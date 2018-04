Ollanta Humala, Nadine Heredia, Martín Vizcarra y más en los 'Picantitos' de El Búho [FOTOS] 

A este Búho, la política nacional le parece un inmenso bufé con toda clase de delicias. Alan pidió una parrilla de búfalo con crema Odebrecht. Ollanta Humala saboreó un cuy de cola larga con rocotito y salsa Madre Mía, mientras que Nadine Heredia se sirvió una ensalada de lechuga con aliño estilo Barata para no perder la línea. Keiko Fujimori estaba con apetito y devoró un pavito al horno bautizado como su hermano Kenji, bañado en salsa agria oriental. La mesa está servida con estos ricos ‘Picantitos’ y, como diría el doctor Hannibal Lecter, ¡Bon appétit!

OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA LIBRES: Con el fallo del Tribunal Constitucional, que ordena libertad para la expareja presidencial, se debilita la lucha anticorrupción en el país. Se da justo cuando un alto funcionario de Odebrecht, el jefe de Jorge Barata, confirmó que autorizó que se les entregue a Ollanta y Nadine 3 millones de dólares en el 2011. Barata había dicho ante los fiscales peruanos que fue la misma Nadine quien lo llamó para decirle que, de esa cantidad, le facilite a ella misma dos millones. ¡No quería intermediarios! Alan y Keiko, quienes también son investigados por supuestamente haber recibido plata de la constructora brasileña mafiosa, están felices, pues con este precedente será más complicado que los pongan tras las rejas.

Ollanta Humala y Nadine Heredia

VIZCARRA Y ‘SUS AMIGOS’ : Al presidente Martín Vizcarra parece que se le está pasando la mano en sus esfuerzos por engreír al fujimorismo. Llama la atención que salga al lado de impresentables. Primero fue Óscar Medelius, examigo de Vladimiro Montesinos y que fue condenado a prisión por la falsificación de un millón de firmas. Ahora aparece en varias fotos al lado del cuestionado Moisés Mamani, el congresista-espía que grabó hasta al mismo PPK para sacarlo del gobierno. El puneño fue a recibirlo al aeropuerto de Juliaca y estuvo a su lado en su visita a esa región. ¡Y el mandatario bien tranquilito! Debería tener más cuidado con sus juntas. ¿Acaso no cuenta con asesores?

CALLAO TERROR: En el primer puerto ocurren cosas gravísimas desde hace años y no pasa nada. La última perlita es el contrato de 10 millones de soles que la empresa municipal de limpieza del Callao (Eslimp) pagó a empresas, que no cumplían los requisitos, por servicios de recojo de desmonte ¡¡que jamás se realizaron!!, según un informe de la Contraloría del que dio cuenta El Comercio. O sea que esa fortuna se evaporó. El Ministerio Público del Callao, así como el Poder Judicial, no hacen nada ni en casos tan escandalosos como este. ¿Por qué? El que firmó los contratos es Joaquín Cochella, quien fue gerente de Eslimp hasta hace poco, pues ahora postula a la alcaldía de La Perla por Vamos Perú, el partido fundado por el burgomaestre de la provincia del Callao, Juan Sotomayor.

MUCHO CUIDADO: Aunque todavía faltan tres años para las próximas elecciones presidenciales, y eso en política es todo un mundo, no deja de ser reveladora la última encuesta nacional de GFK, que pone a Julio Guzmán (28 %), Alfredo Barnechea (27 %) y Verónika Mendoza (20 %) liderando la aprobación del pueblo. Recién en el cuarto lugar aparece Keiko Fujimori (19 %). La crisis política que se trajo abajo a PPK, y la justa fama de obstruccionista de la bancada fujimorista del Congreso, le están pasando la factura a la hija del ‘Chino’. Ante este panorama, hay que tener mucho cuidado con ciertas leyes con nombre propio que el Legislativo, de amplia mayoría fujimorista, podría estar fraguando para tumbarse a los rivales incómodos. Ahí está el proyecto de Mulder, que busca impedir a los partidos con menos de tres años de antigüedad participar en elecciones. ¡Increíble!

LA MÁS DURA PENA: A este Búho no deja de estremecerle el terrible ataque que sufrió la cajamarquina Eyvi Ágreda, quien fue quemada por Carlos Hualpa, un sujeto machista, cruel y cobarde que no soportó que la chica lo haya rechazado como enamorado y se vengó de esa forma tan salvaje. Lo más probable es que este individuo reciba una pena que le permita salir a las calles en unos cuantos años, mientras que a su víctima le malogró la vida para siempre. No es justo, no hay proporcionalidad en el sufrimiento. Estos son los casos en los que se amerita la ley del Talión, el ojo por ojo. Eyvi, su familia y todos los peruanos esperamos que los jueces hagan su trabajo y den el máximo castigo al monstruo que hoy seguramente será encerrado en ‘Piedras Gordas’, donde estará bien protegido y alimentado con el dinero de todos los peruanos. Lo repito, es demasiado injusto y algo se debe hacer para que los agresores dejen de salirse con la suya. Apago el televisor.