Martín Vizcarra debería armar un gabinete de ancha base, pero con gente honesta [VIDEO y FOTOS]

Este Búho trata de ver la luz después del caos, de la indignación ciudadana, del estercolero en que convirtieron la política individuos que denigran un Congreso que supo tener dignidad con políticos decentes y brillantes como Roberto Ramírez del Villar, Luis Alberto Sánchez o Carlos Malpica, para ubicar la derecha, el centro y la izquierda. ¿En qué momento se jodió el Congreso?, me pregunto parafraseando a ‘Zavalita’. Porque es vergonzoso ver al congresista puneño de Fuerza Popular, Moisés Mamani, haciendo de infiltrado en el entorno kenjista para emboscar no solo al fronterizo Bienvenido Ramírez, sino también a un tipo que suponíamos ilustrado, como el ministro Bruno Giuffra, quien pisó el palito y demostró que solo era un ‘palomilla de ventana’. Mamani parecía un mafioso al estilo de ‘Los infiltrados’, el notable filme de Martin Scorsese. En esa cinta, Matt Damon hacía de la ‘rata’ infiltrada. Pero analicemos lo que le espera al nuevo Presidente que juramenta hoy, Martín Vizcarra.



- LA CONSTITUCIÓN CON VIZCARRA: Este Búho cree en la democracia y la gobernabilidad. Ya es innecesario hablar de si el moqueguano ‘traicionó’ a su mentor PPK. El ‘gringo’ ya fue y tendrá que arreglar sus asuntos con la justicia. Solo me queda decir que defraudó a las mayorías. Esa extraordinaria y esperanzadora promesa de ‘agua para todos’ quedó en eso, una promesa más a las que nos tienen acostumbrados los políticos. Vizcarra agarra una ‘papa caliente’. Dice que está indignado con la situación que se vive en el Perú. Pero ¿con qué o con quién está indignado?, ¿con los ‘kenjivideos’?, ¿con PPK, con ‘Meche’ Aráoz, con Keiko? Mejor que se maneje con cautela. Que no se deje llevar por encuestas, que si bien reflejan el hartazgo de la población -que quiere ¡¡que se vayan todos!!, y que se convoquen nuevas elecciones- pueden hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Detrás de esas voces ¡¡que se vayan todos!!, están los ultras que buscan ‘incendiar la pradera’, como ‘Goyo’ Santos, enemigo de la minería. Y quienes le siguen el juego también son dos políticos que quedaron atrás de PPK en las elecciones presidenciales del 2016, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea. Ambos, curiosamente, no se sienten representados por los congresistas a los que ayudaron como locomotora a llegar al Parlamento.

- QUE SE CONVIERTA EN SAN MARTINCITO: Como el santo de la escoba, debería armar un gabinete de ancha base, pero con gente con credenciales de honestidad, porque el principal problema de la política nacional es la corrupción, el ‘dame que te doy’, ‘hermanito, los 5 millones te llegarán sin mover un dedo’ o ‘la plata llega sola’. Ya son dos crisis históricas: los ‘vladivideos’ y ‘kenjivideos’. No exasperen al pueblo. Fujimori huyó y renunció por fax, Toledo está prófugo, Alan con acusaciones graves, Ollanta preso y PPK con solicitud de impedimento de salida del país. Se barajan algunos nombres para presidente del Consejo de Ministros, como el de César Villanueva, congresista que impulsó la vacancia, expremier que se enfrentó a una ‘borrachita de poder’ Nadine Heredia y renunció con dignidad. Él puede tender puentes a bancadas tan opuestas como el fujimorismo y la izquierda jurel de Arana y Apaza. Es obligación ofrecer carteras al más amplio abanico político. Pero a personalidades calificadas, no como el ‘trucho’ gabinete de ‘lujo’ de PPK. Eso sí, para este columnista, la cartera más importante será la de Justicia. Una de las razones más poderosas por las que el Apra alanista y Fuerza Popular pujaron para guillotinar a PPK fue su apoyo a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en la vergonzosa corrupción de Odebrecht donde Keiko está embarrada hasta el cuello y ya debería tener impedimento de salida del país, como en su momento recayó sobre Nadine. Alan tiene mucho que aclarar en la coima de 8 millones de dólares que los brasileños pagaron a Jorge ‘Provocación’ Cuba y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo. Lo peor que le puede pasar al país es que sospechosamente se comience a desmontar el paciente y exitoso trabajo de los fiscales anticorrupción y lavado de activos. Que Vizcarra haga, en otras palabras, lo que no hizo el presidente renunciante, que se salvó de una vacancia y terminó cantando ese recordado tema de los españoles ‘Cadillac’, ‘Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar, ahora hay otro ocupando mi lugaaaaaar’. Apago el televisor.