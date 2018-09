Las tareas urgentes de Martín Vizcarra

Este Búho cree que el presidente Martín Vizcarra, al imponer la cuestión de confianza, le ganó el primer round a Keiko Fujimori. La mayor parte de los peruanos, hartos de la corrupción, apoyan su posición y hasta salen a las calles a respaldarlo. Pero ahora el mandatario tiene que ocuparse de otros temas igual de urgentes e impostergables que a continuación paso a enumerar.



REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA: El peruano de a pie siente que no crece la economía, pues esta lo hace tan lento que no hay más puestos de trabajo. El Ministerio de Economía anunció la activación de doce proyectos mineros este año, por más de 14 mil 700 millones de dólares. Que se trabaje en forma seria para que se hagan realidad y no quede solo en palabras. Los expertos señalan que se vienen tiempos difíciles no solo por la caída de los metales y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino por el alto nivel de endeudamiento de varias economías, entre otros factores. Si el Gobierno no se prepara desde ahora, esa tormenta nos puede golpear fuerte.



RECONSTRUCCIÓN SIN NORTE: Cuando renunció PPK, Vizcarra visitó las zonas devastadas del norte, sobre todo Piura, y fue muy duro con la gestión de Pedro Pablo. ‘Ahora nosotros sí vamos a trabajar’, aseguró. Pero pese al tiempo transcurrido, solo hay pocas obras importantes en ejecución y encima están a medias. Otras dan pena. El mismísimo decano de ingenieros de Piura dijo: ‘La reconstrucción es una lluvia de obras y millones, pero solo en el papel, pues de forma efectiva no hay nada. ¡Reconstrucción con cambios ya!



CARRETERAS DE LA MUERTE: Las principales carreteras de penetración a la sierra son un desastre y todos los meses se producen accidentes mortales que cobran decenas de vidas. La Carretera Central es escenario de derrumbes y camiones repletos de frutas y productos de la selva que se pudren. Pero el Ministerio de Transportes y el propio mandatario solo están preocupados por construir el aeropuerto de Chinchero. ¡Acuérdese de los que nunca viajan en avión, señor presidente!



INSEGURIDAD CIUDADANA: Todos los días, sanguinarias bandas criminales asaltan y matan a ciudadanos honestos. Cientos, tal vez miles de esforzados empresarios son víctimas de miserables extorsionadores y ladrones que los obligan a cerrar sus negocios. Eso también provoca cierre de puestos de trabajo y millones de soles que se dejan de mover. Los peruanos no viven tranquilos con tanta delincuencia, que es una de sus mayores preocupaciones.



PROHIBIDO ENFERMARSE: Para los pobres está prohibido enfermarse. Los hospitales del Ministerio de Salud dan lástima y no solo por el desabastecimiento de medicinas y equipos. No puede ser posible que se haya vuelto una constante que una embarazada termine dando a luz en el baño de un hospital porque le niegan una cama. En muchos hospitales ni siquiera cuentan con agua potable ni equipos. ¡Salud digna ya! Es la obligación del periodismo independiente decirle a las autoridades lo que no les gusta oír. Apago el televisor.