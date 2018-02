‘Monstruo de la bicicleta’, PPK, Barata y más en los ‘Picotazos’ de El Búho 

Este Búho ve muy complicada la situación política. Un presidente jaqueado y jugando al filo de la navaja, un gabinete que hace la de Shakira ‘sordos, ciegos y mudos’ y una violencia sin parangón, coronada por una ola de violaciones y asesinatos. Para responderme deberé coger mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats, a fin de ver ‘más allá de lo evidente’.



* MARCHA POR JIMENITA: Este columnista señaló que el bestial asesinato, violación, y posterior quema del cuerpecito de la niña Jimena, de apenas once años, podía servir como un antes y un después. El padre y los familiares de la niña, a pesar de su dolor, se han organizado en una página de Facebook y han convocado a una marcha para mañana en la Plaza San Martín. Ellos exigen que estos ‘monstruos’ reciban el castigo máximo. Que los ciudadanos, incluido el padre de Jimena, no tengan por qué mantener a un maldito treinta años en una prisión. Porque las cárceles se sostienen con dinero del Estado, que sale de los impuestos de los ciudadanos. Los padres de familia de todos los niveles sociales están aterrados, ya que las violaciones van en aumento. Y lo peor es que lacras como César Alva, violadores en serie, incorregibles e inadaptables, se paseaban en comisarías. Él mismo ya tenía dos denuncias por violación e ingresaba muy campante a una comisaría donde había niñas en ‘vacaciones útiles’. Hay cientos de violadores libres en el país al acecho. Qué esperan los políticos para quitarse las anteojeras y dejarse de disfuerzos ‘progresistas’ para ponerse del lado de los padres de familia y el Perú sano, y dejan de defender la vida de demonios, cuya maldad y sadismo no es de este mundo.



San Juan de Lurigancho

* ¿DÓNDE VIVE PPK?: No es un chiste. Esperábamos que después de salvarse de la vacancia, gracias a Kenji y sus ‘Avengers’, iba a reflexionar y dejarse de frivolidades para ponerse el overol de presidente. Pero a los minutos apareció dando bailecitos en su cuadra con unas tías vecinas suyas. Fue una mala señal. Formó un ‘Gabinete de la Reconciliación’ que fue más de lo mismo. No se atrevió a formar un gabinete con ministros con autoridad, iniciativa y dinámicos. El mismo Juan Sheput los ha calificado como ‘Gabinete Castañeda’, por lo mudo. Una encuesta asegura que el 53% de peruanos quiere que deje el cargo. Pero creo que hay que pensar con cabeza fría. Si la inseguridad que se vivió en el país, en los últimos meses del año pasado, fue por el tema de la vacancia presidencial, que congeló contratos, proyectos de inversión, compras y endeudamientos, imagínense lo que le pasaría al país si prosperan los proyectos de vacancia, esta vez de los dos grupos de izquierda, liderados por el ‘Cura’ Arana y Verónika Mendoza. Esta última, junto a ‘Goyo’ Santos, le rinden pleitesía a Nicolás Maduro. Quién va a invertir en un país donde cada tres meses quieren vacar al mandatario. La responsabilidad la tiene PPK. Las ambiciones y la politiquería pretenden sembrar el caos en el país.



* CANTA Y LA SACA BARATA: La Fiscalía puso fecha para las esperadas declaraciones de Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, la persona que durante varios gobiernos manejó el destino de las millonarias ‘cutras’ con que la empresa constructora compraba a malos funcionarios, autoridades y hasta presidentes, para no solo ganar las licitaciones, sino también, a través de las tristemente célebres adendas, elevar a niveles astronómicos los contratos de inversión iniciales, causando un perjuicio económico a las arcas del Estado de varios miles de millones de dólares, pues no fueron una, sino muchas obras. Marcelo Odebrecht afirmó con certeza que le entregó 3 millones de dólares a Ollanta y Nadine y por eso el expresidente y su esposa están presos en espera de juicio. Barata, por su parte, y luego Josef Maiman, han declarado que uno le dio veinte millones al ‘Cholo’ y el segundo que él se encargó de ‘llevarlos’. Por eso, el de Cabana está prófugo en Estados Unidos. Pero Marcelo Odebrecht declaró más. ‘A todos, Keiko, Ollanta, Alan García los apoyamos (en dinero), pero los montos exactos los sabe Barata’. Con solo esa declaración hundió a Keiko y García. Porque ambos negaron, a los cuatro vientos, haber recibido un dólar de la empresa coimera. Alan se dio el lujo de ‘echar’ a sus colegas de banda presidencial: ‘Otros se venden, yo no’. El pueblo espera saber toda la verdad. Apago el televisor.