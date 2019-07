Los nuevos audios de la vergüenza

Este Búho, como todos los peruanos, se indignó con los tristemente célebres audios de ‘Los cuellos blancos del puerto’. Gracias a la prensa independiente se pudo fumigar el putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura y mandar a la cárcel a buena parte de la organizacion que jefaturaba el cerebro César ‘Hermanito’ Hinostroza.



En esa mafia, Walter ‘Diez verdecitos’ Ríos hacía el trabajo sucio. Según audios legales, tramitaba liberaciones a sicarios, narcos, empresarios estafadores, pero en lo que se refería a ‘movidas’ en el Poder Judicial, ahí tenía que pedir permiso a Hinostroza. ‘El Hermanito’ no solo ‘negociaba’ con los ‘peces gordos’. A él le encantaba relacionarse con grandes empresarios del rubro culinario, turístico o futbolístico. No solo porque esos ‘puntos’ pagaban bien sus ‘movidas’, sino porque al magistrado, oriundo de un pueblito de Junín, le gustaba alardear ante su esposa -que ojo, sabía todititos su ‘chanchullos’- de que él era ‘un peso pesado’ y manejaba la justicia en el país.



En esos tiempos, en que era un ‘todopoderoso’ decidió ‘ayudar’ a un empresario culinario y, en esos audios, demuestra toda su humanidad angurrienta, exigiendo a Guillermo Gonzales Neumann, dueño de la cadena de restaurantes ‘Bon Beef’, ayudarlo a librarse de algunos chicharrones en juzgados de Lima y Callao, como nos mostraron los audios del programa ‘Cuarto Poder’ y que volvieron a escandalizar a la opinión pública. Las escuchas son del 2017 y el 2018.



ALMUERZOS CON LA FAMILY

César Hinostroza: ¿Hay almuerzo o no?

Guillermo Gonzales Neumann: Por supuesto, por supuesto.

CH: Voy a ir con toda la ‘family’.

GG: Anda con quien quieras.



SERVICIO EN DOS FRENTES

César Hinostroza: Hay dos cosas: una en el Callao y otra en Lima.

GG: Sí.

CH: Hoy día ven el tema de Lima (sobre su juicio en la capital).

GG: ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Ya, yo te aviso apenas tenga noticias.

CH: Claro, y el otro del Callao, ¿todavía vas a averiguar quiénes son ellos y de ahí me avisas?

GG: Estoy llegando acá al sitio para que me digan el nombre.

CH: Listo.

GG: Buenísimo.



El empresario era ‘dual’, juicios en Lima y Callao. Como fue la máxima autoridad en los juzgados del primer puerto, tenía acceso al juez Ramiro Vila Oré, del Callao, que veía el caso de ‘bistecito’ Neumann para que exculpe al que le daba algo más que chuletas y papas fritas a su familia. Y le pidió varios vergonzantes favores a un desesperado Gonzales Neumann.



Los audios de ‘Cuarto Poder’ asquean. Hinostroza consigue que su juez amigo le dé un fallo ‘diez puntos’ para el carnívoro empresario y este ‘lo engríe’, como se demuestra en vergonzosos audios para el Poder Judicial:



PASEÍTOS EN VELEROS

GG: Oye, una cosa, te quería comentar lo del ofrecimiento de ponerte mi velero a tu disposición, para que cuando quieras pasear con tus amigos y todo. Tú coordínalo, compare, y hacemos un almuerzo.

CH: Sí ya hablé con ellos, acá somos seis.

GG: Perfecto, La Punta, hacemos un paseo a La Punta, al cómo se llama, a la Isla, es maravilloso, les cocino un servicio maravilloso.

CH: Te aviso, hermano, te aviso.

GG: Coordina, coordina.



En otros audios, el ‘Hermanito’ ya no le pedía al empresario cuatro mesas y sillas para su mujer -cómplice- y sus dos hijas, sino ¡¡para doce personas!! Mesa reservada y comida gratis. El seis de mayo del 2017, una vez más, las mesas del restaurante de Neumann, el ‘rey de los bifes’, fueron reservadas para ‘El Hermanito’. Unos meses más tarde ambas salas, de Lima y Callao, exculparon al empresario parrillero. Al salir le dijo a sus compinches: ‘nunca una parrilla me salió más barata’. Indignante.



