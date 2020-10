Este Búho no puede dejar de comentar el escándalo desatado por el estreno de ‘Súbete a mi moto’, la serie de Amazon Prime sobre la historia del mítico grupo juvenil portorriqueño ‘Menudo’, agrupación que entre 1980 y 1994 se convirtió en un fenómeno que conquistó todo el continente americano, España, Filipinas, Italia, Japón.

El grupo fue creado por Edgardo Díaz, el eterno y controvertido mánager, sobre el que posteriormente lloverían las más terribles acusaciones de los propios artistas ya adultos, sobre abusos sexuales, explotación laboral e incitación al consumo de drogas. Se adelantaron treinta años a las bandas juveniles de hoy, como los reyes del K-Pop, los BTS.

Entre sus integrantes estuvo la actual mega estrella del pop mundial, Ricky Martin, chibolo, y el afamado productor musical en Norteamérica, Robbie Draco Rosa. La histórica agrupación ciertamente se merecía una serie. Pero definitivamente Amazon no debía pedirle al siniestro Díaz que sea el creador de la historia y el guion. Era como poner al gato de despensero. Los ‘históricos’ ‘Menudos’, hoy cincuentones, salieron con todo a desmontar la historia y fueron liquidadores de la serie vía Twitter: ‘Menudo fue un fenómeno que marcó. Pero, ¿quién cuenta la historia? ¿Será una bio tipo Weinstein hablando de Weinstein Company (en alusión al productor de cine condenado a 30 años por violación y abuso sexual)’, advirtió Xavier.

Pero fue René Farrait, uno de los miembros más antiguos de la banda, líder y voz principal del clásico ‘Súbete a mi moto’, quien explotó con todo contra la ficción y los guionistas, y aseguró que pronto saldrá toda la verdad sobre Menudo. ‘¡Qué montón de mierda! ¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe. Esto me revuelve el estómago. Me dan ganas de vomitar’, posteó.

La historia de abusos de todo tipo contra los adolescentes ya no era un secreto a voces. En el 2014, Roy Roselló, integrante en la ‘época dorada 1983-1986’, denunció que Edgardo Díaz abusó sexualmente de él y eso también sucedió con otros miembros del grupo. Una noche, en un programa brasileño, Roselló reveló que ingresó a la suite de Díaz y vio escenas escabrosas de este con otros miembros del grupo y gente adulta de la producción.

‘Salí a la calle, me tumbé en la pista rezando para que un carro me atropellara’, confesó ante un atónito presentador. Ese año, René se unió a las denuncias de Roy y afirmó en el programa ‘La sopa’: ‘Él (Edgardo Díaz) sabe perfectamente todo lo que pasó allí. Son acusaciones muy serias. Esto no es un chiste. Esto es algo muy doloroso, bochornoso y asqueroso. Eso (las pruebas) se decidirá cuando pase. Dios organizará las cosas como Él solo sabe hacerlo’.

Este columnista nunca olvidará aquel año 1982, donde el visionario Genaro Delgado Parker introdujo a ‘Menudo’, vía Panamericana, al país. Cada treinta minutos pasaban el videoclip de una canción del grupo. Pantel había lanzado al mercado un LP con lo mejor de sus tres discos editados en 1981, y pagando una bicoca se hizo rico, porque había una lluvia de hits que encandilaron a los niños, adolescentes y hasta jóvenes que tarareaban las canciones del disco de la hermana menor.

En todos los colegios se cantaban los éxitos: ‘Súbete a mi moto’, la balada ‘Quiero ser’, ‘Claridad’, cover de Umberto Tozzi; ‘Mi banda toca el rock’, ‘No que no’, de Pedro Marín; ‘Fuego’, ‘Cosita loca llamada amor’, cover de Queen. Todo lo que versionaban los chibolos se convertía en oro. Pero Genaro tenía el paquete completo: la telenovela de ‘Menudo’: ‘Quiero ser’.

A las siete de la noche ningún padre de familia podía impedir que sus hijas se despeguen del televisor para ver a Johnny Lozada como colegial templado. En setiembre de 1982 llegó el grupo a Lima y la ciudad se volvió loca. Pero pudo haber una desgracia, porque los malditos terroristas de Sendero Luminoso amenazaron con poner una bomba.

Paradójicamente la desgracia para la ‘band-boy’ se produciría once años después, en julio de 1993. Menudo volvió a Lima con su cantante Ashley, quien interpretaba el último hit de la historia del grupo: ‘Me sigue pareciendo frío’.

El aforo del Lawn Tennis era de 5 mil personas, pero hubo sobreventa de entradas. A los 20 minutos de iniciado el concierto se produjo una avalancha de las chicas de atrás hacia adelante. El saldo: una muchacha muerta y 200 semiasfixiadas. La víctima se llamaba Cecilia Huamán López y tenía solo quince años. Los integrantes del grupo, conmocionados por la tragedia, le compusieron una canción: ‘Mil ángeles’. Pero eso será para otra historia. Solo me queda una pregunta. ¿Ese abusador sexual Edgardo Díaz no debería estar preso en lugar de andar haciendo series en Amazon?

Apago el televisor.