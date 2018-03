A Martín Vizcarra no le tembló la garganta ni la mano

Este Búho, después de horas desesperadas para algunos, siniestras para otros y coléricas para los menos, por fin vio humo blanco cuando el Congreso recuperó la cordura y posibilitó una salida ante un entrampamiento absurdo, provocado por las últimas municiones entre dos enemigos que, por sus odios y confrontaciones, terminaron por hacer añicos la gobernabilidad y convirtieron el escenario político peruano en la Francia de 1789, en la Revolución Francesa. Hasta el final funcionó la guillotina y PPK, como el infortunado Luis XVI, cayó, pero evitó la cortada de cabeza de la vacancia con una renuncia picona y con exabruptos, me imagino, también fruto de la tercera edad.



- VOLVIERON LOS APLAUSOS: El espíritu de todas las bancadas era distinto. La entrega de la banda presidencial a Martín Martín Vizcarra fue seguida por una unánime tanda de aplausos de todas las bancadas. Salvo algunos pepekausas resentidos con el flamante mandatario porque no siguió la orden del Presidente de renunciar y tumbarse el Congreso. Este Búho quiere creer que los aplausos eran sinceros porque piensan apoyar a un gobernante que nos saque de esta grave crisis, tan complicada como la que se vivió en el 2000 cuando Alberto Fujimori viajó supuestamente a una Cumbre en Asia y renunció por fax.



- EL DISCURSO DEL PRESIDENTE: A diferencia del rey Jorge de Inglaterra, que odiaba los discursos porque tartamudeaba, a Vizcarra no le tembló la garganta ni la mano. Habló claro y sencillo lo que todos queríamos escuchar. Primero: cerrar ese terrible clima de odios gratuitos, que empezaron el mismo día que PPK asumió el mando. ‘Poner punto final a una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país’. En otras palabras, una verdadera reconciliación dejando de lado personalismos e intereses partidarios e ideológicos. Seguramente, el cura Arana, Verónika Mendoza, Alfredo Barnechea y Keiko Fujimori escucharon esas palabras e hicieron un mea culpa. ¿Quién puede estar en contra de esto? Este Búho es un convencido que de las crisis se pueden sacar cosas buenas. Aún estamos a tiempo de dar el salto, progresar y atraer inversiones, que es la única forma de crecer. El país no puede parar. El nuevo presidente debe gobernar hasta el 2021 con mano firme y cero tolerancia a la corrupción.

- SE VAN TODOS... LOS MINISTROS: Les puso un pare firme a los izquierdistas radicales que buscan llevar agua para su molino y ‘agitar al gallinero’ creando el caos callejero para pedir adelanto de elecciones. Lo que dejó claro es que quiere hacer un gobierno diferente al anterior, cumpliendo las obras que prometió su antecesor y no realizó, como la fracasada ‘reconstrucción con cambios’. Ni qué decir del ambicioso programa ‘Agua para todos’, sino pregúntenle a los más pobres de los cerros de Villa María, Comas, Carabayllo, que votaron por los pepekausas y se sienten engañados y siguen comprando agua contaminada en camiones cisterna. Este punto álgido fue el que no tocó, pero me imagino que con el ministro de Vivienda y Saneamiento, que no será Carlos Bruce, se dedicará a ese tema de necesidad fundamental. En su mensaje se le escapó un detalle, cuando anunció que todos los ministros serán nuevos, al mando de tal vez ‘una presidenta del Consejo de Ministros’. ¿Será la guapa Yamila Osorio, la gobernadora de la región Arequipa?



- EL PAYASO DE AMÉRICA: Definitivamente es Nicolás Maduro, que tuvo la con... ciencia de hacer una fiesta, reventando cohetes ante la renuncia de Pedro Pablo. ‘¿Ahora quién me va a recibir en Lima?’, se preguntaba el impresentable culpable de sumir a un país rico y con tradición democrática en una dictadura corrupta de la que millones de venezolanos se han visto obligados a huir en las peores condiciones, porque se mueren de hambre y enfermedades. En el Perú no hay presos solo por salir a la calle y decirle la verdad a un hambreador. No hay políticos opositores encarcelados. Que se lave la boca antes de burlarse del sistema peruano, donde sí funcionan las leyes y se respeta la Constitución. PPK, con sus tremendos errores, más bien le ha dado una lección, pero el borrico mandatario llanero nunca aprenderá y seguramente huirá como las ratas más temprano que tarde. Apago el televisor.