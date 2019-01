Los mejores conciertos de 2018

EsteBúho recibe correos de sus jóvenes lectores: ‘Búho, sabemos que te encanta ir a conciertos y queremos tu opinión sobre los mejores shows que se dieron en Lima en el año que pasó, porfa’. No me puedo negar a mis leales cachorros y aquí va una lista completa:



1. ROGER WATERS: Para mí, el mejor concierto del 2018 fue el del mítico bajista del legendario Pink Floyd. Este columnista creía que lo había visto todo cuando asistió a su presentación en la explanada del Monumental en el 2007, donde estuve en primera fila y me quemaban el rostro y el cuerpo ante la salvaje pirotecnia del inglés. Pero en este concierto, ante muchísimo más público (25 mil personas), Roger lo entregó todo, una parafernalia que ya había recorrido todo el mundo y en Argentina había llenado estadios quince veces. El maestro estrenaba nuevo álbum, pero no faltaron los clásicos de Pink Floyd, sobre todo esa joyita imperecedera llamada ‘The Wall’.



2. RADIOHEAD: En verdad fue un concierto delirante el de Radiohead en el estadio Nacional ante 30 mil fanáticos. Sus fans los colocan en la categoría de banda de culto gracias a obras maestras como ‘Ok Computer’ (1997) o ‘In Rainbows’ (2007). Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway hipnotizaron al auditorio y aun el que solo conocía la banda de oídas, se quedaba extasiado. Himnos como ‘No Surprises’, ‘Paranoid Android’ y ‘Karma Police’ nos sacaron del cuadro, pues marcaron a toda una generación. Además llegaron con ‘A Moon Shaped Pool’ (2016), uno de los discos más coherentes y sólidos de la discografía de la banda.



3. DEPECHE MODE: Todos los fans de Depeche Mode juran que este recital le ganó al de su debut en Lima del 2009, en el Monumental, donde estuve presente. Puede ser, porque ya no llegaron con tanto engreimiento y porque las canciones del setlist nunca ‘bajonearon’ al respetable. El estadio Nacional, con el escenario puesto sobre occidente, nos dio una panorámica del movimiento escénico de David Gahan. Lima fue privilegiada al ser parte de esa alucinante gira de 130 conciertos a nivel mundial. ‘Enjoy The Silence’ para todo el mundo y unos espectaculares efectos visuales.



4. THE PRETENDERS: La banda liderada por la mítica Chrissie Hynde llegó al país gracias a Phil Collins. Muchos se hicieron presentes en el Jockey para escuchar a la inglesa, ícono del rocanrol químicamente puro. Con la aureola de que los músicos de sus inicios murieron por sobredosis de drogas, Chrissie ‘tenía un pacto con el diablo’ y se negó a morir. Cuando a mitad de concierto tocó su emblemático ‘Back on the Chain Gang’, este Búho vio a muchos llorar de la emoción.



5. MIKI GONZALES: El único artista nacional que podía estar en esta lista. El mejor concierto en la carrera de Miki Gonzales en un escenario de lujo, el ‘Teatro Nacional de San Borja’. Con un ‘gallinero’ plagado de fanáticos, Miki hizo el concierto de su vida, a propósito de los 25 años de la grabación del disco Akundún. El guitarrista arrochó a las tías que llegaban para ver una clase de antropología de la ‘negritud’ y se mandó, en una primera parte, con un concierto bastante rockero. Pero en la segunda parte, con ballet de las chicas Ballumbrosio, nos brindó las joyas imperecederas de su mítico álbum: ‘La pequeña’, ‘La tutuma de don Toto’ y ‘Cortando caña’. El Guayabo y El Carmen se apoderaron de San Borja.



6. MORRISSEY: El tercer concierto del inglés en Perú sorprendió con un setlist cargado de rarezas y favoritos personales de la voz de ‘The Smiths’. Cuatro mil personas colmaron el escenario del Parque de la Exposición y deliraron con un repertorio extraordinariamente íntimo, elegido por el cantante de ‘The Queen Is Dead’. En su tercera presentación, Morrissey cautivó a Lima.



7. PHIL COLLINS: El viejo Phil cobra más vigencia que nunca en directo. El ex-Genesis fusionó el pop con funk, soul, R&B y sonó más actual que nunca con los covers de ‘The Supremes’ o temas clásicos de Genesis. Phil siempre será un típico músico que privilegia tocar en Sudamérica, aun en épocas en que la insania de Sendero Luminoso en los noventa ahuyentaba a los grandes artistas que no querían venir a nuestro país. Doce mil personas lo aclamaron en el Jockey. Apago el televisor.