarra es terminar como PPK , es decir, que la aplanadora fujimorista lo saque de Palacio, entonces el mandatario comete un grave error. Su tan mentado anuncio de reducir las exoneraciones tributarias y otros beneficios a grandes empresas (que cada año representan más de 16 mil millones de soles que el Perú deja de recibir) fue dejado en el olvido porque el Congreso, de amplia mayoría fujimorista, al aprobarle al gobierno su pedido de facultades legislativas, simplemente le negó todo lo relacionado con las referidas exoneraciones. Y ese es solo un ejemplo. ¡Pero Vizcarra y su premier Villanueva lo aceptan sin chistar! Por favor, ahora es cuando el jefe de Estado no debe dejarse pisar el poncho, pues los fujimoristas lo pensarán dos veces antes de intentar sacarlo, porque no ha pasado mucho desde que se tumbaron a PPK. Quedarían peor de lo que están.



KEIKO Y SUS OSCUROS VÍNCULOS: Bajo ningún punto de vista es bueno para el país que continuamente recaigan nuevas sospechas de graves delitos sobre una candidata a la presidencia, como Keiko Fujimori . El fiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar, que investiga la presunta entrega de 15 millones de dólares que la lideresa de Fuerza Popular le hizo a Joaquín Ramírez , ahora, según una denuncia periodística, ha pedido al Poder Judicial que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria de ambos personajes. El motivo es que Ramírez, exsecretario general del partido naranja, empleando métodos sospechosos, entregó a la engreída del ‘Chino’ dos inmuebles, uno en Miraflores y otro en Surco, por lo que el fiscal Salazar cree que dichas transferencias califican como delito de lavado de activos. Ojalá nomás que ahora Becerril o cualquier otro fujimorista, con cualquier excusa, no llame al Congreso al fiscal de este caso para ‘interrogarlo’.



OLLANTA DEBE RESPONDER: En interesante entrevista con Trome, el expresidente Ollanta Humala se mandó con todo y, entre otras cosas, dijo que Alan García es ‘un ladrón de marca mayor’. También recordó que en la época de Alberto Fujimori y Montesinos se crearon los ‘diarios chicha’ y hoy en día pululan los ‘fujitroles’ en las redes. Remarcó que la ‘ley mordaza’ busca domesticar a la prensa y que Keiko está acomodando la cancha para las elecciones del 2021. Está bien que el nacionalista diga todo lo que piensa y cree, pero eso no quita que también deba responder por las graves acusaciones de corrupción en su contra que el mismo Jorge Barata hizo. El tema de la adquisición de sus casas es muy serio y arrastrará a más allegados suyos.



‘CHUCKY’ ACUÑA SE RÍE: No le entran balas al congresista Richard Acuña , el engreído de César ‘Plata como cancha’ Acuña, de Alianza Para el Progreso. Pese a estar acusado de apropiarse de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo, por lo que el Poder Judicial pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, pues encontró suficientes pruebas del delito, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso lo ‘blindó’ y no accedió al pedido. De esa forma, el Parlamento le ponía obstáculos a la Justicia. Entonces, el muchachón no perdió tiempo y voló a Rusia para ver el Mundial junto a su novia Brunella, su papi y su hermana Kelly, también acusada de los delitos de fraude y uso de documentos falsos en ese caso. Todo el Mundial se lo pasó tomándose ‘selfies’ con su amada, mientras las víctimas que perdieron su terreno en el norte siguen sin encontrar justicia. ¿El que tiene plata hace lo que le da la gana?



¡VAMOS, PERÚ, POR UN TRIUNFO!: Este Búho es futbolero desde siempre y entiende el agradecimiento de la hinchada tras ver a nuestra selección en un Mundial luego de casi 40 años. El equipo de Gareca no lo hizo mal en Rusia, pero queda el sinsabor de que se pudo ganarle o, por lo menos, empatarle a Dinamarca, con lo que hoy seguiríamos con vida. Pero ya está. Este debe ser el inicio de un proceso en el que solo vale mejorar, corregir errores. Pero mañana, la Blanquirroja tiene la oportunidad de despedirse de la cita mundialista con un triunfo ante Australia . El rival no será fácil, pues además pelea por avanzar, pero los hinchas que viajaron para alentar al equipo, y especialmente los niños de todo el Perú, que lloran con una derrota, se merecen celebrar aunque sea una victoria. Apago el televisor.