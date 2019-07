Martín Vizcarra pateó el tablero (II) 

Este Búho se entretiene con las danzas típicas del Perú como preámbulo del clásico desfile militar por Fiestas Patrias. Pero la situación nacional no está para bailar.



El pedido de reforma constitucional realizado por el presidente Martín Vizcarra al Congreso es para que se adelanten las elecciones no solo parlamentarias, sino también la presidencial para tener un nuevo mandatario el 28 de julio del 2020. En otras palabras, ‘Nos vamos todos’, una infeliz asociación con el lema del juego limpio Panamericano: ‘ganamos todos’. El anuncio, que ha desatado la algarabía populista, ya que los impresentables congresistas fujiapristas son culpables de blindar descaradamente a personajes emblemáticos de la corrupción, oculta un hecho aún más grave. Lo cierto es que Vizcarra tira la toalla y renuncia a tomar el toro por las astas. El año que le queda solo ‘pichangueará’. Ya todo está dicho en materia anticorrupción. Y Toledo está preso, Ollanta y Nadine con la soga al cuello, PPK con arresto domiciliario, Castañeda y Villarán rumbo al cadalso. Los fiscales anticorrupción hacen su trabajo y no necesitan al presidente, que en un arranque desesperado ‘serruchó’ al alcalde Jorge Muñoz, quien era el que debía entregarle la medalla de oro a Gladys Tejeda por ser este la máxima autoridad de la capital organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019, no Perú 2019. Son pequeños detalles que pintan a un personaje desesperado por buscar réditos de popularidad por más efímeros que estos sean. ¿Quiénes son los que pierden y los que ganan con esta astuta jugada criolla del moqueguano?



EL FUJIAPRISMO: Los grandes perdedores. El anuncio presidencial convirtió a esos ‘padres de la patria en bochincheros alumnos de la ‘escuelita’ de los programas cómicos. Creían alejado el fantasma del la ‘disolución’ del Congreso y estaban ‘chochos’ con la elección de ‘Cejitas’ Olaechea. El anuncio les malogró el desayuno con chicharrón. Pero se lo tienen merecido. Se pusieron de espaldas al país al burlarse de la cuestión de confianza y desnaturalizaron las reformas. Pero lo peor es que blindaron a corruptos descaradamente: Hinostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Jugaron con fuego y ahora, si triunfa la propuesta presidencial, se irán el próximo año con todas sus chivas en medio de la algarabía popular.



‘YO TAMBIÉN ME VOY’ VIZCARRA: Mirando ‘más allá de lo evidente’ puedo decir que, a la larga, el mandatario también pierde. Fuera de los aplausos interesados de los ayayeros o de sus ‘brillantes asesores’, el moqueguano perdió la oportunidad histórica de actuar como un estadista. Su victoria en el referéndum y en la lucha anticorrupción se estancó porque no la acompañó de audaces propuestas para reactivar la economía, aumentar el gasto público con un adecuado manejo de la ‘reconstrucción en el norte’ y llegar a buen puerto con proyectos mineros como ‘Tía María’. Fue precisamente este último tema el que, según fuentes confiables, lo obligó a renunciar antes de tiempo. Tiene aspiraciones presidenciales y prefirió mantenerlas antes que jugarse el todo por el todo en un proyecto minero prioritario para el país. La inseguridad ciudadana, la perdida de empleo y los pésimos servicios de salud pública fueron sus puntos flacos. Puede subir en las encuestas inmediatistas, pero será algo efímero. Un presidente incapaz de gobernar con buen rumbo el país se irá por la puerta falsa.



GANAN LOS ADMIRADORES DE MADURO: El 28 de julio Antauro Humala brindó con chicha canera, Vladimir Cerrón desempolvó videos abrazándose con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vizcarra les está haciendo un tremendo favor a los radicales, a ‘Goyo’ Santos y hasta a los seguidores de Abimael Guzmán, que están detrás de las protestas antimineras en Arequipa y Puno. El ambiente está convulsionado en muchas regiones del país y han sido precisamente los grupos radicales los que han llevado agua para su molino. Y seguirán, con mayor ahínco, ‘incendiando la pradera’.



